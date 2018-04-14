«Сухой закон»: где в США нельзя пить

Авторство «сухого закона» принадлежало «Антисалунной лиге», которую в 1893 году основали члены одного из протестантских движений в республиканских и демократических партиях. Спустя несколько лет после начала своей деятельности Лига стала могущественной организацией, которая сосредоточилась на вопросе запрета алкогольной продукции на всей территории страны. Им удалось закрыть десятки питейных заведений в своем родном штате.

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В 1913 году руководство лиги объявило о своем намерении внести 18-ю поправку в конституцию США. Тогда же к ним примкнул «Женский христианский союз по вопросам воздержания» — не менее влиятельная религиозная организация. В 1916 году законопроект поддержали в конгрессе две трети голосов.

Оппозицию последователям трезвого образа жизни составили владельцы пивных заведений — они привлекли на свою сторону влиятельных католиков и немецких лютеран.

Так называемый «Закон Волстеда» приняли в 1919 году — он включал в себя меры по тотальному запрету производства, продажи и транспортировки алкоголя. Запрет не коснулся лишь определенных видов алкоголя для проведения религиозных церемоний. Иметь и потреблять алкоголь частным образом было запрещено не повсеместно, поэтому законодательство в соседних штатах сильно различалось.

Тотальный запрет стал спусковым крючком для криминальных группировок. Почти каждый уважающий себя гангстер стал бутлегером – подпольным торговцем спиртным, проносившим бутылки в сапогах и потому получившим такое название (boot — сапог, leg — нога). 13 лет «эры запрета» в общественном сознании были связаны с нелегальными барами и так называемыми «ромовыми бегунами». Последние отличались от бутлегеров тем, что переправляли спиртные напитки на кораблях, а не по суше.

После того, как корабли с бочками иностранного виски и рома начинала осматривать береговая охранная служба, воображение контрабандистов разыгрывалось не на шутку.

Именно так появились бутылки «медицинского» виски — их начали поставлять в аптеки по настоящим или поддельным рецептам врачей.

Барами становились подсобные помещения аптек и парикмахерских — вспомним «Великого Гэтсби» Скотта Фицджеральда, где гангстеры по совместительству открывали казино и кабаре.

Правительство США решило действовать серьезно: в спирт, который использовался на специализированных производствах, было решено добавлять ядовитые химикаты, которые бы делали его невозможным для употребления внутрь. Миллионы литров этого состава нелегально переправляли, и в далеко не стерильных условиях «очищали» от химикатов.

В конце 1920-х годов постоянные федеральные проверки и полицейские облавы вынудили большинство новоиспеченных предпринимателей перестать импортировать алкоголь с Кубы или из Канады. Вместо этого бутлегеры выпустили собственный алкоголь. Из-за своих вкусовых качеств все виды этой «авторской» продукции получили название «ядовитое пойло».

Употребление плохо дистиллированного спирта в начале 30-х годов могло стать роковым: сотни американцев слепли, у отравившихся начинался паралич, обычным делом стал летальный исход.

Резко ухудшившееся здоровье граждан и разгул преступности, в том числе, проституции и бандитизма убедили правительство отменить «сухой закон» в 1933 году. Однако следы его применения существуют и в современных США.

Несмотря на то, что федеральное законодательство уже 85 лет разрешает употреблять алкогольные напитки на территории Соединенных Штатов, местные власти любого из них могут ограничить потребление спиртного на своей территории. И четыре из 50 штатов действительно следят за здоровьем своих жителей не только в рекомендательном порядке.

Миссисипи стал последним штатом, который отменил «сухой закон» в 1966 году, но если вы путешествуете по стране, то не сможете провезти алкоголь через его «сухие графства» до сих пор. Половина графств Миссисипи строго ограничивает многие аспекты, помимо непосредственного употребления алкогольной продукции: производство, транспортировку, рекламу и дистрибуцию.

А в Массачусетсе нет такого понятия, как «счастливые часы». Во всем остальном мире акция happy hours введена для снижения стоимости напитков, но жители и гости этого штата должны платить полную цену независимо от времени суток и дня недели. Некоторые заведения в штате не принимают удостоверения личности (ID), выпущенные в других штатах.

Вместо этого посетители баров должны предъявлять паспорт — это притом, что американцам паспорт нужен, в сущности, только для поездок за границу.

В Оклахоме запрет на продажу алкоголя не был отменен до 1959 года, а владельцам ресторанов было запрещено подавать коктейли вплоть до начала 80-х годов прошлого столетия. Также в штате действует «налог на грех», который представляет собой акцизный сбор в размере 13,5% дополнительно к стоимости самого напитка.

Так называемый «Sin tax» в Америке взимается с товаров, которые признаны вредными для общества. Среди них выделяют алкогольную и табачную продукцию, порнографию и азартные игры.

Строгое отношение к алкогольным напиткам в штате Пенсильвания связано с исторически большим количеством квакеров — приверженцев одного из протестантских религиозных движений. Квакеры, или «трепещущие перед Богом», воздерживаются от употребления алкоголя, табака и наркотиков, и они до сих пор занимают должности в городском управлении.

Четвертый штат, в котором действует строгое ограничение, — Юта. В ресторанах бармены обязаны смешивать напитки, содержащие алкоголь, отдельно от безалкогольных и за шторой. Другими словами, напитки можно пить, но нельзя посмотреть, как они готовятся. Также любой вид алкоголя необходимо заказать вместе с едой или, по крайней мере, с закусками. Продуктовые магазины и бакалеи в Юте могут продавать только пиво, в котором содержание спирта не превышает 3,2%, а в коктейле не должно содержаться более 30 мл крепкого алкоголя.

С отголосками старых порядков во время поездки в Юту столкнулась наша бывшая соотечественница Мария.

В одном из баров ей не могли продать алкоголь без членства в клубе анонимных алкоголиков, которое можно было приобрести за $20. Кроме того, она обнаружила, что повторно нельзя заказать один и тот же вид алкогольного напитка.

«Если в меню что-то не указано, то это не значит, что в баре нет алкоголя — нужно узнавать у бармена. Нам объяснили, что это связано с законами мормонов», — рассказала Мария.

По последним данным, штат Юта на 58% состоит из сторонников Церкви Иисуса Христа святых последних дней, также известных как мормоны. Из-за того, что в большинстве радикальных религиозных направлений запрещено употребление алкоголя, законы в некоторых штатах и графствах напрямую зависят от вероисповедания большинства его жителей.

Наверное, самое ироничное законодательство функционирует в «сухом уезде» штата Теннесси — округе Мур. Именно там находится город Линчберг, в котором находится самый старый ликероводочный завод в США, где производят виски одного самых знаменитых американских брендов, а на его 48 складах хранится более 200 миллионов литров этого напитка.

Чтобы не нарушать закон, руководство завода расположило свои склады на холме за пределами Линчберга, продажа коллекционных бутылок осуществляется только для туристов. Алкоголь нельзя приобрести ни в одном другом магазине или ресторане в Муре, так что жители, которые не выезжали за пределы графства, вряд ли пробовали напиток, благодаря которому их штат известен во всем мире.