Погода в Москве: жара будет недолгой

В пятницу столице станет теплее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночью было -1…+1°С, ветер восточный 1-6 м/с.

Днем температура составит +10…+12°С. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти — оно составит 758 мм рт. ст.

Субботний день будет солнечным — Москва окажется в центре антициклона. Термометры добавят к своим дневным показаниям еще 3-4 градуса. Ночью 14 апреля будет -2…0°С, С, днем температура поднимется до +16…+18°С.

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В столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление к вечеру повысится до 760 мм рт. ст.

Владельцем собак сообщаем: 14 апреля власти совместно с Молодежным советом при департаменте ЖКХ и членами общественных организаций проведут акцию «Убери за своим питомцем». Участникам раздадут диспенсеры в разных районах Москвы. Присоединитесь к этому мероприятию — наблюдать перед собой чистый газон вам понравится (правда, для этого еще нужна акция «Донеси окурок до урны»).

В воскресенье благодаря антициклону в столице сохранится сухая погода. Атмосферное давление понизится и составит 754 мм рт. ст., а температура воздуха ожидается на 5-6 градусов выше нормы.

На 15 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночная температура ожидается на уровне 0…+2°С, а дневная поднимется до +17…+19°С. Ветер будет юго-западный 1-6 м/с.

На выходных Москва провожает фестиваль «Пасхального дара». У вас есть последняя возможность оценить яркие весенние декорации и поучаствовать в уличных шоу.

По всему городу москвичей ждут концерты с участием знаменитостей, инклюзивные спектакли и постановки по мотивам любимых сказок. На Тверской площади вечером пройдет пасхальный бал.

С началом новой недели погода в столице практически не изменится. Атмосферное давление немного понизится (752 мм рт. ст.), синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1…+6°С, днем — +16…+21°С. Ветер юго-западный 1-6 м/с.

У 16 апреля есть все шансы стать самым теплым днем с начала года. Он побьет рекорд 10 апреля — тогда на базовой московской метеостанции на ВДНХ были зафиксированы 20,7 градуса тепла.

17 апреля атмосферное давление в Москве по-прежнему будет высоким — 753 мм рт. ст. Однако теплый воздух обеспечит комфортную даже по летним меркам погоду. Ночью будет +2…+7°С, днем — +16…+21°С.

Во вторник ожидается переменная облачность — без существенных осадков. Ветер северный 1-6 м/с.

Зная, каким бывает лето в Москве — а прошлогодние ураганы и холод мы прекрасно помним, — советуем использовать апрельские теплые деньки по назначению. Официально разрешаем устраивать пикники на речных берегах. Кроме того, некоторые столичные кафе и рестораны уже открыли свои летние веранды — кусок торта на свежем апрельском воздухе еще никому не навредил.

В среду облаков на небосводе будет больше — местами не исключен небольшой дождь. Температура значительно снизится. Ночью синоптики прогнозируют 0…+5°С, днем — +9…+14°С.

18 апреля в Москве будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферный фон — 747 мм рт. ст.

Да-да: на прошлой неделе после температурного рекорда 10 апреля мы пожалели о том, что отказались от шапок. И снова — та же история: держите ноги в тепле, но и голову тоже берегите.

Атмосферное давление продолжит снижаться и в четверг — оно составит 743 мм рт. ст. Характер погоды определят пришедшие с северо-востока холодные воздушные массы.

Осадков 19 апреля не ожидается, в Москве будет облачно с прояснениями. Ночная температура составит -2…+3°С, а днем поднимется до +5…+10°С. Ветер северный 5-10 м/с. А мы что говорили про шапку?

Неделя завершится прохладой и небольшими дождями. 20 апреля ночью температура воздуха составит +1…+6°С, днем — +7…+12°С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферный фон — 742 мм рт. ст.

В пятницу в Москве откроется больше 100 ярмарок выходного дня. На них любители противники консервантов смогут купить фермерскую продукцию. Также в этот день запускается сезон велопроката. В прошлом году москвичи могли пользоваться 3,1 тыс. велосипедами — в столице работало 400 станций проката. Самое время растрясти открыть сезон уличных велопрогулок и пересесть с метро на велосипед.