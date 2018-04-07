Курсы валют$ 58.16 (+0.097) 71.43 (+0.087)
Москва: +5°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

В Германии грузовик въехал в кафе: есть жертвы. LIVE

Онлайн-трансляция: грузовик протаранил толпу в Мюнстере, есть жертвы

В немецком Мюнстере грузовик въехал в кафе: погибли три человека. Пострадали, по последним данным, около 50. Водитель автомобиля покончил с собой. Полиция считает, что рассматривать этот инцидент как теракт преждевременно. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:42

Владелец итальянского ресторана, расположенного неподалеку от места происшествия, утверждает, что в тот момент там было весьма оживленно из-за того, что сегодня суббота, а на улице стоит практически летняя погода, сообщает Sky News.

19:37

Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в Мюнстере россиянах пока что не поступало. Об этом заявил пресс-аташе посольства России в Германии Денис Микерин.

«Генконсульство России в Бонне находится в контакте с земельным и городским управлением полиции. К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало», — заявил Микерин.

Он добавил, что информация будет уточнена после того, как силовики установят личности всех пострадавших.

19:35

Полиция считает, что считать произошедшее терактом преждевременно, заявляет представитель правоохранительных органов Германии.

19:33

Несмотря на сообщения СМИ, полиция Мюнстера заявляет, что рассматривать происшествие как теракт, преждевременно.

19:30

Согласно последним данным, в результате наезда небольшого грузовика в Мюнстере погибли 3 человека, пострадали 20 — при этом шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «FAZ» со ссылкой на официального представителя местной полиции.

19:25

В грузовике, протаранившем уличное кафе, обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает телеканал «N24» со ссылкой на полицию Мюнстера.

19:19

Спасатели на данный момент занимаются эвакуацией раненых в больничные учреждения, сообщает местная полиция в своем твиттер-аккаунте.

«Мы здесь. Пожалуйста, избегайте района центра города. Всю информацию вы получите здесь. Пожалуйста, никаких спекуляций и слухов. Позаботьтесь о жертвах», — говорится в сообщении.

19:14

На фото с места происшествия видны разбросанные столы и стулья. Становится ясно, что машина врезалась в людей, сидевших за столами уличного кафе.

19:05

Тем временем, местная полиция призывает не распространять сплетни о произошедшем инциденте в твиттере и фейсбуке.

«Мы находимся на месте происшествия. Пожалуйста, обойдите центральный район и направляйтесь домой. Мы будем продолжать информировать вас», — говорится в сообщении полиции.

19:02

Силовики рассматривают произошедшее как теракт. Об этом заявило немецкое издание «Rheinische Post» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

18:59

«Газета.Ru» публикует фоторепортаж с места происшествия.

Фоторепортаж: Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мюнстере

__is_photorep_included11709367: 1
18:57

В результате наезда транспорта на группу людей погибли три человека, сообщает немецкая газета «Focus». По данным местной полиции пострадали не менее 30 человек. Спасатели в свою очередь говорят о не менее 50 пострадавших. СМИ сообщают, что шестеро из них находятся в критическом состоянии.

18:52

Полиция ведет на месте происшествия спецоперацию. Силовики перекрыли центр города и призвали горожан уйти с улиц. Местные издания сообщают, что они ищут взрывчатку.

18:40

В немецком Мюнстере в субботу вечером небольшой грузовик въехал в кафе в историческом центре города. Как сообщает полиция города в своем твиттере, есть погибшие и пострадавшие. Водитель грузовика покончил с собой. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий.