Взрыв газа в Краснодаре: пострадали 7 человек

Сегодня, 10 марта, в 10.20 по местному времени (совпадает с московским) в Краснодаре по улице Славянской, дом 75, прогремел взрыв бытового газа, в результате которого были разрушены перегородки между 4-м и 5-м этажом пятиэтажного дома, а также обрушилась часть внешней стены.

В результате происшествия пострадали 7 человек, в том числе двое детей — 9 и 12 лет. Все они доставлены в местные клинические больницы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Погибших нет.

Жители дома эвакуированы, им предоставят размещение с питанием в городской гостинице. В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены, проводятся экспертизы для принятия решения о возможности восстановления дома.

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