Поезд дальше не идет: 5 необычных вокзалов Москвы

Вокзал-юбиляр

Ровно 100 лет назад 18 февраля 1918 года от Киевского вокзала отправился первый поезд. Первое здание этого вокзала открылось еще в 1899 году и выглядело, мягко говоря, непрезентабельно: низкая деревянная постройка длиной почти 100 метров не впечатлила москвичей, прозвавших вокзал «срубом». В то время жители столицы любили пошутить, что провинциалы пожалели денег для Москвы: правление «Общества Киевско-Воронежской железной дороги», которое строило вокзал, находилось в Курске. Вокзал предназначался в основном для грузовых перевозок и был началом железной дороги, которая соединяла Москву и Брянск.

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В 1912 году к столетию Бородинского сражения было принято решение построить новое здание Брянского вокзала (Киевским он стал называться только в 1934 году). Строительство длилось с 1914 по 1918 год, и ему не помешали ни Первая мировая война, ни революция. Так он стал последним вокзалом, построенным в Российской империи.

Главным архитектором стал Иван Рерберг, который и после революции остался в стране и спроектировал здание Центрального телеграфа на Тверской улице.

Киевский вокзал стал первым транспортным узлом в Москве, где появились крытые дебаркадеры. Их спроектировал знаменитый инженер Владимир Шухов. На других московских вокзалах перроны были открытыми, а поезда часто оставались незакрытыми от осадков.

После строительства Киевского вокзала крытые дебаркадеры стали популярны не только в России, но и за рубежом.

В башне Киевского вокзала находятся механические часы — одни из двух оставшихся в Москве, которые надо заводить вручную. Вторые часы — это кремлевские куранты на Спасской башне. Киевские часы весят больше тонны, длина их минутной стрелки 1,7 метра. Механизм часов уже очень старый, и каждое утро часовщик Киевского вокзала преодолевает 175 ступенек, чтобы проверить, все ли с ними в порядке, и смазать механизм (делать это надо раз в неделю). За 100 лет работы часы на башне Киевского вокзала ни разу не остановились.

Секретный вокзал

Вагонный участок центрального направления Московского филиала АО «ФПК», или Правительственный вокзал, называют самым секретным в России. Согласно справочникам, находится он в Индустриальном переулке, в полутора километрах от Комсомольской площади.

Wikimedia Местонахождение «Правительственного вокзала» на плане Москвы 1929 года с наложением на современный план Москвы

Железная колея к Правительственному вокзалу проходит всего в нескольких десятках метрах от жилых домов, но горожан это мало беспокоит, потому что на эту станцию поезда приезжают нечасто. Вокзал был построен в 1974 году для того, чтобы принимать правительственные поезда, где едут высокопоставленные пассажиры, с Курского, Рижского, Белорусского, Ярославского и Ленинградского вокзалов. До 1974 года спецпоезда отправлялись с обычных вокзалов, на это время пути приходилось перекрывать для простых смертных, что, естественно, доставляло существенные неудобства.

На территории вокзала есть зал ожидания в маленьком неприметном здании, всего один перрон и два пути. Зато в приписке вокзала есть не только спецвагоны, но и вагоны для перевозки золота, вагон-церковь и раритетные вагоны отечественного и зарубежного производства.

С 1993 года здесь хранится легендарный «Ориент-экспресс» — тот самый «Восточный экспресс», в котором, по версии Агаты Кристи, путешествовал Эркюль Пуаро, когда там произошло загадочное убийство.

К слову, на этом поезде в разное время ездила сама писательница, Елизавета II, Шарль де Голль и австрийский император Франц Иосиф.

Правительственный вокзал иногда называют «вокзалом Ким Чен Ира». В 2001 он прибыл на поезде на Ярославский вокзал. Сам лидер Северной Кореи сошел на Ярославском вокзале, а его бронированный спецпоезд отогнали на Правительственный.

Вокзал-кинозвезда

Самый тихий вокзал в Москве — Рижский. В день от него отправляется всего по два поезда дальнего следования: в Ригу и Великие Луки. В начале 2000-х годов Рижский вокзал планировалось закрыть как один из невостребованных, а вот в 60-е годы прошлого века по столице ходили слухи, что правительство хочет закрыть все вокзалы в городе и построить на Рижской площади один супервокзал, который сможет принимать поезда со всего света.

Евгений Биятов/РИА Новости Вид на Рижский вокзал

В начале ХХ века на Рижском вокзале всегда было шумно и многолюдно, потому что от него отъезжали поезда к портам Балтийского моря. Тогда у него даже была собственная электростанция, а залы ожидания были крайне комфортабельными и светлыми.

Для сравнения: в то время Белорусский вокзал освещался лампадками.

