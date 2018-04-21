«Они улетели»: Британия упустила отравителей Скрипалей

Полицейские и разведывательные органы Великобритании выявили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает The Telegraph.

Реклама

Сотрудники контртеррористического управления полиции сейчас корректируют расследование дела против «лиц, представляющих интерес», которые, как полагает следствие, после совершения преступления вернулись в Россию.

На ключевых фигур, причастных к отравлению Скрипалей, полиция вышла после «тщательного анализа» прибывших и вскоре улетевших из британских аэропортов пассажиров. Правоохранители также рассказали, что расследование займет еще много месяцев.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Вликобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Для помощи полиции в Солсбери были откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил.

Вскоре Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему. Правительство Канады, председательствующей в «Большой семерке» в нынешнем году, опубликовало заявление глав МИД стран-участниц G7, призвав Россию как можно скорее дать разъяснения по данному делу.

В заявлении говорилось, что члены «большой семерки», в целом, согласны с оценкой Великобритании и считают, что ответственность России за химическое нападение «крайне вероятна».

При этом в G7 высказали убеждение, что события в Солсбери «не имеют правдоподобного альтернативного объяснения».

Россия же в ответ заявила, что Запад до сих пор не предоставил Москве и не обнародовал каких-либо доказательств своим обвинениям, а все мнение мировой общественности базируется пока только на заявлениях премьер-министра Британии Терезы Мэй и принявших ее сторону главы Белого дома Дональда Трампа, а также президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в ответ на заявление стран G7, передает ФАН.

«Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Большой семерки». Вызывает сожаление, что страны G7 позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой», — указывалось в документе.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров указал на беспричинность обвинений со стороны Лондона, поскольку, если бы у России был мотив отомстить Сергею Скрипалю, его бы не обменяли в 2010 году.

«Вы знаете, он был осужден, по-моему, отбывал срок где-то года четыре. И как раз тогда состоялся обмен на то, что у нас принято называть «группой Чапман», на нескольких людей, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов, Великобритании. И этот обмен состоялся, он был освобожден из заключения, переехал на свою новую родину и жил — не тужил.

Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков?» — сказал дипломат.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Великобритании.

«Пока же у нас есть все основания полагать, что мы имеем дело с грубой провокацией против России со стороны спецслужб Великобритании. И если британская сторона будет и далее отказываться сотрудничать с нами, то это лишь подтвердит нашу уверенность, что именно так и обстоят дела», — сообщил дипломат.

В среду 18 апреля отравление Сергея и Юлии Скрипаль обсуждалось в Гааге — там состоялось закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители организации отметили, что ни в DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни в других лабораториях ОЗХО не смогли определить страну или лабораторию-производителя вещества, использованного в отравлении, передает НСН. Об этом заявил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.

Несмотря на это, отказываться от заявлений Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипалей Уилсон не стал: «Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей».