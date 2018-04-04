Взяли за таллий: как задержали отравителя в Таганроге

В Таганроге был задержан подозреваемый в отравлении токсичным таллием тридцати сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Им оказался 37-летний местный житель. О мотивах, которыми он руководствовался, пока не сообщается — их выясняет следствие.

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Сотрудники авиазавода начали жаловаться на проблемы со здоровьем еще с ноября прошлого года. О том, что причиной плохого самочувствия является отравление тяжелым металлом, стало ясно только в январе. Всего о симптомах, похожих на отравление таллием, заявили более 20 сотрудников предприятия. По словам специалиста юридического отдела ТАНТК Инны Алейниковой, которая оказалась с отравлением в московском НИИ имени Склифосовского с отравлением таллием, первые симптомы она почувствовала в декабре.

«Главный врач медсанчасти завода отправлял обратившихся с жалобами сотрудников по домам со словами: «Ничего страшного не происходит».

Поначалу состояние и впрямь было похоже на обычное ОРВИ. Когда стало хуже, нас повезли в таганрогскую БСМП и положили в терапевтическое отделение. После выписки сохранились головная боль, слабость, болела кожа и суставы. По собственной инициативе я и еще шесть человек приехали в Москву, где нам поставили точный диагноз и назначили лечение», — сказала она волгодонскому порталу VDNEWS.

У некоторых сотрудников появился тремор рук, онемели ноги.

В процессе выведения вредного вещества из организма опорно-двигательная система начинает восстанавливаться.

Инна Алейникова и трое ее коллег были выписаны из московской больницы 5 марта. Всего к врачам обратились 37 сотрудников ТАНТК, а соли таллия были обнаружены у 28. Помимо НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве, работники предприятия проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога и Ростовской областной больнице. Все они уже выписаны.

«Со стороны руководства предприятия пострадавшим работникам оказывается материальная помощь на первичное лечение, также будут выделены средства на последующую реабилитацию», — пояснили тогда в пресс-службе завода. В данный момент сотрудники находятся под тщательным наблюдением медиков и идут на поправку, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На днях стало известно, что причиной массового отравления мог стать конфликт. «Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — сообщает пресс-служба предприятия.

Пробы почвы, воды и воздуха на территории авиастроительного комплекса ничего не дали — источник отравления пока не найден. По статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» было возбуждено уголовное дело.

Как рассказали РИА «Новости» в ТАНТК, после того, как вскрылся факт отравления таллием, на территории авиастроительного комплекса был введен усиленный контроль за питьевой водой, которую добывают из собственной скважины. Но Сергей Мусиенко, главный государственный санитарный врач Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов, сообщал журналистам, что

по результатам экспертизы нельзя утверждать, что источниками заражения могли стать емкости для воды, оборудование ее очистки или сама вода.

По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева. Андрей Лисицкий, глава администрации Таганрога, позже уточнил, что с таллием не работает ни одно из предприятий города.

С большим количеством этого металла обычно контактируют люди, работающие на производстве лампочек, флуоресцентных красок, градусников, пиротехники, линз, искусственных драгоценных камней. Также с таллием могут столкнуться геологи, занимающиеся исследованием горных пород и руды, или же работники сельского хозяйства, вынужденные работать с пестицидами, содержащими таллий.

Таллий относится к группе тяжелых металлов. Его смертельная доза в организме среднестатистического человека равна 600 мг, симптомы отравления начинают проявляться уже при содержании в 8 мг. Вещество является высокотоксичным вне зависимости от способов использования, даже если попадет на кожу человека, не говоря уже о желудке. Выводится таллий из организма почками, поэтому эти органы страдают больше всего. Таллий может оседать в сердце, печени, нервных клетках головного мозга, сосудах и нервных путях.

При тяжелой интоксикации он способен вызывать отек головного мозга, на начальной стадии отравления маскируется под простые заболевания, такие как ОРВИ или, например, гастрит.

«В среднем, объем компенсаций каждому сотруднику только на приобретение необходимых медикаментов на текущий момент находится в диапазоне 20-50 тысяч рублей. Кроме того, предприятие в текущем режиме компенсирует расходы на проезд и проживание, связанные с реабилитацией сотрудников.

Объем компенсированных со стороны предприятия расходов в точности соответствует тому, что запрошено сотрудниками и подтверждено соответствующими документами. Всем пострадавшим сотрудникам предприятие выплачивает пособие по больничным листам в размере 100% среднего заработка», — заявили журналистам в пресс-службе предприятия.