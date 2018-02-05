«Суд сдался под натиском потерпевших»

Арест врача-гематолога Елены Мисюриной отменен, женщина была освобождена прямо в зале суда. Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и прокуратуры. Мисюрина будет находиться дома под подпиской о невыезде до того, как приговор вступит в законную силу; дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор еще не назначена.

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22 января Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в гибели пациента. Пять лет назад к врачу обратился 55-летний мужчина, плотник по профессии, страдавший врожденным сахарным диабетом, который спровоцировал рак крови и простаты. Пациенту требовалось сложное исследование — трепанобиопсия (взятие проб ткани с подвздошной кости таза). Больной сдал все необходимые анализы, врачи не выявили противопоказаний к проведению этой процедуры. После трепанобиопсии мужчина спокойно ушел домой, однако через несколько дней он скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть потерпевшего». В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Мисюрина проткнула кровеносный сосуд иглой, что привело к гибели пациента.

Приговор Мисюриной вызвал огромный резонанс. За нее вступились многие врачи, руководство Москвы и представители Генпрокуратуры. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Леонид Рошаль заявил, что в России развернута «необъяснимая и необоснованная травля» врачей. На заседании суда он поручился за Мисюрину и предложил «себя посадить вместо нее, но выпустить Елену Николаевну сегодня»,

хотя, по его словам, он увидел Мисюрину впервые, раньше они не были знакомы. Рошаль добавил, что выступить побудила его совесть.

Ранее об отмене приговора просила Генпрокуратура. «Причина – нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», — говорится в заявлении ведомства в официальном телеграм-канале.

В ответ Следственный комитет России заявил, что прошение прокуратуры отменить приговор врачу Елене Мисюриной ставит под сомнение компетентность сотрудников самого ведомства. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, до общественного резонанса вокруг дела Мисюриной прокурор ознакомился со всеми материалами и заключениями экспертов, после чего утвердил обвинительное заключение. «И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование. <...> И только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прозвучали заявления о том, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия», — говорится в заявлении.

На резонансное дело отреагировали и в Кремле. «Мы констатируем, что ведутся достаточно интенсивные обсуждения в общественном мнении. Этот вопрос, эта тема достаточно резонансная. Но думаю, что если здесь и делать какие-то суждения, то это нужно делать профессионалам и региональному, то есть московскому министерству здравоохранения, и федеральному министерству здравоохранения. Какие-то другие чиновничьи рассуждения здесь вряд ли уместны и допустимы», — сказал Песков.

Как пояснил «Газете.Ru» адвокат Коллегии адвокатов Московской области Вадим Багатурия,

«приговор Мисюриной, скорее всего, стал следствием «договора» между стороной обвинения и судом, поскольку из обвинения явно не усматривается причинно-следственная связь между действиями медика и смертью пациента.

Суд, возможно, сдался под натиском потерпевших».

Дела о врачебных ошибках относятся к одним из самых сложных в доказывании, добавил адвокат. «Дело тут не столько в корпоративности (судебные экспертизы тоже проводят медики), сколько в укоренившемся взгляде о том, что каждый человеческий организм индивидуален и лечение, подходящее одному, может стать причиной проблем у другого, — заявил Багатурия.— При явном несоблюдении медицинских стандартов вину врача установить легко, но все же подобных случаев минимум, поэтому реально осужденных за недобросовестную медпомощь немного».