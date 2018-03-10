Взрыв газа в Краснодаре: пострадали 7 человек

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Сегодня, 10 марта, в 10.20 по местному времени (совпадает с московским) в Краснодаре по улице Славянской, дом 75, прогремел взрыв бытового газа, в результате которого были разрушены перегородки между 4-м и 5-м этажом пятиэтажного дома, а также обрушилась часть внешней стены.
В результате происшествия пострадали 7 человек, в том числе двое детей — 9 и 12 лет. Все они доставлены в местные клинические больницы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Погибших нет.
Жители дома эвакуированы, им предоставят размещение с питанием в городской гостинице. В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены, проводятся экспертизы для принятия решения о возможности восстановления дома.
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В то же время ТАСС сообщает, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме Краснодара завершены.
«По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Для проведения мониторинга фото- и видеофиксации со всех ракурсов поврежденного взрывом газа дома в Краснодаре будет запущен беспилотник.
«Материалы будут переданы специалистам для обработки», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гариляк.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жильцам дома, поврежденного взрывом, оказывается максимальная помощь.
«По моему поручению городскими властями создан оперативный штаб, в который вошли представители всех оперативных служб. Сейчас делается все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Доставленным в медицинские учреждения людям оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Также с жильцами дома работает бригада психологов», — цитирует руководителя края РИА «Новости».
По словам Кондратьева, также будет проведен анализ состояния дома, чтобы принять решение о возможности его восстановления.
Фоторепортаж: Взрыв жилого дома в Краснодаре
В мэрии Краснодара сообщили, что жильцам дома, пострадавшего при взрыве газа, предоставят проживание и питание в гостинице «Кавказ», передает РИА «Новости».
МЧС Краснодара запустило горячую линию после взрыва газа в доме на улице Славянской, 75 — 8 (861) 268 64 40.
«Окончательная информация: 7 пострадавших. Двое детей 9 и 12 лет с сочетанными травмами: средней и тяжелой степени тяжести. Обоих увезли в детскую краевую клиническую больницу. Один взрослый с ожогами около 90% тела отправлен в краевую клиническую больницу, еще один мужчина с легкой травмой — в городскую больницу. Остальным троим помощь оказали на месте. Пункт временного размещения организован в школе №16, там дежурит бригада скорой помощи, психологи», — рассказал порталу «Кубанские новости» помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
Погибших при происшествии нет.
Кроме того, Вербицкий уточнил количество пострадавших. По его словам, в настоящий момент числится 7 пострадавших.
Среди них двое детей — 9 и 12 лет с травмами средней и тяжелой тяжести. При этом один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Еще три человека получили медицинскую помощь на месте.
«Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. Он — в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей – двое детей и двое взрослых», — пояснил Вербицкий ТАССу.
По информации Владимира Вербицкого, помощника мэра Краснодара, «люди покинули квартиры, временно их размещают в школе №16».
Портал «Кубанские новости» пишет, что взрыв произошел в тот момент, когда хозяин квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие — соседи: двое детей и их родители.
В МЧС рассказали о ходе поисково-спасательных работ на месте происшествия в Краснодаре. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о взрыве на Славянской улице поступила в 10.20 по местному времени (совпадает с московским).
«На место направлены силы и средства МЧС России, а также РСЧС. На месте работают заинтересованные министерства и ведомства, полиция Росгвардии, а также следователи Следственного управления. Что касается обрушений: частично повреждены перегородки 5-го и 4-го этажей, а также лестничный марш. Предварительно погибших нет», — подчеркнули в ведомстве.
ВК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и статьи 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Тем временем, СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре.
Пользователи соцсетей, тем временем, пишут, что газ взорвался в квартире, в которой проживали представители неблагополучных слоев населения. Официального подтверждения данной информации не было.
В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что одному из пострадавших детей 9 лет.
В настоящий момент спасатели эвакуировали всех жильцов дома, и сейчас решается вопрос о расселении пострадавшего подъезда, передает ТАСС.
На место происшествия выехал мэр города Евгений Первышов.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая сообщила, что по факту взрыва в Краснодаре проводится проверка, передают местные СМИ.
На месте происшествия работают следователь совместно со следователем-криминалистом следственного управления, а также сотрудники МЧ и скорой помощи.
В центре медицины катастроф уточнили количество пострадавших. «На данный момент госпитализированы шесть пострадавших в результате взрыва бытового газа. В их числе два ребенка», — рассказали в ведомстве ТАССу.
В то же время по информации «Интерфакса» обошлось без жертв. Хлопок газа произошел в квартире на пятом этаже, в которой проживала семья из трех человек, рассказали источники агентства.
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщает о четырех пострадавших в результате взрыва газа в Краснодаре.
Также появились первые кадры с места происшествия в Краснодаре.
Вместе с тем на кадрах, которые публикуют очевидцы, ни огня, ни задымления не видно. Жители дома вышли на улицу.
В соцсетях сообщают, что на месте происшествия дежурят три машины Скорой помощи и пожарный наряд.
В Краснодаре в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа. РИА «Новости» уточнили, что взрыв произошел в доме 75 на улице Славянская. После взрыва на пятом этаже рухнула наружная стена. К настоящему моменту установлено, что в результате инцидента пострадал один ребенок, однако точное количество пострадавших все еще уточняется. «Газета.Ru» следит за ходом поисково-спасательных работ.