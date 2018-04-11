Слабое звено: пожарного винят в гибели людей в Кемерово

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово заведено новое уголовное дело. Фигурантом его стал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, который при тушении пожара в «Зимней вишне» был командиром звена газодымозащитной службы. Сейчас он задержан — следствие будет ходатайствовать об избрании для него меры пресечения.

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11 апреля Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о халатности: следователи считают, что Генин упустил время, которое могло быть использовано для спасения людей, проигнорировав указания очевидцев и не сверившись с план-схемами.

«Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на 4 этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами», — рассказали в СК.

Как добавляют в ведомстве, в результате бездействия Генина погибли не менее 37 человек — они находились во время пожара на четвертом этаже во втором зале кинотеатра.

В МЧС за пожарного вступились. «Тушение ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово проводилось в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны… Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня» руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Впрочем, претензии к действиям пожарных у очевидцев пожара были с самого начала.

Уже 27 марта, через два дня после трагедии, родные погибших рассказывали СМИ о том, что приехавший на место пожарный расчет не торопился вызволять людей из горевшего здания.

«Пожарные стали заходить в здание с баллонами. Мы с несколькими мужиками, у кого в злополучном кинозале были заперты дети и жены, стали объяснять, как пройти на четвертый этаж, где находились наши близкие, — рассказывал МК.Ru кемеровчанин Андрей Никулин. — Говорили одновременно и с ними, и с нашими родными по телефону. Пожарные добрых 20 минут обследовали здание. И... не пошли к кинотеатру, а отправились искать очаг возгорания. Когда мы в отчаянии стали кричать им, что наши родственники еще живы, спасите их, услышали в ответ: «Мы действуем по инструкции»».

29 марта стало известно, что действия пожарных во время чрезвычайного происшествия в «Зимней вишне» проверяет Кемеровская прокуратура. Очевидцы события пожаловались ведомству, что сотрудники МЧС прибыли нескоро, инвентарь разворачивали медленно, а в горящее здание заходить отказывались. «Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка», — сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на кузбасскую прокуратуру.

Действительно, в оперативном штабе, развернутом в дни трагедии в школе №7 неподалеку от «Зимней вишни», родственники погибших обвиняли пожарных, приходивших к ним с отчетом, в бездействии.

Как сообщал МК, спасатели приходили в штаб, чтобы рассказать, сколько техники использовали во время пожара и как действовали при эвакуации, однако долго говорить им не удалось. Собравшиеся в штабе их прервали — «обвинили в том, что они испугались огня и не прошли на этаж к детям». Пожарные в ответ молчали, рассказывал корреспондент издания.

На следующий день уральский портал Ura.Ru взял интервью у спасателя первого класса Алексея Туманова, который 25 марта слушал переговоры спасателей Кемерово. Он рассказал, что пожарные, на его взгляд, действовали безупречно, однако им помешали несколько факторов.

«В частности, к приезду первого пожарного расчета на месте не было никого из представителей администрации «Зимней вишни», даже охраны, — рассказал эксперт порталу Ura.Ru. — Были только зеваки и родственники людей, которые оказались в огненной западне. Именно они подбегали к пожарным и говорили: мол, что вы стоите, бегите скорее вон туда. А другие советовали: нет, бегите не туда, а вот туда! Такие люди на самом деле встречаются при каждом крупном пожаре. Часто всего они находятся на эмоциях, поэтому пользы от них мало, скорее, наоборот».

Как утверждает Алексей Туманов, план здания пожарным должна была передать администрация, однако этого сделано не было. «В итоге первый расчет ушел на разведку и вскоре убедился, что четвертый этаж полностью отрезан огнем, распространение пожара происходит очень быстро», — добавил эксперт.

Спасатель рассказал, что на своем опыте знает, что такое – войти в горящее здание: «Можно, конечно, заскочить в самое пекло, но есть большие шансы, что обратно уже не вернешься».

В разговоре с прессой мужчина, находившийся в оперативном штабе в Кемерово, тоже попытался защитить пожарных: «Знаете, почему они не полезли в пекло? Да потому что у них не было защитных спецкостюмов, нужного оборудования, даже фонариков им не выдали. Что они там могли разглядеть в кромешной мгле без фонаря?», — рассказал он.

Отзывы о работе сотрудников МЧС, боровшихся с огнем в кемеровской «Зимней вишне», оказались противоречивыми. При этом 31 марта стало известно, что проверкой действий пожарных займется и Следственный комитет. «Во время встречи кемеровчан с Александром Бастрыкиным родственники погибших и пострадавших обратили внимание главы ведомства на действия пожарных при ликвидации возгорания и попросили дать им правовую оценку», — сообщил сайт ведомства. Одним из итогов проверки и стало задержание командира пожарного звена Сергея Генина.