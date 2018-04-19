«Киевские князья опрометчиво основали Москву»

Украинский президент Петр Порошенко считает основание Москвы «опрометчивым решением» древних киевских князей. Он также заявил, что создание на Украине независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость», сообщает РИА «Новости».

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«Этот долгожданный томос (разрешение — «Газета.Ru») станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости.

Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — сказал Порошенко.

«Глупость очень сложно комментировать, — так оценил заявление президента Украины в разговоре с ФАН член Совета Федерации Франц Клинцевич. — Было бы простительно, если бы с такими заявлениями выступил простой малообразованный человек. Но это говорит президент большой страны, считающей себя европейской страной с большими возможностями. Это до какой же степени надо не знать истории! Конечно, это очень печально. Похоже, украинские власти уже давно не думают о своей репутации. Они решили на долгие годы стать посмешищем и предметом шуток над политическим истеблишментом «новой» Украины. Ну, давайте еще раз пошутим!»

Однако, судя по всему, сам Порошенко шутить не намерен. Впервые об идее обратиться к вселенскому патриархату с просьбой дать Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви украинский лидер объявил 17 апреля.

По словам Порошенко, просьба будет направлена вселенскому патриарху, как только будет получено одобрение Верховной рады, которое не заставило себя ждать. 19 апреля депутаты Рады приняли решение поддержать прошение украинского президента. Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом минимум голосов составлял 226.

«Поддерживая важность предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — говорится в постановлении парламента.

Порошенко уверяет, что решение о создании единой поместной автокефальной церкви на украинской территории может быть принято до 28 июля.

Идея автокефалии украинской церкви при этом не нова. Украинская православная церковь Киевского патриархата с 1992 года настаивает на получении автокефального статуса, однако до сих пор не признана ни одной из канонических православных Церквей мира, в том числе и РПЦ.

В конце прошлого года в СМИ просочилась информация о письме главы УПЦ КП Филарета, в которой тот якобы каялся за раскол, случившийся в украинском православии в 1992 году, и предлагал возобновить переговоры с Московским патриархатом об урегулировании взаимоотношений.

Архиерейский собор РПЦ ответил на письмо собственным заявлением. «Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью. После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», — гласил этот текст.

Этот ответ в Киеве, очевидно, не оценили.

«Никогда украинская церковь не вернется в Московский патриархат, потому что мы имеем свое государство»,

— заявил Филарет на пресс-конференции 1 декабря. По собственным словам, его письмо неправильно поняли: ни о каком воссоединении с Московским патриархатом не может быть и речи, а УПЦ КП настаивает на автокефалии для всех православных Церквей на Украине. Более того, Филарет подчеркнул, что УПЦ КП будет поддерживать законопроекты Верховной Рады о религиозных объединениях, призванные уменьшить культурное влияние России на Украине.