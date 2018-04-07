В Германии грузовик въехал в кафе: есть жертвы. LIVE

Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в Мюнстере россиянах пока что не поступало. Об этом заявил пресс-аташе посольства России в Германии Денис Микерин.

«Генконсульство России в Бонне находится в контакте с земельным и городским управлением полиции. К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало», — заявил Микерин.

Он добавил, что информация будет уточнена после того, как силовики установят личности всех пострадавших.