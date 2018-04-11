Ми-8 упал в Хабаровске: весь экипаж погиб

В Хабаровске потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». На его борту находились шесть человек — четыре командира, бортмеханик и второй пилот. Все они погибли.

Инцидент произошел 11 апреля в районе антенного поля на улице Выборгской. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

«В 11:00 (04:00 мск) взлетел — это они второй взлет сделали. Я думаю, минут семь, они же выполняли с посадками тренировку, минут семь. По кругам посадочной площадки полет выполнялся», — рассказал ТАСС заместитель генерального директора авиакомпании «Восток» Алексей Федоренко.

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По предварительной информации, вертолет зацепился за мачту. «Скорее всего, низкая облачность», — заявил журналистам инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Игорь Вербулес.

В районе крушения Ми-8 были плохие погодные условия, сообщили метеорологи. По словам представителя хабаровского гидрометеоцентра, в момент аварии наблюдался снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 км, а высота облачности — 100-150 метров.

Фоторепортаж: При крушении вертолета в Хабаровске погибли шесть человек __is_photorep_included11713663: 1

Место инцидента оцеплено, там развернули пункт оказания первой медицинской помощи. На данный момент поисковые работы завершены, следственный комитет приступил к процессуальному осмотру.

В правительстве Хабаровского края сообщили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе двух километров.

В ходе поисковой операции, в которой были задействованы 219 человек, на ликвидацию пожара и проведение аварийно-спасательных работ привлекались девять единиц спецтехники. В результате были обнаружены оба черных ящика Ми-8. Их передали следователям.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Традиционно следователи рассматривают три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.

Представитель авиакомпании «Восток» отметил, что вертолет, разбившийся в Хабаровске, был не новым, но технически исправным — его проверяли накануне полета. Уже известно при этом, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 эксплуатируется с 1987 года — об этом сообщил РИА «Новости» источник. Судно было произведено на Казанском вертолетном заводе, однако это предприятие его уже не обслуживает.

Люди, находившиеся в районе падения вертолета, рассказали, что слышали взрыв. «Мы в начале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым», — рассказал очевидец РИА «Новости».

После крушения вертолета в Хабаровске краевое правительство ввело режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас на месте крушения вертолета создаются условия для работы правоохранительных органов — здесь разбивается палатка в связи с плохой погодой.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт также поручил оказать помощь семьям погибших при падении Ми-8. Он распорядился выделить им по 1 млн рублей.

Власти также видят видят своей задачей оказать психологическую помощь родным погибших и помочь с организацией похорон. Авиакомпания «Восток» также заявила о том, что семьям членов экипажа вертолета будет оказана материальная помощь, однако сумма выплат пока не определена.

В связи с происшествием было собрано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замглавы края Анатолия Литвинчука. «На месте работают СК, транспортная прокуратура. Сегодня необходимо завершить работу по опознанию тел и оказать психологическую помощь родным, всех психологов бросят на оказание помощи», — сообщил он РИА «Новости». Опознание погибших предполагают завершить уже в среду, при этом имена членов экипажа уже названы. Это Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

Отметим, что в парке «Востока» есть 16 вертолетов Ми-8 и один Eurocopter AS350. Об этом свидетельствуют данные дальневосточного управления Росавиации. Авиакомпания была создана в 1945 году. Она выполняет регулярные полеты в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, а также помогает строить нефте- и газопроводов — в том числе на шельфе Сахалина.

Вертолеты «Востока» регулярно летают по заказам регионального центра медицины катастроф, избиркома Хабаровского края, геологоразведочных и экологических проектов и лесной охраны. Парком вертолетов также пользуются члены правительства Хабаровского края, президентский полпред на Дальнем Востоке и другие высокопоставленные лица.

В прошлом месяце еще один вертолет Ми-8 — принадлежащий пограничной службы ФСБ — потерпел крушение в горах Чеченской республики. Инцидент произошел 7 марта, в результате погибли шесть человек — еще один член экипажа выжил, но получил тяжелые ранения.

Следователи впоследствии сообщили, что воздушное судно, выполнявшее плановый полет, столкнулось с землей при заходе на посадочную полосу. Она находилась в горной местности Итум-Калинского района Чечни. Также тогда очевидцы рассказывали, что Ми-8 задел лопастями землю, а затем перевернулся и упал в ущелье.

СК по факту данного инцидента возбудил дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия.

Почти два месяца назад произошло еще одно происшествие с Ми-8 — в Томской области. 12 февраля в 42 километрах от села Александровское вертолет, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой, произвел аварийную посадку. Погибли второй пилот и техник вертолета. Еще один пилот и три пассажира, включая полицейского, получили травмы.