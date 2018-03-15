Весна отменяется: в Москву пришли морозы

В пятницу, 16 марта, в столичный регион устремится холодный арктический воздух, рассказали «Газете.Ru» в центре «Фобос». Температура резко понизится: ночью -17…-15°С, днем -9…-7°С. Этот ужас, летящий на крыльях ночи, принесет с собой тыловая часть уходящего на восток циклона. В комплект также входят: небольшой снег вечером, северный ветер (4-9 м/с) и повышенный атмосферный фон (749 мм рт. ст.).

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«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание»,

— сказал РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — подчеркнул синоптик, добавив, что в столице температура опустится от -17 до -20°С, а в области — до -22°С.

17 марта, в субботу, среднесуточная температура воздуха в Москве ожидается ниже климатической нормы на 9-11°С.

Смотрите и дрожите (можно от ужаса, можно от холода): ночью в мегаполисе -20…-18°С, днем 10…-8°С.

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, давление – все те же 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 марта, столичный регион окажется во власти антициклона. Заток холода ослабеет, снег практически прекратится, и днем лучи солнца смогут неплохо прогреть воздушные массы. До перехода через ноль, впрочем, в этот раз дело не дойдет: ночью -19…-17°С, днем -8…-3°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами небольшой снег, атмосферный фон выше нормы: 749 мм рт. ст.

19 марта, в понедельник, в столицу опять «понаедет» очередной циклон. А вместе с ним и все его спутники: кратковременный снег и повышение температуры: -13…-8°С в темное время суток и -5…0°С в светлое. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, давление, как ни странно для циклона, высокое, 752 мм рт. ст.

Во вторник, 20 марта, на небосклоне прояснится, в ночные часы будет морозно, а вот днем весна будет все громче напоминать о себе. Так, если ночью ожидается -18…-13°С, то днем воздух прогреется до -7…-2°С. Преимущественно облачно, временами небольшой снег, ветер северо-восточный, 4-9 м/с,

атмосферный фон резко упадет почти на десяток пунктов и составит 743 мм рт. ст. Что ж, хотя бы астрономическая весна наступит вовремя!

21 марта, в среду, погоду будет определять циклон. Среднесуточная температура повысится: ночью -9…-4°С, днем -5…0°С. Впрочем, это все равно на 3-6°С ниже климатической нормы. Как известно, мы стали более лучше одеваться — вот и пришло время продемонстрировать это на практике. В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер тоже будет переменный, слабый, 1-6 м/с. Давление пониженное, 742 мм рт. ст.

В четверг, 22 марта, атмосферное давление в столичном регионе начнет понижаться и достигнет отметки в 737 мм рт. ст. С юго-западным ветром (до 8 м/с) к столичному региону приблизится атмосферный фронт, облаков станет больше, местами пройдет снег. Температура ночью -8…-3°С, днем же возможен слабый плюс: -4…+1°С.

23 марта, в пятницу, погоду в столичном регионе будет обуславливать атлантический циклон. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст., а среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-3°С. А именно: -6…-1°С ночью и -3…+2°С днем.

Облачно, местами пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, незабываемые впечатления закрепит достаточно сильный (5-10 м/с) южный ветер.

Впрочем, есть и хорошие новости. Принцессы при такой погоде, согласно известному стихотворению, должны быть особенно прекрасными.