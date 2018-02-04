Москву накрыла снежная буря

В аэропортах Москвы с раннего утра воскресенья 4 февраля было задержано и отменено 85 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». По данным на 07:40, в Домодедове 10 рейсов задержано, 15 отменено. В аэропорту Шереметьево задержано 54 рейса, во Внуково — 6.

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Сильный снегопад начался во второй половине дня 3 февраля. По данным на 21:00 субботы, на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для этой даты за всю историю наблюдений, сообщили в метеобюро Москвы и области.

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — сказали в службе.

Власти Москвы уже объявили штормовое предупреждение. В столичном МЧС отметили, что на дорогах местами может образоваться гололедица, снежные заносы. Спасатели сообщили о возможности повреждения линий электропередачи, налипания мокрого снега на проводах и деревьях.

Обильный снегопад уже повлиял на движение транспорта в Москве и области. Так, над железнодорожными путями из-за тяжести снега нависли деревья, в связи с чем движение ряда подмосковных электричек было остановлено на участке Стройка-Балашиха на Горьковском направлении Московской железной дороги.

«В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», — написал в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, он сообщил, что в субботу падение дерева в Москве привело к гибели одного человека.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», — написал градоначальник.

Сильный ветер и мокрый снег, гололедица и усиление ветра с порывами до 13—18 м/с ожидается все воскресенье. К концу дня температура в Москве может понизиться до 10 градусов мороза, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15.00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктические вторжение, минус 5-7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов. Сугробы к вечеру вырастут до 62 сантиметров, при норме в 35 сантиметров», — сказал он РИА «Новости».

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. Он уточнил, что убирать улицы от снега будут 14 тысяч единиц специализированной техники, вручную им помогут порядка 58 тысяч рабочих. По словам вице-мэра, при необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тысяч единиц.

Непогода затронет не только столицу. МЧС сообщает, что до конца суток 4 февраля в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Двумя днями ранее в Краснодарском крае решили продлить экстренное предупреждение о лавиноопасности. Оно будет действовать до 5 февраля. По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно в горах на отметках выше 1000 м.

Сильные снегопады продолжаются с конца прошлого месяца. 30 января из-за погодных условий произошло обрушение строительных лесов в подземном переходе рядом со станцией метро «Улица 1905 года» в центре Москвы.

«Произошло обрушение «тепляка» (закрытое временное сооружение на стройке, позволяющее работать в зимнее время), который был выстроен для того, чтобы вести работы на парапете. Это случилось по той причине, что достаточно большая снежная масса оказалась под этой «теплянкой».

Пострадали три жителя Москвы, один из Ярославля, еще один — из Нижнего Новгорода. Состояние их удовлетворительное. Травмы легкие, ничто не угрожает жизни. Медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь», — рассказывал тогда Петр Бирюков.

Позже источники в экстренных службах региона указали, что число пострадавших увеличилось до 10 человек.