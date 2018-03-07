«Вертолет задел лопастями землю, перевернулся и упал»

В Чечне в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе потерпел крушение вертолет Ми-8. Источники в силовых структурах республики сообщили информационным агентствами, что он эксплуатировался Пограничной службой ФСБ РФ.

По предварительным данным, погибли как минимум шестеро человек.

Сообщается, что всего на борту было семеро человек (ранее говорилось о девяти). Как сообщает источник РИА «Новости», спасателями обнаружены три тела, нахождение троих пока остается неизвестным. Один человек выжил, он был эвакуирован с места происшествия с тяжелыми травмами. Ранее сообщалось, что в катастрофе выжили два человека.

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По информации источников «Интерфакса», погибли пять пограничников: три члена экипажа и двое пассажиров. В республиканском Минздраве официально подтвердили гибель троих человек.

«Две медицинские бригады выехали в Шатойский район (граничит с Итум-Калинским) для оказания помощи», — добавили в Центре медицины катастроф при Минздраве Чечни.

Катастрофа произошла в пограничной зоне на юге Чечни, недалеко от территории Грузии в 10.59 в среду, 7 марта. По словам источников агентства, в районе аварии была плохая погода, шел снег с дождем.

«Вертолет при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье», — рассказывает источник.

Расследованием крушения вертолета Ми-8 в Итум-Калинском районе Чечни займутся военные следователи. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. «Вертолет упал, он принадлежит войскам органов ФСБ. Заниматься [расследованием происшествия] будут военные следственные органы», — пояснил собеседник агентства.

Это уже вторая катастрофа с крушением вертолета, которая случилась в России в этом году. В середине февраля в результате аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Томской области два человека погибли, еще четверо пострадали. Вертолет был почти полностью разрушен после крушения и уничтожен в результате пожара.

Вертолет перевозил из удаленного поселка женщину, которой требовалась медицинская помощь. В воздушном судне находились три члена экипажа, фельдшер, участковый врач и пациентка. 12 февраля в 14:46 по местному времени с вертолетом потерялась связь и сработал аварийный маяк воздушного судна. Инцидент произошел в 42 км от села Александровское.

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Томской области было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Следствие рассматривает две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. При изучении возможности технической неисправности вертолета выяснилось, что потерпевшее крушение транспортное средство построили в 1984 году на Казанском вертолетном заводе и 29 лет использовали для тестирования экспериментальной авиационной техники.

Согласно документации аукциона Летно-исследовательского института имени М.М.Громова, в 2013 году вертолет был оборудован двумя двигателями ТВ2-117А 1975 года выпуска. Само воздушное судно ремонтировалось в 1992 году, а силовые установки в 1984 году.

Вертолет Ми-8 с заводским номером 8548 с момента постройки проходил эксплуатацию в Летно-исследовательском институте имени М.М.Громова, который исследует экспериментальную авиационную технику и занимается разработкой методов обеспечения авиационной безопасности. В 2013 году вертолет Ми-8Т с заводским номером 8548 и бортовым номером 22330 был продан ЗАО «ВАТ», в 2014 году судно начали эксплуатировать в компании «Ельцовка».

Авиакатастрофы с вертолетами также происходили и на территории Чеченской Республики. В марте 2013 года в аэродроме Ханкала в Чечне разбился вертолет Ми-8, который также принадлежал одной из силовых структур. Крушение произошло в результате того, что вертолет заходил на посадку в условиях плохой видимости.

Столкнувшись с землей, машина загорелась. Трое из четырех находившихся на борту человек погибли, еще один был госпитализирован. Сам же вертолет в результате происшествия выгорел полностью.

В сентябре 2012 года вертолет Ми-35, принадлежащий российскому Министерству обороны, потерпел катастрофу в высокогорном районе на административной границе Чечни и Дагестана. Как выяснилось, вертолет выполнял специальное задание в условиях тумана и плохой видимости. Авария произошла при столкновении с горой, когда вертолет, сопровождавший воинскую колонну, перелетал через перевал.