Рижский вокзал очень любят киношники за его провинциальность. Дело в том, что, в отличие от других московских вокзалов, железнодорожные пути здесь расположены параллельно зданию вокзала. Прибавьте к этому маленький пассажиропоток и сохранившиеся интерьеры в русском стиле с элементами русского зодчества допетровской Руси (кокошники, наличники), и получится старинный «немосковский» вокзал. Так что маленькую нарядную Рижскую станцию можно увидеть во многих известных отечественных фильмах: «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате», «Вокзал для двоих», «Адмирал».

Сейчас от этого вокзала можно поехать на экскурсию на ретропоезде. За 15 минут он довозит туристов до станции «Красный Балтиец», где пассажиры могут посетить старейшее в Москве паровозное депо «Подмосковная». Экскурсия устраивается несколько раз в неделю.

Самый русский вокзал

Ярославский вокзал — самый загруженный в Москве, каждый день он принимает и отправляет более 300 пар поездов в российские и зарубежные города. Отсюда можно махнуть во Владивосток к берегам Тихого океана: от Ярославского вокзала начинается Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога в мире. 9288 км можно проехать в среднем за семь дней.

Сергей Узаков/ТАСС Вид на Ярославский вокзал

Но изначально Ярославский вокзал вовсе не был воротами Великого Сибирского Пути. В 1862 году он соединял Москву со столицей русского православия, Сергиевым Посадом, и назывался Троицким. Паломники могли добираться до Троице-Сергиевой лавры на поезде, преодолев таким образом 65 верст (69 км). Правда, митрополит Московский и Коломенский Филарет, освящавший вокзал в день его открытия, считал такую возможность вредной для богомольцев, ведь они «будут приезжать в лавру в вагонах, в которых наслушаются всяких рассказов и часто дурных». Считалось, что настоящий паломник обязан пройти путь до лавры пешком.

Московско-Троицкая железная дорога (которую затем продлили до Ярославля) была построена благодаря частной инициативе промышленника и ученого Федора Чижова. Вместе с инвесторами славянофил Чижов планировал построить первую в России частную железную дорогу без привлечения иностранного капитала и силами только русских инженеров и рабочих. Чижов обстоятельно подошел к проекту и, чтобы доказать необходимость железного пути, организовал группы студентов Московского технического училища. За небольшую плату они подсчитывали, сколько человек проходило и проезжало каждый день по Троицкому шоссе в Троице-Сергиеву лавру и обратно. В итоге разрешение на строительство было получено. Дорогу действительно построили без привлечения иностранных денег — впервые в России.

Первое время путешествие по железной дороге нельзя было назвать комфортным: тогда не существовало расписания движения поездов, время стоянок было неизвестно, поэтому кондукторы не выпускали пассажиров на станциях, чтобы те могли размять ноги.

Вагоны были холодными, а вместо тамбуров были открытые площадки.

Вокзал-гигант

История Курского вокзала в Москве началась после Крымской войны 1853-1856 годов. После разгромного поражения России стало ясно, что в стране неразвиты дороги, ведь во время войны грузы на юг доставлялись месяцами. В 1857 году началось строительство железной дороги по направлению к Нижнему Новгороду, а потом и на Курск. После изнуряющей войны денег в казне практически не осталось, поэтому дорогу строили арестанты и солдаты. Первое маленькое деревянное здание Нижегородского вокзала находилось на самой границе города: там строительство вокзала было дешевле, чем в городской черте. Сейчас это место называется Путейским тупиком, а современный Курский вокзал находится в 10 минутах ходьбы от него.

Григорий Сысоев/РИА Новости Вид на Курский вокзал

Объем перевозок по Нижегородской железной дороге быстро рос, и в конце XIX века Курское и Нижегородское направления объединили под крышей одного вокзала, который построили на Садовом кольце. Расширенное здание в то время Нижегородско-Курского вокзала (вскоре он стал называться просто Курским) украшали колоны и лепнина, и оно было совсем не похоже на современное здание.

В начале 70-х годов после хрущевской борьбы с архитектурными излишествами здание кардинально изменили и расширили.

Во время реконструкции вокзал не закрыли, он продолжил работу: благодаря этому герой поэмы «Москва – Петушки» Веничка Ерофеев все же смог отправиться к любимой женщине в Петушки с Курского вокзала.

При реконструкции старое здание станции сохранили внутри нового, превратив в один из залов. Центральный зал длиной 200 метров построен по принципу авиационного терминала, а комнаты ожидания могут вместить около 11 тыс. человек. На основном перроне находятся самые длинные в России платформы №3 и №4, вдоль которых может стоять 32-вагонный поезд.