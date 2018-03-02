Лифт-убийца: погибли грудной ребенок и его мать

Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта девятиэтажного дома в Симферополе, в результате чего погибли 38-летняя женщина и полугодовалый ребенок. «По факту гибели женщины и ребенка при падении лифта в Симферополе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены необходимые экспертизы», — заявили в СК.

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Трагедия произошла днем 2 марта в доме на улице Балаклавской, 81. Лифт застрял между третьим и четвертым этажами. Отец погибшего ребенка Олег Симонов рассказал изданию «Комсомольская правда — Крым», что перед трагедией его жена смогла дозвониться из лифта до него. Она плакала и кричала, что их сына больше нет в живых.

Симонов выбежал из квартиры к лифту, чтобы понять, что случилось на самом деле. На шум сбежались соседи, помощь его жене и ребенку пытались оказать оказавшиеся рядом мужчины.

Полугодовалый младенец был зажат между стеной и лифтом вместе с коляской, он повис вниз головой.

Выяснилось, что женщина выходила с малышом из лифта, а коляска застряла в проеме. В тот момент, когда она пыталась вытащить коляску, находившуюся между самим лифтом и площадкой, лифт внезапно начал ехать вниз.

Он двигался то вверх, то вниз рывками, и коляску затянуло в проем. Лифт застрял между этажами. Мужчины, пришедшие на помощь, долго пытались разжать двери ломом, но техника не поддавалась. Было принято решение выломать сначала одну дверь, а потом другую в надежде, что малыш еще жив. Коляску разрезали, расслабили проем, зажимавший ее, и лифт в этот момент поехал вверх. Женщину, застрявшую в проеме, раздавило.

Шестимесячный ребенок и его мама погибли до приезда врачей. Олег Симонов собирается подавать в суд на управляющую компанию (МУП «Центральный Жилсервис»), отвечающую за дом.

Он также заявил о жалобах жителей местных домов на проблемы с лифтами и боязнь передвигаться. По его словам, лифты часто застревали из-за проблем с электрикой. В ноябре 2017 года была проведена специальная экспертиза, которая признала лифты пригодными для использования, несмотря на жалобы жильцов. Представитель «Центрального Жилсервиса» отказался от комментариев.

Это не первое ЧП, произошедшее из-за неисправности лифта. 26 декабря 2017 года лифт, внутри которого находились женщина с ребенком, неожиданно оборвался и пролетел пять этажей в одной из многоэтажек подмосковного города Домодедово.

По данным пострадавшей, они с ребенком зашли в лифт на 11-м этаже, нажали на кнопку, двери закрылись. «Сначала он потихоньку ехал вниз, потом просто оборвался. Мы были практически в свободном падении. Остановились где-то на шестом этаже от достаточно резкого удара», — сообщила она в эфире «Радио 1».

Женщина добавила, что у ее ребенка началась паника. Чтобы не получить травмы, им пришлось присесть и держаться за поручень. Инцидент закончился без жертв, так как в лифте сработал тормоз. Известно, что дом и лифт были построены относительно недавно — четыре года назад, сообщал телеканал «360».

Несколькими днями ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве лифт с шестью людьми упал со второго этажа в подвал многоэтажного дома. В МЧС сообщили, что инцидент, скорее всего, произошел не из-за обрыва, а в результате перегрузки. К счастью, тогда никто не пострадал.

Одна из самых известных трагедий, связанных с лифтом, случилось 14 января 2016 года. В московском жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице погибла 36-летняя Ирина Володина. Инцидент произошел в результате обрыва троса. Отмечалось, что ее дети вместе с няней спускались вниз на другом лифте. У Володиной было двое детей.

Женщина несколько лет ссорилась с домоуправлением из-за плохого состояния лифтового хозяйства.

Ростехнадзор заключил, что происшествие случилось из-за технеисправности и разлома кабины лифта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности». Электромеханика Алексея Белоусова суд впоследствии приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.

Еще одна трагедия произошла 30 декабря 2016 года в Калужской области. Тогда в результате падения лифта при строительстве жилого дома в Обнинске погибли двое рабочих. Разрыв кабины произошел в местах сварки конструкции, по которой перемещался состав. В момент разрыва два человека стояли в кабине — в результате они упали вместе с ним с 13 этажа.