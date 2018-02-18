Крушение самолета в Иране: выживших нет

Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в провинции Исфаган. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час», — говорится в сообщении.