Поколение «Крым»: что происходит с молодежью

По данным ВЦИОМ, молодежь на прошедших выборах президента активно (67,9%) голосовала за действующего лидера Владимир Путина. Пока одни социологи фиксируют у поколения «Z» рост патриотических настроений, другие, наоборот, наблюдают среди них либералов, видя тысячи подростков на митингах оппозиционеров. Тем временем, все мировые бренды стараются любыми способами понять предпочтения «Z» и их интересы — для этого даже создаются специальные фокус-группы, состоящие из молодых людей.

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О том, почему современная молодежь поддерживает присоединение Крыма, готова часами выстаивать очереди за айфоном и склонна к социопатии и личному комфорту, «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ Александр Рикель.

— Молодость в России или за рубежом — что сегодня выбирает современное поколение, учитывая, что сегодня практически каждый может найти бесплатную стажировку и переехать в другую страну? Чем Россия может удержать перспективную молодежь, и что за рубежом предлагают такого, из-за чего поколение «Z», то есть люди, родившиеся на рубеже тысячелетий, эмигрирует?

— Поколение «Z» росло в то время, когда любая открытая граница — это данность, а не некое приобретение. Если «Y» (поколения, родившиеся после 1981 года — «Газета.Ru») жили в то время, когда их родители особо никуда не ездили, а детство проходило в тяжелые 90-е, то «Z» росли при полностью открытых границах.

В этом смысле есть две противоречивые тенденции. С одной стороны, нынешняя молодежь понимает, что жизнь за рубежом — это легко достигаемая цель.

С другой стороны, именно у поколения «Z» социальные психологи и социологи фиксируют рост патриотических настроений. Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Елена Омельченко на основании серьезных исследований даже назвала его «поколением «Крым».

Социологические исследования говорят, что многие представители «Z» более патриотически настроены, нежели «Y» или «X». Эта группа ребят была самой положительно отреагировавшей на все события, связанные с присоединением полуострова.

Впрочем, это может быть связано и с возрастными особенностями. Когда ты учишься в старших классах, любые командообразующие, патриотические вещи, конечно же, воспринимаются более восторженно.

— Происходит ли это потому, что подростки смотрят на то, как все замечательно на Западе, и думают: почему бы у нас не сделать так же?

— Западный мир и западные ценности для них настолько естественны, что на этом фоне не формируется излишней восторженности, которая могла бы возникнуть у более старших поколений, не пробовавших сыра с плесенью или не видевших Эйфелеву башню. Они к этим моментам относятся спокойно, без культа. Для них это норма, которая была, есть и, видимо, будет всегда.

— Склонно ли поколение «Z» изучать политическую повестку? Понятно, что многие из них часами смотрят ролики оппозиционеров на YouTube, прислушиваются к мыслям Юрия Дудя и других. Однако готовы ли они предпринимать реальные действия для изменения политической ситуации в стране?

— Современная молодежь более политически активна по сравнению с «Y» и другими поколениями. Однако увлеченность и вовлеченность в некие яркие макропроцессы — это возрастная особенность каждого поколения, если только от текущей повестки их не отвлекают более масштабные исторические события. В этом смысле у предыдущих поколений просто могло не быть такой возможности – из-за войны, бедности, необходимости работать.

— Поколение «Z» — карьеристы? Какую роль в их жизни будет занимать работа?

— Это поколение росло в условиях большого предложения. У них огромное количество рабочих мест и способов самореализации. При этом важно отметить, что у «Z» есть четкая потребность: работа должна способствовать их самореализации.

Если «иксы», которые являются самыми яркими карьеристами, серьезно стремились построить карьеру, то для «Y» и «Z» важно, чтобы работа была интересной, доставляла удовольствие.

Это тот факт, с которым придется мириться работодателям. Хотя важно помнить, что самым старшим представителям поколения «Z» сегодня 19 лет, поэтому однозначно судить пока что рановато.

— За последние пять лет на YouTube появилось множество юных блогеров, рассказывающих на камеру о своей жизни, собирающих миллионы просмотров. Стоимость небольшой интеграции или продакт-плейсмента в их ролике может достигать сотен тысяч рублей. Давно ли дети стали зарабатывать больше своих родителей? Будет ли эта тенденция усиливаться в будущем?

— За последние десятилетия, начиная с «игреков», усилился тренд на нарциссизацию. Запретная для многих тяга к самопрезентации и выставлению своей жизни напоказ стала нормальной и модной. Однако я думаю, что эта тенденция скоро видоизменится. Возьмем Instagram — мы стараемся игнорировать людей, которые не предоставляют нам интересный и уникальный контент, а лишь привлекают к себе внимание.

