«Хотела мультики»: почему отчим убил пятилетнюю девочку

Пятилетняя девочка из села Бестужевское (Адлерский район Кранодарского края) была найдена мертвой в четверг, 15 марта. Выяснилось, что ребенка убил член ее семьи.

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Заявление о пропаже ребенка поступило в районное управление МВД во вторник, 13 марта. В поисках девочки приняли участие 500 полицейских (практически беспрецедентное число задействованных в таких ситуациях сотрудников, особенно по региональным меркам), им помогали сотрудники Росгвардии, МЧС, а также гражданские лица, в том числе волонтеры из «Лизы Алерт» — всего 1,3 тыс. человек.

Работы осложняла плохая погода, поэтому поиски 13 и 14 марта не увенчались успехом. К полицейским и спасателям готовы были присоединиться порядка 700 сотрудников администрации Адлерского района.

В первое время после начала поисковой операции в ней активно участвовал отчим девочки, сожительствующий с ее матерью, 28-летний Мурад Мирза-оглы Шахмирзаев, приезжий из Азербайджана. Именно он и сообщил полицейским о пропаже ребенка.

Однако потом мужчина пропал сам, перестав выходить на связь.

«На поисках он себя странно проявил. Выполнял все нехотя. В дом не хотел идти категорически. Мы особо внимания не обращали, но когда полиция подъехала с кинологами, он ушел. Когда ему позвонили и сказали, что ждут, он обманывал — говорил, что вот-вот подойдет. Спустя полчаса мы поняли, что трубку он перестал поднимать, тем самым привлек к себе подозрение. С этого момента мы начали искать труп девочки», -— сообщил «360» председатель ПТК «Бестужевское» Сергей Серегин.

Обнаружили Шахмирзаева в одном из хостелов на границе Адлерского района и Абхазии. Он сознался в убийстве девочки и показал следователям, где спрятал тело.

«12 марта 2018 года мужчина находился с девочкой дома, ее мать в это время была в лечебном учреждении. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, на что он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращению обнаружил девочку без признаков жизни. После

он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала и стал самостоятельно осуществлять ее поиски, а затем перестал выходить на связь»,

— сообщили в пресс-службе местного управления СК РФ.

Сам Шахмирзаев позже сообщил следователям, что 12 марта он остался дома один с двумя детьми и вечером, отдыхая, решил посмотреть на телефоне фильм, но ему стала мешать пятилетняя падчерица. Около полуночи она попросила у отчима смартфон, чтобы посмотреть мультики, тот ей отказал.

«У нее началась истерика, то есть она стала плакать и топать ногами. Я накричал на нее и поставил ее в угол. Став в угол, она стала еще сильнее кричать и плакать. Я подозвал ее к себе. В тот момент я находился на своей кровати. Я, сидя на кровати, когда она стояла лицом ко мне на расстоянии около 10 сантиметров, стал спрашивать о том, почему она плачет. Она промолчала, и я ей сказал, что если она не перестанет плакать, то я буду ее бить. После моих слов она заплакала сильнее, и я не менее трех раз ударил ее в живот», — говорится в показаниях задержанного.

После того, как Шахмирзаев обнаружил падчерицу мертвой, он решил спрятать ее тело в лесу. Полицейским мужчина сообщил, что это место он знал хорошо, не так давно здесь он был еще с живой падчерицей, собирал грибы.

«Я решил на речке бросить, ну чтобы не было видно», — говорит задержанный на видеозаписи, распространенной пресс-службой краевого СК.

Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, которая должна помочь установить причину смерти девочки. Подозреваемый задержан, в ближайшее время в суд поступит ходатайство следствия о его аресте. Следственный Комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Похожая трагедия произошла летом 2016 года в городе Озеры под Москвой. 6 августа муж и жена пришли в полицию и сообщили о пропаже своего приемного ребенка. По их словам, шестилетняя девочка ушла с территории участка при частном доме, где проживала семья, и не вернулась.

В тот день в Озерах отмечался день города, и организовать поиски удалось лишь день спустя. Всего в розыске ребенка были задействованы около 200 человек, для обследования окрестных водоемов даже использовались водолазы. Ранее девочка уже убегала из дома, но ее находили и возвращали обратно в семью. В итоге ее тело нашли на участке, принадлежавшем самим родителям, когда собаки начали рыть яму под вольером.

Супруги к тому моменту попытались скрыться от следователей, но далеко им уйти родителям не удалось. Подозреваемые были обнаружены в поселке Серебряные Пруды на территории кладбища в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что убили они ребенка еще в апреле 2016 года, после чего сожгли ее тело, а потом закопали на участке. Сейчас дело задержанных супругов рассматривает Мособлсуд. Отчим девочки признал свою вину в убийстве, но заявил, что сделал это неумышленно. Обоим фигурантам дела грозит срок вплоть до пожизненного.