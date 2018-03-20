«Как можно пройти Толстого за восемь уроков?»

В среду, 21 марта, Совет по стандартам при Минобрнауки обсудит проект новых образовательных стандартов изучения литературы в российских школах с 5 по 9 класс. Как заявили в ведомстве, новые стандарты должны создать «единое образовательное пространство, которое позволит школьникам беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России».

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Ведомство планирует сформировать единый для всей страны перечень произведений, четко прикрепленных к конкретным классам. Сам список литературы планируется расширить до 235 произведений (вместо 145 в существующем стандарте), которые школьники должны прочитать за пять лет. Существенную часть от этого списка, впрочем, составляют стихотворения, относительно небольшие по объему. Вместе с тем из программы будут исключены ряд современных произведений, либо важных для формирования мировоззрения, либо просто популярных среди детей.

В частности, исчезнуть могут «Тополиная рубашка» и «Мальчик со шпагой» Владислава Крапивина, «Мы» Евгения Замятина, «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Р. Р. Толкина.

Новый стандарт от Минобрнауки вызвал критику со стороны учителей, преподавателей вузов и методистов. Гильдия словесности опубликовала открытое письмо, в котором резко высказалась в адрес конкретных нововведений. В частности, недовольство учителей вызвало то, что детям, перешедшим, например, в шестой класс, придется не только изучать новый материал, но и наверстывать упущенное (по новым стандартам) за пятый. Кроме того, учителя утверждают, что школьники не смогут вдумчиво изучить так много произведений за такой сжатый срок.

Научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ ВШЭ Наталия Любомирская считает, что подход к преподаванию литературы в связи с новыми стандартами не изменится.

— Особых изменений в подходе не вижу. Это выглядит не как желание воспитывать грамотного читателя, который бы любил литературу на протяжении всей жизни, и не как стремление проводить действительно глубокий анализ произведений. В данном случае качество предлагается заменить количеством: в человека стараются впихнуть по максимуму «здесь и сейчас», как будто он никогда больше ни одной книжки не откроет. Но это может привести к тому, что охота читать будет отбита.

— Из нового кодификатора школьной литературы могут убрать произведения современной литературы. Не потеряют ли школьники интерес к литературе из-за этого окончательно?

— Я боюсь, что хуже уже не будет — попросту некуда. И так уже все сведено к полному формализму.

Еще 15 лет назад был разговор о том, что «Войну и мир» Толстого в школе проходят всего за восемь уроков, что является профанацией чистой воды.

Как можно Льва Толстого или того же Федора Достоевского брать в одном ряду с еще сотней авторов и говорить, что мы за три урока разберем по полкам, что такое «Преступление и наказание»?

— На ваш взгляд, 235 произведений за пять лет — это действительно слишком много для среднестатистического школьника?

— Не берусь судить, сколько должно быть книг в программе. Вопрос лишь в том — почему именно эти книги? Но с этим лучше обращаться к школьным учителям, им легче рассуждать на эту тему, опираясь на опыт.

— Часто ли меняются образовательные стандарты по школьным предметам в нашей стране?

— Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — это рамочный документ, он формулирует планируемые результаты, которые должны быть достигнуты. А уж как этого достигать — должны решать педагоги. Вводя новый стандарт, чиновники преследуют, как предполагается, благую цель: чем больше требований в стандарты поместить, тем больше шансов, что хоть какие-то из них будут выполнены. Но это далеко не всегда приводит к желаемым результатам.

— Действительно ли единое образовательное пространство, о плюсах которого так много говорят в Минобрнауки, необходимо в нашей стране?

— Определенные плюсы у этой идеи есть, как минимум для составителей единой для всех школьников хрестоматии. Но к унификации всего надо относиться крайне осторожно: нельзя обтесывать топором всех, кто выбивается на общем сером фоне.

— Как вы считаете, сказалось ли введение ЕГЭ на ценности литературы как школьного предмета?

— С введением ЕГЭ по факту ничего не изменилось. Во-первых, литература для единого госэкзамена — это предмет по выбору. Во-вторых, есть сама идея проведения экзамена в формате ЕГЭ, которая многих не устраивает, а есть качество контрольно-измерительных материалов, то есть самих заданий ЕГЭ. Второе постоянно растет, задания делают более простыми и понятными, приближенными к кодификатору, но к программе это не имеет никакого отношения. ЕГЭ создается на основе программы, а не наоборот. И если бы поменяли именно отношение к литературе как к школьному предмету, поменяли бы цели изучения литературы и сделали бы их достойными и актуальными, то и ЕГЭ был бы совершенно другим.