То же самое и с видеоблогами: только то, что ты 14-летний блогер, вовсе не означает, что ты можешь предложить что-то стоящее зрителям. Поэтому в интернете, как и в других сферах, останутся только лидеры — люди, которые могут рассказать что-нибудь действительно интересное.

— Все бренды пытаются любыми способами привлечь миллениалов, создают специальные фокус-группы, состоящие из молодых людей — все для того, чтобы понять поколение «Z» и их интересы. Как вы думаете, удается ли брендам выполнять эту задачу сегодня?

— Последние десятилетия идет резкий тренд на индивидуализацию. Для «Z» эта ценность особенно приоритетна.

Бренды всеми силами пытаются сделать подход к каждому покупателю индивидуальным. Начиная с нанесения имен на бутылки газировки и заканчивая таргетированной рекламой в социальных сетях.

Но одно дело, когда тебе рекламируют что-то по телевизору или на баннерах в интернете, а другое дело, когда девочка, на которую ты подписан, рассказывает, что она любит есть на завтрак. Эта история все еще во многом воспринимается как совет, а не реклама. Хотя все прекрасно понимают, что это проплачено, но «она же рассказывает как бы мне — это наш с ней диалог». Вполне возможно, что эта история тоже сойдет на нет, как и любые другие тренды.

— Почему современная молодежь преклоняется перед определенным брендами?

— Преданность брендам существовала всегда — даже в советское время, когда их как таковых не существовало, люди по-другому пытались приобрести что-то модное. Это универсальная ценность, сквозь века.

Но сейчас количество того, что считается модным, увеличилось. Я провожу простой эксперимент со своими студентами и со взрослыми людьми, для которых я веду тренинги: спрашиваю, что было модно слушать, носить, читать в разное время. От старшего поколения я получаю достаточно ограниченный набор ответов: было модно слушать, к примеру, «Агату Кристи» — в целом русский рок был в моде, остальное было непопулярно.

Сегодня же есть масса различных направлений — можно выбрать и в каждом из них быть модным. Увеличивается количество нормативных субкультур. Тяга к моде была всегда, просто сейчас вариантов для реализации этой моды намного больше.

— Есть ли у современной молодежи потребность в маркерах социального статуса? Мы видим огромные очереди за айфонами, кроссовками от Канье Уэста и другими хайповыми вещами. Для «Z» — это квест?

— Это история про геймификацию, которая является обычной для поколений «Y» и «Z». И в дальнейшем окружающая реальность будет все больше геймифицироваться. Очереди за новыми телефонами, кроссовками, одеждой — это вид развлечения для молодежи.

Не думаю, что их родители, которые в Советском Союзе отстаивали огромные очереди за продуктами, захотели бы поностальгировать по таким искусственным очередям, которые формируются на Тверской за айфонами.

— Представители поколения «Z» все меньше переживают по поводу гендерной принадлежности. Парни носят розовое, девушки одеваются в мужских отделах. Если раньше сексистские шутки между парнями были обычным делом, то сегодня большинство юношей не позволяет себе подобных высказываний. Согласны ли вы, что сегодня молодежь — это про равноправие и толерантность?

— Мир становится гендерно нейтральным, и это не поколенческий, а общемировой тренд. Однако на каждый тренд найдется антитренд.

Тут стоит спросить: поколение «Z» — это кто? Это люди, которые сидят в парке Горького с макбуками на травке? Или это те люди, которые в Ивановской области после школы идут учиться в колледж? Правильно: и те, и другие формально принадлежат к поколению «Z». Однако в силу удаленности от некоторых субкультур тренды для них разные.

Это касается и предыдущих поколений. 50 лет назад молодой москвич, работающий в НИИ и проживающий в «сталинке» в центре города, и его ровесник, житель маленького города, работающий на заводе — это разные люди.

Противоречия очень сильны. И консенсус в обществе по поводу толерантности не достигнут. Только очень мощные события, согласно теории поколений, могут объединить всех чем-то общим — например, война или появление интернета. Все остальное – это некая субкультура.

— Какое место в жизни поколения «Z» занимают отношения? Создается впечатление, что их больше заботит личный комфорт и осознанность — им нужны не авантюры, а спокойствие. Так ли это?

— Да, это во многом обусловлено появлением виртуального общения, которое превращает самую проблемную и стрессовую коммуникацию в более комфортную.

Возьмем феномен мессенджеров. Многие настолько возвели их в культ, что даже поднимается вопрос, насколько этично человеку звонить.

Последние годы внутри мессенджеров стали популярны аудиосообщения. Ведь наговаривать быстрее и удобнее, нежели писать буковки, попадать по экрану. Если разговор по телефону требует быстрой реакции, то в аудиосообщениях у тебя есть возможность послушать позже, подумать над ответом и так далее. Это тоже шаг в сторону своего комфорта.

Согласно данным американских исследователей, всевозможные приложения, геймифицированные варианты знакомств и общения приводят к тому, что подростки мало времени проводят с противоположным полом в оффлайне. В некоторых случаях они и вовсе отказываются от такого общения, потому что он доставляет стресс — на него нужно тратить время, деньги и другие ресурсы. Однако я считаю это сгущением красок и надеюсь, что люди не перестанут ходить на свидания.

— Если предыдущее поколение выросло на книгах и фильмах о любви, страсти, то сегодня молодежь растет на проблемном кино, литературе, документалках о несправедливости. И, собственно, культовые сериалы – они о поиске себя, а не о поиске партнера. Как сегодня массовая культура как влияет на молодых людей?

— Культура многогранна. Если вспомнить и перечислить самые популярные сериалы 2017 года, которые смотрели представители поколения «Z», то вы увидите, что их тематика крайне разнообразна. Там и про приключения, и про отношения, и что-то в формате «Игры престолов», и поднимаются социальные проблемы – например, «Черное зеркало».

У поколения «Z» есть широкий выбор того, чем восхищаться и что смотреть. Взгляните на российский прокат — люди выбирают как арт-хаус, как документалки, так и вполне себе обычные романтические комедии. И то, и то собирает залы.

Опять же, если мы вернемся к тем, кто является в определенном смысле субкультурой и относит себя к передовой интеллектуальной верхушке, то они во все времена интересовались чем-то альтернативным.

— Согласны ли вы, что все-таки поколение «Z» более осознанно? Ведь они по несколько лет готовятся к экзаменам, поступают в институт на бюджет, серьезно подходят к выбору профессии.

— Я бы выделил здесь два тренда. Первый — это общий культ осознанности в современном мире. Время, в которое растет «Z», гораздо более спокойно, чем было два поколения до этого.

Если перед тобой стоит задача выживания, пропитания, получения образования, чтобы дальше зарабатывать на хлеб, то ты решаешь совершенно другие задачи. Если же перед тобой есть большой выбор, много возможностей для поездок и развлечений, то в таких условиях человек более осознан. Это история про умение большой группы людей делать свой самостоятельный жизненный выбор. 50 или 30 лет назад такого точно не было. Сегодня же «открытые двери» дают массу возможностей — в том числе для практик осознанности.

— Стоит ли дом у поколения «Z» на первом месте? Ведь сегодня удаленная работа и развитие доставки возвращает нас по домам. Не напоминают ли вам эти обстоятельства традиционное общество, но с компьютером вместо прялки?

— Это общий технологический тренд, связанный с облегчением жизни человека. Коммуникация в обыденном пространстве уменьшается. Все мы знаем шутки про людей, которые собираются вместе на вечеринке и сидят каждый в своем телефоне. Или игру, когда группа приятелей складывает свои телефоны в кучу и договариваются, что первый, коснувшийся девайса, должен оплатить весь счет.

Из анекдота это превращается в реальность, потому что мы разучились общаться друг с другом в оффлайн-пространстве.

То же касается всех сервисов, которые облегчают нашу жизнь. С одной стороны, это действительно удобно — все вещи тебе доставляют домой, не надо тратить время на одежду, поездки куда-либо. С другой стороны, происходит социопатизация этого процесса.

— Какие у современной молодежи отрицательные качества? Складывается впечатление, что они идеальны — не расисты, не сексисты, толерантны, целеустремленные и т.д.

— Есть некоторые аспекты, которые, с точки зрения социума, могут быть тревожными. Отрицательных качеств как таковых не бывает. Эти аспекты связаны с социопатией, интернет-аддикцией, а также многозадачностью, в условиях которой существует поколение «Z». Из-за этого появляется клиповое мышление.

Что касается нарциссизма и любви к самопрезентации, то это было еще до «Z». В целом молодежь — всегда прекрасна и великолепна. И поколение «Z» не исключение. Однако тот факт, что они росли в более благополучной среде, делает их менее готовыми к сложным условиям существования, которые были у предыдущих поколений.