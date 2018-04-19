В постели с моделью: про роман с Трампом пишут книгу

47-летняя экс-модель Playboy Карен Макдугал в среду заключила соглашение с издателем таблоидов «American Media Inc» (AMI). Оно позволит ей свободно говорить о том, какие отношения ее связывали с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Еще в прошлом месяце экс-модель в калифорнийском суде пыталась отказаться от сделки, которую она заключила с AMI в 2016 году. Дело в том, что девушка в обмен на $150 тыс. предоставила компании эксклюзивные права на ее историю с Трампом.

«AMI рад, что сегодня мы достигли мирной резолюции с госпожой Макдугал. Она дает обеим сторонам то, что они в результате и хотели», — говорится в заявлении компании.

В соответствии с договоренностью, компания будет иметь право получать до $75 тыс. от любой будущей прибыли за продажу рассказа Макдугал о предполагаемом 10-месячном романе с Трампом, который начался в 2006 году.

В издательском доме отметили, что женщина появится на обложке сентябрьского номера журнала Men's Journal — в номере будет содержаться статья о ней в полном объеме.

Выяснилось, что Макдугал была влюблена в Трампа. Роман начался вскоре после того, как жена Трампа Мелания родила сына Бэррона. Об этом бывшая модель рассказала в марте в интервью американскому телеканалу CNN.

Однако в Белом доме отношения Трампа с Макдугал отрицают.

В AMI заявили, что Макдугал могла говорить о своих отношениях с Трампом только в ответ на «законные запросы прессы».

Тем не менее экс-модель в своем иске указала, что соглашение с издателем могло повлиять на президентскую кампанию Трампа, что нарушает федеральный закон о выборах.

Напомним, что 10 января издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2016 году во время президентской кампании порноактриса Стефани Клиффорд — известная своим поклонникам как Сторми Дэниэлс — получила от адвоката президента Майкла Коэна $130 тыс. за неразглашение истории об ее интимной связи с Трампом, имевшей место в 2006 году.

«Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, — это абсолютная ложь.

Если бы я действительно была в отношениях с Дональдом Трампом, поверьте, вы бы читали об этом не в новостях, вы бы читали об этом в моей книге»,

— говорилось в заявлении Дэниэлс, которое распространил юрист президента.

Позже опровержение поступило и от Белого дома. Однако многочисленные отрицания связи Трампа и порноактрис не помогли президенту и его адвокату замять скандальную историю.

Спустя несколько дней после публикации в The Wall Street Journal таблоид InTouch опубликовал разговор Дэниэлс и ее друга Рэнди Спирза, который случился в 2011 году. Порноактриса подробно рассказала о том дне, когда она на гольф-турнире на озере Тахо познакомилась с Трампом. Тогда, по словам Дэниэлс, он пригласил ее в номер, где и произошел сексуальный контакт.

Женщина призналась, что ее отношения с Трампом продолжались «в течение некоторого времени». Всю историю осложнял тот факт, что в 2006 году Трамп уже был женат на Мелании, которая за несколько месяцев до поездки на озеро Тахо родила их общего сына Бэррона.

Более того, после публикации первой статьи о связи Трампа с Дэниэлс первая леди США перестала появляться на публике в компании мужа и даже не стала сопровождать его на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В начале марта порноактриса Стефани Клиффорд подала иск в суд Лос-Анджелеса против президента США Дональда Трампа. В нем она заявила, что Трамп не подписывал договор о неразглашении информации о его интимной связи с Дэниэлс.

Хотя сама актриса, ее адвокат и сторона защиты президента подписали контракт, порноактриса требует признать его недействительным из-за отсутствия подписи Дональда Трампа.

8 марта стало известно, что американский лидер выиграл суд у Клиффорд. «Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже», — заявила тогда глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

В конце марта Дэниэлс снова подала в суд на адвоката Майкла Коэна. Тогда она утверждала, что юрист опорочил ее, заявив, что она лгала о романе с американским лидером в 2006 году.

7 апреля Трамп заявил, что не знал о выплате в размере $130 тыс., совершенной в 2016 году его личным адвокатом порноактрисе Дэниэлс. Он отметил, что не знает, где Коэн взял деньги. Юрист, в свою очередь, сообщил, что заплатил Дэниэлс за молчание из собственного кармана.

Позже стало известно об обысках в офисе и доме Коэна, в ходе которых правоохранители изъяли документы, связанные с выплатами порноактрисе.

«Мне жаль, что в моем доме и офисе прошли обыски. Но я отмечу, что сотрудники ФБР, которые проводили обыск и конфискацию [документов], вели себя невероятно профессионально, уважительно и учтиво. В конце я их поблагодарил», — заявил адвокат Трампа. Он добавил, что выплаты порноактрисе были «совершенно законными».