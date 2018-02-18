Крушение самолета в Иране: выживших нет

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На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую трансляцию. Спасибо, что были с нами, дорогие читатели! Мы продолжим следить за развитием событий.
«По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, иранский самолет ATR-72 выполнял внутренний перелет. Федеральное агентство по туризму следит за ситуацией и находится на связи с ДСКЦ МИД России. Информации о россиянах на борту не поступало», — говорится в сообщении Ростуризма.
Судя по всему, наших сограждан на борту потерпевшего крушения самолета не было.
РЕН ТВ сообщает, что один из пассажиров самолета ATR 72, который упал в центральном Иране, жаловался на проблемы в «одном из отделений машины».
Самая крупная с точки зрения количества жертв катастрофа произошла 15 июля 2009 года. Тогда самолет Ту-154М, следовавший рейсом Тегеран — Ереван, разбился в районе иранского города Казвин, в 200 км от аэропорта вылета. Расследование показало, что причиной катастрофы стали неполадки с клапаном компрессора давления. Прокуратура Ирана возложила вину на российскую компанию — проектировщик самолета и на персонал, обслуживавший рейс. Всего в результате той катастрофы погибли 168 человек — 15 членов экипажа и 153 пассажира, пятеро из которых — граждане Армении.
За последние 25 лет в Иране произошло 12 авиакатастроф (включая сегодняшнюю), в которых погибли 791 человек, пишет ТАСС.
«От лица депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением самолета ATR 72. Мы скорбим вместе с иранским народом. Прошу Вас передать слова поддержки родным и близким погибших в этой катастрофе», — говорится в обращении Володина.
Продолжают поступать соболезнования от российских политиков. На этот раз слова соболезнования своему иранскому коллеге председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Ардеширу Лариджани направил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В качестве основной причины крушения самолета на данный момент рассматривается его попадание в пыльную бурю, в результате которого произошло столкновение с горой.
Авиакатастрофа в Иране: что известно на данный момент.
Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в провинции Исфаган. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь иранской службы по чрезвычайным ситуациям Мойтаб Халеди заявил, что направить машины скорой помощи на место происшествия невозможно из-за горного рельефа. К отправке готовятся спасательные вертолеты, однако их вылет также задерживается из-за плохой погоды, в первую очередь — сильного тумана.
Гуманитарная организация Общество красного полумесяца Ирана заявила, что ее силы для помощи в провинции Исфахан находятся в режиме ожидания и выдвинутся на место аварии сразу, как только получат сигнал от властей страны.
Ряд местных СМИ сообщает, что на борту самолета был ребенок.
На данный момент на месте происшествия ведется поисковая операция. Однако деятельность спасателей осложняется погодными условиями.
Оказывается, что экстренную посадку переживал не только пилот потерпевшего крушение рейса, но и сам самолет. Агентство ISNA пишет, что 25 января этого года самолет столкнулся с техническими неполадками после вылета из аэропорта Мехрабад. Тогда все закончилось хорошо — вскоре после обнаружения неполадок самолет смог вернуться в аэропорт. После устранения неисправности самолет продолжил осуществлять рейсы. Информации о том, есть ли связь между той неполадкой и нынешним крушением, пока нет.
Родственники погибших в результате крушения прибывают в аэропорт Тегерана.
Модель разбившегося самолета ATR 72 на сегодняшний день эксплуатируется более чем 120 авиакомпаниями. В России этот самолет используется авиакомпанией «Ютэйр» — в их распоряжении есть 15 самолетов этого типа.
Информации о пострадавших в результате происшествия граждан России у посольства РФ в Иране нет. «Информации о российских гражданах на борту не имеется», — заявили «Интерфаксу» в дипмиссии в воскресенье. «Посольство следит за развитием ситуации», — добавил собеседник агентства.
Иранские власти уже направились на место происшествия, о чем сообщает RT со ссылкой на Mehr. «Иранские официальные лица отправляются на место крушения VIP-самолётом. Представитель Mahan Airlines сделал запрос на предоставление VIP-рейса для их отправки на место происшествия», — пишет агентство.
Появились подробности о пилоте разбившегося самолета. Press TV сообщает, что в 2013 году ему уже приходилось совершать аварийную посадку самолета. Тогда причиной аварии стала неисправность двигателя. Пилот в тот раз смог справится с управлением и совершил посадку в аэропорту, куда должен был прибыть и в этот раз.
Press-TV публикует в твиттере предполагаемое место крушения самолета. Губернатор области Бойерахмед подтверждает, что самолет разбился на юге Исфахана.
По словам того же представителя авиакомпании, самолет не долетел до места назначения всего 22 км. Предварительная причина крушения — атмосферные условия.
Представители авиакомпании заявили, что выживших в результате крушения нет. «К сожалению, все пассажиры и экипаж этого рейса погибли», — передает слова представителя авиакомпании иранское издание Tasnim.
Самолет направлялся из Тегерана в Ясудж. Вылет рейса из аэропорта Тегерана состоялся в 8.25 мск. Спустя 50 минут после этого самолет пропал с радаров. Крушение произошло вблизи города Семиром в провинции Исфахан, в районе гор в заповеднике Дена.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщил о крушении самолета, на борту которого находились 66 человек — 60 пассажиров, две стюардессы, два охранника, а также пилот и помощник пилота.