Стихия в Москве: есть жертвы

За первые выходные февраля на Москву свалилась месячная норма осадков. По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, для февраля норма осадков 36 мм, а к утру понедельника, по прогнозам, в городе выпадет более 50 см снега, а то и все 60.

Вильфанд добавил, что «такого процесса еще не было, когда за непродолжительный период выпадает столько осадков». Только за сутки снежный покров Москвы увеличился на 14 мм, и это рекорд: до сих пор самый большой прирост сугробов в этот день был зафиксирован почти 60 лет назад — в 1957 году.

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Мощнейший снегопад, порывистый ветер до 18-20 м/с и гололедицу принес в столицу циклон с Черного моря. О приходе ненастья стало известно еще в середине недели: столичные власти отчитывались, сколько техники будет брошено на уборку улиц, а спасатели начали рассылать sms с предупреждением о ветре и гололеде. Уровень погодной опасности для Москвы был повышен с «желтого» до «оранжевого». Сообщалось о вероятности стихийных бедствий и ущерба из-за сильного снега, обледенения.

Стихия унесла жизнь одного человека. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в субботу один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Он также отметил, что число пострадавших от снегопада увеличилось до пяти человек. По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. В воскресенье, добавил мэр, «похоже, ситуация будет еще хуже», и посоветовал держаться подальше от деревьев и проводов.

Артём Сизов/«Газета.Ru» Последствия снегопада в Москве, 4 февраля 2018 года

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах московского региона задержано 133 рейса, отменено 28 (24 в Домодедово и четыре во Внуково). Затруднения возникли и у автомобилистов. По данным ГИБДД, только за субботу произошло 19 аварий с пострадавшими, 21 человек получил травмы. «В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день сегодня, 4 февраля, и завтра, 5 февраля», — заявили в Центре организации дорожного движения.

Пострадало и железнодорожное сообщение. Рано утром 4 февраля упавшие деревья перекрыли движение поездов по Горьковскому направлению на участке Реутов — Балашиха. Железнодорожникам в течение нескольких часов удалось устранить преграду, движение было восстановлено.

Загруженность столичных дорог находится на уровне 5-6 баллов, по оценкам сервиса «Яндекс. Пробки», отмечается большое число ДТП. Ситуация может ухудшиться к понедельнику, когда все массово поедут на работу. Как шутят сами автомобилисты в соцсетях, чтобы успеть в офис вовремя, пора выезжать уже сейчас.

Отметим также, что чтобы мотивация отказа от личного авто появилась, не мешало бы уделять больше внимания очистке тротуаров и лестниц в подземных переходах или метро.

В частности, в субботу на многих улицах в центре Москвы и в спальных районах не было замечено попыток сколоть образовавшуюся на асфальте или плитке наледь и ликвидировать лужи у бордюров, например, на «зебрах». Иногда в виде жеста доброй воли, впрочем, можно было увидеть крошку реагентов.

Артём Сизов/«Газета.Ru» Последствия снегопада в Москве, 4 февраля 2018 года

Накануне снегопада спасатели выпустили памятку о мерах безопасности при подобных погодных происшествиях. МЧС рекомендует оставить машину в гараже, а если его нет, то парковать авто вдали от деревьев. «Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач). Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности», — говорится в памятке.

При гололедице спасатели советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву и учитывая неровности поверхности: «Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами».