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раздела Спорт

Взрыв газа в Краснодаре: пострадали 7 человек

В результате взрыва газа в доме в Краснодаре пострадали двое детей

В одной из пятиэтажек Краснодара произошел взрыв газа и обрушилась наружная стена дома. В настоящий момент установлено, что в результате инцидента пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. «Газета.Ru» вела онлайн-репортаж о ходе поисково-спасательных работ.
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14:00

Сегодня, 10 марта, в 10.20 по местному времени (совпадает с московским) в Краснодаре по улице Славянской, дом 75, прогремел взрыв бытового газа, в результате которого были разрушены перегородки между 4-м и 5-м этажом пятиэтажного дома, а также обрушилась часть внешней стены.

В результате происшествия пострадали 7 человек, в том числе двое детей — 9 и 12 лет. Все они доставлены в местные клинические больницы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Погибших нет.

Жители дома эвакуированы, им предоставят размещение с питанием в городской гостинице. В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены, проводятся экспертизы для принятия решения о возможности восстановления дома.

На этом мы завершаем наш онлайн-репортаж. «Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Берегите себя и своих близких.

13:48

В то же время ТАСС сообщает, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме Краснодара завершены.

«По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

13:46

Для проведения мониторинга фото- и видеофиксации со всех ракурсов поврежденного взрывом газа дома в Краснодаре будет запущен беспилотник.

«Материалы будут переданы специалистам для обработки», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гариляк.

13:35

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жильцам дома, поврежденного взрывом, оказывается максимальная помощь.

«По моему поручению городскими властями создан оперативный штаб, в который вошли представители всех оперативных служб. Сейчас делается все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Доставленным в медицинские учреждения людям оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Также с жильцами дома работает бригада психологов», — цитирует руководителя края РИА «Новости».

По словам Кондратьева, также будет проведен анализ состояния дома, чтобы принять решение о возможности его восстановления.

13:22

Фоторепортаж: Взрыв жилого дома в Краснодаре

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13:18

В мэрии Краснодара сообщили, что жильцам дома, пострадавшего при взрыве газа, предоставят проживание и питание в гостинице «Кавказ», передает РИА «Новости».

13:11

МЧС Краснодара запустило горячую линию после взрыва газа в доме на улице Славянской, 75 — 8 (861) 268 64 40.

13:07

«Окончательная информация: 7 пострадавших. Двое детей 9 и 12 лет с сочетанными травмами: средней и тяжелой степени тяжести. Обоих увезли в детскую краевую клиническую больницу. Один взрослый с ожогами около 90% тела отправлен в краевую клиническую больницу, еще один мужчина с легкой травмой — в городскую больницу. Остальным троим помощь оказали на месте. Пункт временного размещения организован в школе №16, там дежурит бригада скорой помощи, психологи», — рассказал порталу «Кубанские новости» помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Погибших при происшествии нет.

12:43

Кроме того, Вербицкий уточнил количество пострадавших. По его словам, в настоящий момент числится 7 пострадавших.

Среди них двое детей — 9 и 12 лет с травмами средней и тяжелой тяжести. При этом один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Еще три человека получили медицинскую помощь на месте.

«Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. Он — в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей – двое детей и двое взрослых», — пояснил Вербицкий ТАССу.

12:32

По информации Владимира Вербицкого, помощника мэра Краснодара, «люди покинули квартиры, временно их размещают в школе №16».

12:31

Портал «Кубанские новости» пишет, что взрыв произошел в тот момент, когда хозяин квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие — соседи: двое детей и их родители.

12:29

В МЧС рассказали о ходе поисково-спасательных работ на месте происшествия в Краснодаре. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о взрыве на Славянской улице поступила в 10.20 по местному времени (совпадает с московским).

«На место направлены силы и средства МЧС России, а также РСЧС. На месте работают заинтересованные министерства и ведомства, полиция Росгвардии, а также следователи Следственного управления. Что касается обрушений: частично повреждены перегородки 5-го и 4-го этажей, а также лестничный марш. Предварительно погибших нет», — подчеркнули в ведомстве.

12:26

ВК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и статьи 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

12:16

Тем временем, СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре.

12:15

Пользователи соцсетей, тем временем, пишут, что газ взорвался в квартире, в которой проживали представители неблагополучных слоев населения. Официального подтверждения данной информации не было.

12:12

В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что одному из пострадавших детей 9 лет.

В настоящий момент спасатели эвакуировали всех жильцов дома, и сейчас решается вопрос о расселении пострадавшего подъезда, передает ТАСС.

На место происшествия выехал мэр города Евгений Первышов.

12:07

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая сообщила, что по факту взрыва в Краснодаре проводится проверка, передают местные СМИ.

На месте происшествия работают следователь совместно со следователем-криминалистом следственного управления, а также сотрудники МЧ и скорой помощи.

11:59

В центре медицины катастроф уточнили количество пострадавших. «На данный момент госпитализированы шесть пострадавших в результате взрыва бытового газа. В их числе два ребенка», — рассказали в ведомстве ТАССу.

11:57

В то же время по информации «Интерфакса» обошлось без жертв. Хлопок газа произошел в квартире на пятом этаже, в которой проживала семья из трех человек, рассказали источники агентства.

11:56

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщает о четырех пострадавших в результате взрыва газа в Краснодаре.

11:54

Также появились первые кадры с места происшествия в Краснодаре.

11:53

Вместе с тем на кадрах, которые публикуют очевидцы, ни огня, ни задымления не видно. Жители дома вышли на улицу.

11:52

В соцсетях сообщают, что на месте происшествия дежурят три машины Скорой помощи и пожарный наряд.

11:50

В Краснодаре в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа. РИА «Новости» уточнили, что взрыв произошел в доме 75 на улице Славянская. После взрыва на пятом этаже рухнула наружная стена. К настоящему моменту установлено, что в результате инцидента пострадал один ребенок, однако точное количество пострадавших все еще уточняется. «Газета.Ru» следит за ходом поисково-спасательных работ.