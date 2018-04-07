В Германии грузовик въехал в кафе: есть жертвы. LIVE

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Владелец итальянского ресторана, расположенного неподалеку от места происшествия, утверждает, что в тот момент там было весьма оживленно из-за того, что сегодня суббота, а на улице стоит практически летняя погода, сообщает Sky News.
Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в Мюнстере россиянах пока что не поступало. Об этом заявил пресс-аташе посольства России в Германии Денис Микерин.
«Генконсульство России в Бонне находится в контакте с земельным и городским управлением полиции. К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало», — заявил Микерин.
Он добавил, что информация будет уточнена после того, как силовики установят личности всех пострадавших.
Полиция считает, что считать произошедшее терактом преждевременно, заявляет представитель правоохранительных органов Германии.
Несмотря на сообщения СМИ, полиция Мюнстера заявляет, что рассматривать происшествие как теракт, преждевременно.
Согласно последним данным, в результате наезда небольшого грузовика в Мюнстере погибли 3 человека, пострадали 20 — при этом шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «FAZ» со ссылкой на официального представителя местной полиции.
В грузовике, протаранившем уличное кафе, обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает телеканал «N24» со ссылкой на полицию Мюнстера.
Спасатели на данный момент занимаются эвакуацией раненых в больничные учреждения, сообщает местная полиция в своем твиттер-аккаунте.
«Мы здесь. Пожалуйста, избегайте района центра города. Всю информацию вы получите здесь. Пожалуйста, никаких спекуляций и слухов. Позаботьтесь о жертвах», — говорится в сообщении.
На фото с места происшествия видны разбросанные столы и стулья. Становится ясно, что машина врезалась в людей, сидевших за столами уличного кафе.
Тем временем, местная полиция призывает не распространять сплетни о произошедшем инциденте в твиттере и фейсбуке.
«Мы находимся на месте происшествия. Пожалуйста, обойдите центральный район и направляйтесь домой. Мы будем продолжать информировать вас», — говорится в сообщении полиции.
Силовики рассматривают произошедшее как теракт. Об этом заявило немецкое издание «Rheinische Post» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Газета.Ru» публикует фоторепортаж с места происшествия.
Фоторепортаж: Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мюнстере
В результате наезда транспорта на группу людей погибли три человека, сообщает немецкая газета «Focus». По данным местной полиции пострадали не менее 30 человек. Спасатели в свою очередь говорят о не менее 50 пострадавших. СМИ сообщают, что шестеро из них находятся в критическом состоянии.
Полиция ведет на месте происшествия спецоперацию. Силовики перекрыли центр города и призвали горожан уйти с улиц. Местные издания сообщают, что они ищут взрывчатку.
В немецком Мюнстере в субботу вечером небольшой грузовик въехал в кафе в историческом центре города. Как сообщает полиция города в своем твиттере, есть погибшие и пострадавшие. Водитель грузовика покончил с собой. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий.