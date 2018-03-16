Новый законопроект: депутаты Госдумы сдают ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в ФЗ «Об образовании». В документе, появившемся в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности в пятницу, 16 марта, предлагается упразднить ЕГЭ в качестве выпускных и вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения.

Реклама

«Форма единого государственного экзамена заменяется государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, задания для выпускных экзаменов должны будут утверждаться региональными властями. Абитуриенты, которые сдали Единый госэкзамен до вступления законопроекта в силу, смогут использовать его результаты для поступления в вуз в течение четырех лет после отмены ЕГЭ. Как именно будут организованы вступительные экзамены в вузы в случае принятия закона, в документе не уточняется.

Авторы проекта отмечают, что в момент введения этой формы итоговой аттестации ЕГЭ должен был «искоренить коррупцию» и обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. «Однако

в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит результатов, которые должны были бы выражаться в высоком качестве знаний учеников, доступности высшего образования, снижении коррупции»,

— говорится в пояснительной записке. Авторы законодательной инициативы также утверждают, что «количество абитуриентов в настоящее время меньше, чем мест в вузах», поэтому вузы способны принять всех желающих.

Зампредседателя Комитета по образованию и науки Госдумы Любовь Духанина сказала «Газете.Ru», что поступившее законодательное предложение необходимо внимательно изучить. «Я пока не ознакомилась с текстом нынешней инициативы, но еще полгода назад у авторов документа не было конкретных планов, на что именно предполагается менять ЕГЭ. Ведь итоговую аттестацию проводить в принципе как-то надо», — сказала она.

В то же время в Министерстве образования РФ заявили, что не видят альтернативы этой форме итоговой аттестации. «Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и дает возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, таким образом обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», — сказал RT глава департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов.

Ранее министр образования Ольга Васильева в интервью ТАСС недвусмысленно дала понять, что выступает против отмены ЕГЭ. «Это большое социальное благо: можно поступить в очень хороший вуз, приложив много усилий в школе, и при этом не важно, где ребенок живет территориально.

Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ.

Однако хочу еще раз подчеркнуть, что предела совершенству быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности, сокращение тестовой части. И я еще раз повторюсь, что буду делать все возможное, чтобы никаких натаскиваний на ЕГЭ не было после уроков, потому что если программа пройдена, то страха на экзамене просто не должно быть», — сказала тогда министр.

Мнения экспертов на тему необходимости Единого госэкзамена разделились. «Это не первая инициатива по отмене ЕГЭ, и каждый раз она отвергалась подавляющим большинством депутатов Госдумы, — сказал «Газете.Ru» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, — Но сейчас необходимость отмены этой формы аттестации объективно назрела, идея ЕГЭ полностью обанкротилась. Вскоре после того, как Васильева стала министром образования, она попыталась реформировать систему ЕГЭ, однако реформированию этот экзамен уже не подлежит».

По словам Комкова, ЕГЭ даже на стадии замысла не отвечал задаче всестороннего и объективного контроля знаний выпускников школы. «В итоговой аттестации должны учитываться достижения учеников за годы обучения, участие в олимпиадах. А главное, что в экзаменах должна быть устная составляющая и творческая составляющая, чтобы выпускники смогли научится формулировать свои мысли», — сказал президент Всероссийского фонда образования.

В то же время научный руководитель по лицейским программам НИУ ВШЭ Наталья Любомирская назвала идею отменить ЕГЭ «абсолютной глупостью». «ЕГЭ, даже при тех недостатках, которые есть, дает детям сразу возможность и школу закончить, и в вуз поступить.

Это объективная картина результатов работы среднего учебного заведения. По старой же системе те же самые учителя, которые учили школьников, и принимали у них госэкзамены. Представьте, что на заводе тот же рабочий, который выпускает продукцию, проверяет ее в отделе приемки качества»,

— говорит она.

По словам Любомирской, нынешняя система ЕГЭ построена таким образом, что в вуз могут поступить действительно лучшие абитуриенты.

«Есть проблема с качеством материалов ЕГЭ, но это не значит, что сама система плохая. Если у кого-то родился ребенок с хроническим заболеванием, это ведь не значит, что всех детей надо уничтожать. Ну и я совершенно не согласна с тем, что обязательно надо включать устную часть в итоговый экзамен. Зачастую преподаватели пристрастны в оценке знаний выпускника на устной части экзамена. Это наше любимое «Я по глазам вижу», что, согласитесь, не показатель объективности», — заявила специалист.