Эхо трагедии: как проверяют ТЦ в России

ТЦ под присмотром: Москва и область

В Москве и Подмосковье проверки стартовали еще 28 марта. В столичном торговом центре «Принц Плаза» на Профсоюзной улице специалисты МЧС обнаружили, что все огнетушители просрочены, а найти схему эвакуации получается только спустя несколько минут.

Еще в одном столичном ТЦ — «Вешняки» — выявили отсутствие датчиков первичного обнаружения пожара, при этом сама система пожарной безопасности была в рабочем состоянии.

Внеплановая проверка пожарной безопасности прошла и в торговом центре «Мега Белая Дача». Комиссия осмотрела здание, проверила наличие огнетушителей, насосных станций пожаротушения, инструкций для персонала и планов эвакуации. С каждым сотрудником службы охраны представители комиссии общались отдельно, изучая лицензии и удостоверения.

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«Приезжали представители отдела надзорной деятельности по Люберецкому району МЧС, прокуратуры, представители Росгвардии, администрации городского округа. Обошли весь торговый центр, тщательно все осмотрели, в частности, пути эвакуации, системы защиты здания — в том числе противопожарного водоснабжения», — рассказали «Газете.Ru» работники стола информации торгового центра «Мега Белая Дача».

В Московской области в результате проверки 233 объектов было выявлено 1,3 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Об этом 3 апреля заявил начальник МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Рейды по торговым центрам проводят и общественные организации. Так, в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве активисты не нашли ключей от ящиков с огнетушителями — это значит, что при пожаре до них не получится добраться.

Чаще всего встречались следующие нарушения: загромождение и блокировка эвакуационных выходов, ограничение доступа к пожарным кранам, отсутствие навыков у персонала в случае ЧС, незнание планов эвакуации, а также неумение пользоваться средствами пожаротушения.

Регионы: «ситуация депрессивная»

Активные проверки мест, которые посещает большое количество людей, ведут не только в Москве и Подмосковье. Как сообщили 3 апреля в МЧС Алтайского края, в ходе ранее проведенных проверок уже был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности. «В отношении владельцев и арендаторов с нарушениями будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники МЧС тестируют состояние автоматических систем оповещения и тушения пожара, а также проверяют наличие путей эвакуации. На проверку одного крупного торгового комплекса у специалистов уходит один-два дня. Затем информация о проверке передается в прокуратуру для дальнейшего устранения нарушений.

«Пожар в торгово-развлекательном центре можно ликвидировать на начальной стадии в минимальное время, если свободное развитие возгорания менее пяти минут. Успешность в тушении зависит от того, в каком состоянии находится объект: соблюдались ли там требования пожарной безопасности, все ли системы находятся в рабочем состоянии», — заявили в региональном МЧС.

Прокуроры и сотрудники МЧС посетили и торговые центры Липецка. 2 апреля они проверили ТРЦ «Ривьера».

Там выявили то же нарушение, что и в кемеровской «Зимней вишне». Оказалось, что детский городок покрыт пожароопасным линолеумом.

«Всего мы проверили 36 точек по Липецкой области: в целом, ситуация депрессивная», — заявил по итогам проверки «Ривьеры» прокурор Алексей Чичев.

В Смоленске же сотрудники МЧС обнаружили, что аварийный выход торгового центра «Макси» оказался завален мешками с углем. Целый склад горючего специалисты обнаружили на эвакуационном пути из сетевого магазина «Лента».

«У нас сейчас идет прием товара, фура выгружается, потом все будет вывезено на места хранения. А проход и так свободен», — попыталась объяснить ситуацию сотрудница ТЦ.

Однако, по словам представителя прокуратуры, в случае возникновения пожара уголь лишь поспособствует мгновенному задымлению — воспользоваться аварийным выходом уже будет невозможно. Также в ходе проверки выяснилось, что на дверях эвакуационного выхода установлены замки, которые закрываются на ключ.

Проверку не прошли

Некоторые проверки, проведенные МЧС, закончились закрытием торговых центров. Как рассказал 4 апреля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, приостановлена эксплуатация 15 центров. «Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим», — сказал он.

Так, 3 апреля СКР по Красноярскому краю заявил о полном закрытии ТРЦ «Вавилон», расположенного в Красноярске. Это произошло после проведения процессуальной проверки. Следователи выяснили, что собственники торгового комплекса с 2016 года игнорировали судебное решение о запрете деятельности торгового комплекса.

2 апреля в Ростове-на-Дону из-за нарушений пожарной безопасности закрыли детский центр «Музей чудес «Джоуль парк». Его площадь составляет 1200 кв. м. Представитель областной прокуратуры сообщил, что стены и напольное покрытие центра сделаны из горючих материалов, а между помещениями детского комплекса нет противопожарных преград. Кроме того, проверка показала, что здание не оборудовано освещением путей эвакуации в случае пожара.

В МЧС по Ростовской области «Газете.Ru» сообщили, что с 28 марта специалисты проверили более 450 объектов массового посещения — в том числе торговых центров.

«Инициатором проверок является прокуратура — ее сотрудники, в свою очередь, привлекают МЧС. Однако составлением протоколов и привлечением к ответственности занимается прокуратура. Среди основных нарушений: неисправность автоматических пожарных сигнализаций и затрудненный доступ к эвакуационным выходам», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще один торговый центр закрыли 29 марта на востоке Москвы. По неофициальным данным, ТРЦ «Щелково» прекратил свою работу после противопожарной проверки. Он был открыт в 1995-м году в здании бывшего завода «Хроматрон» — на территории комплекса работают крупный гипермаркет, киноцентр и магазины. Администрация «Щелково» сообщила, что он должен заработать после устранения технических неполадок.

Новые правила

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» МЧС разработало обновленный порядок проведения проверок противопожарного состояния российских ТЦ.

«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — заявил 1 апреля главный госинспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Кроме того, ведомство предлагает проверять торговые центры не реже одного раза в год — при этом специалисты МЧС должны делать это внезапно. Отметим, что сегодня пожарному надзору необходимо за три дня предупреждать юридическое лицо о предстоящей проверке.

«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно», — считает Еникеев.

МЧС также хочет вернуть госпожнадзор в число организаций, дающих разрешение на проектирование, строительство и открытие зданий. На данный момент за это отвечает государственный строительный надзор.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка поручил до конца апреля завершить проверки пожарной безопасности в российских торгово-развлекательных центрах. Он отметил, что специалисты должны проверять все объекты независимо от их масштабов.

Проверки идут, ТЦ горят

После пожара в Кемерово в российских городах продолжают загораться торговые центры.

В среду 4 апреля произошел пожар в столичном торговом центре «Персей» на востоке Москвы. Ему был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности. В результате происшествия пострадали шесть человек, их эвакуировали в больницу с помощью двух санитарных вертолетов. Также известно об одном погибшем: им оказался 45-летний кладовщик Алексей Карпов. Причиной смерти стал удар головой, который мужчина получил, упав с лестницы во время эвакуации. При этом еще 30 марта сотрудники МЧС проверили центр и обучили персонал вести себя во время пожара. Это, как считают в ведомстве, помогло минимизировать потери, когда торговый центр действительно загорелся.

Ночью с 4 на 5 апреля в Тюмени загорелся магазин игрушек. Пожар потушили к 3.55 утра по местному времени. Во время инцидента никто не пострадал.

В Саратове в среду произошло возгорание в ТЦ «Триумф Молл». Открытого огня в здание не было, однако в целях безопасности было решено эвакуировать 200 человек. Пострадавших при пожаре нет. Причины происшествия пока устанавливаются.