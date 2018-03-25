Пожар в ТЦ в Кемерове: погибли трое детей. LIVE

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По словам местных жителей, черный дым крайне ядовит и токсичен — загорелся пластик внутри здания. «Загорелся поролон на четвертом этаже, где стоят детские аттракционы возле кинотеатра. Там было много детей, один человек выпал из окна и разбился насмерть. Всех работников и посетителей торгового центра эвакуировали. Люди все напуганы, некоторые плачут. Приехали четыре машины скорой помощи, работают кинологи, пожарные», — цитирует сайт kp.ru местного жителя Эдуарда.
Полицейские пытаются оттеснить от здания столпившихся зевак и добровольцев. Оказавшиеся на месте происшествия горожане «с коврами» пытаются ловить выпрыгивающих из окон людей.
В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как подросток выпрыгивает из окна на третьем этаже ТЦ, спасаясь от огня. Он задевает коробку кондиционера и приземляется на козырек, однако удар все равно был сильным — крыша над дверьми, куда приземлился выпрыгнувший из окна, проминается.
По неофициальным данным от источника в МЧС здание находится под угрозой обрушения, сообщают местные СМИ.
На место происшествия выехали мэр Кемерова Илья Середюк и первый замгубернатора Владимир Чернов. Количество единиц пожарной и специальной техники, задействованной на месте ЧП, увеличено до 48 единиц. В тушении пожара принимают участие уже более 200 сотрудников экстренных служб.
«Газета.Ru» подготовила фоторепортаж с места событий.
В оперативном штабе на месте ЧП сообщают о частичной локализации пожара на третьем и четвертом этажах ТЦ. «Кровля еще горит, пожарные работают», — говорит источник в штабе.
В Кемерово направлена следственная группа из Москвы. «Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в центральный аппарат СК России… Для организации работы по расследованию уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий», — рассказала Светлана Петренко.
«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. . Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», — говорит Петренко.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что три ребенка и женщина погибли, еще 26 человек пострадали во время пожара.
По данным источника РИА «Новости», очаг пожара находится на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра. При эвакуации из ТЦ было выедено более 100 человек.
В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «горячей линии» 8-(38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населению.
При этом представители Центра медицины катастроф опровергают информацию о гибели людей при пожаре. Представители Центра утверждают, что официальных данных о погибших и пострадавших в настоящее время у Следственного комитета России нет. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник. По данным агентства, речь идет о 14 пострадавших, жертв нет. Данные центра переданы в Москву.
В рамках расследования следователи установят причины пожара, дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Также в ведомстве заявили, что в результате пожара погибли дети. «При проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, которые находились в детской комнате. Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается», — говорится в сообщении.
Площадь пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово уже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, число пострадавших предварительно оценивается в 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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В торговом центре в Кемерово произошел пожар. Об этом сообщается на сайте МЧС по Кемеровской области. «Поступило сообщение о задымлении на четвёртом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерове», — говорится в сообщении.
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