Дети команданте Кастро: ученый, диссидентка и другие

Чуть больше чем через год после ухода из жизни великого исторического деятеля Фиделя Кастро из кубинской столицы Гаваны вновь пришли печальные вести. Как пишет местная государственная газета Granma, с собой покончил старший сын вождя революции, которого также звали Фидель (полное имя — Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт). Погибший оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

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По информации ряда СМИ, Диас-Баларт покончил с собой на 69-м году жизни. Сообщается, что в течение долгого времени он страдал от затяжной депрессии и лечился от нее в кубинских психиатрических больницах, а в последнее время проходил курс лечения амбулаторно.

Alexandre Meneghini/Reuters Сын Фиделя Кастро Фидель Диас-Баларт с Пэрис Хилтон во время закрытия фестиваля Habanos в Гаване, 2015 год

Старший сын Кастро оказался единственным ребенком лидера кубинских левых, который появился на свет до гражданской войны на острове, разразившейся в 1953 году. Еще будучи студентом юридического факультета Гаванского университета, Кастро познакомился с молодой студенткой, которая училась в том же вузе на философском факультете. Ее звали Мирта Диас-Баларт, она была дочерью мэра города Банес. Начинающему революционеру понравилась голубоглазая кудрявая девушка, а он приглянулся ей. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу, через некоторое время появился на свет первый сын Кастро, которого родители и близкие семьи называли Фиделито, или, по-русски, «Маленький Фидель».

До наших дней дошла фотография супругов Кастро, которые стоят у кроватки малыша, а рядом с ним лежат игрушки, среди которых — самолетик-копия американского истребителя с эмблемой ВВС США на крыльях.

Однако Мирта не приняла революционных устремлений Кастро, и после того, как в 1955 году политик бежал на Кубу, она официально развелась с ним. Вскоре после этого она перебралась в американский штат Флорида, куда стеклось множество эмигрантов из Кубы, недовольных режимом Кастро.

Однако, когда Фиделито подрос, мать разрешила ему отправиться в Гавану повидать отца, и по приезду на кубинскую территорию подросток решил не возвращаться в США. Вместо этого он с помощью отца отправился в СССР, где в те годы давали самое лучшее в мире образование. И это пошло Фиделю-младшему на пользу.

В 1968 году тот поступил в Воронежский государственный университет, после чего перевелся в Московский государственный университет, который окончил по специальности «ядерная физика». В 1974-1978 годах Диас-Баларт был аспирантом Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Сын Кастро оказался талантливым ученым: в течение двух лет он проводил эксперименты в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежский АЭС. Спустя много лет он рассказал, что в Советском Союзе учился под именем Хосе Рауль, а о том что он сын команданте, знал очень ограниченный круг людей в Москве.

Диас-Баларт сделал еще и дипломатическую карьеру. Почти до конца 1980-х годов он возглавлял кубинскую делегацию при Совете экономической взаимопомощи, был председателем Постоянной комиссии по мирному использованию ядерной энергии стран — членов СЭВ, одновременно в 1980-1992 годах был исполнительным секретарем Комиссии по атомной энергии Кубы. Кроме того, ученый занимал пост председателя комиссии стран мирного использования ядерной энергии при Движении неприсоединения. А в 1983-1992 годах Фиделито был полномочным представителем Кубы при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ.

Что касается личной жизни Фиделито, то он смог завоевать сердце советской девушки Ольги Смирновой, которая подарила ему трех детей.

Старшая дочь и младший сын этой пары сейчас проживают в Испании, где занимаются научной деятельностью и преподаванием, а средний сын также пошел по научным стопам и преподает в Гаванском университете компьютерных наук.

В последние два десятилетия своей жизни Диас-Баларт являлся заведующим отдела науки и инноваций в Министерстве энергетики и промышленности Кубы и советником по науке Государственного совета страны. С 2012 года он был заместителем президента Кубинской академии наук, кроме того, занимал пост полномочного представителя Кубы при Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Как рассказал агентству Reuters один из коллег Фиделито Джонатан Бенджамин-Альварадо, в последние несколько лет ученый сильно переживал из-за того, что его концепция по использованию возобновляемой энергии на Кубе не находит поддержки у местных чиновников.

Родная мать первого сына Кастро пережила и самого лидера революции, и своего первого сына. Мирта Диас-Баларт с 1959 года проживает в Испании, где у нее родились двое дочерей, вторую из которых назвали Америка Диас-Баларт. Сейчас, судя по фотографиям, опубликованным в прессе, у 89-летней Мирты по-прежнему пышные кудрявые волосы и красивые голубые глаза, которые когда-то так приглянулись человеку, навсегда вписавшему свое имя в мировую историю.

Что же касается самого Фиделя Кастро, то еще будучи официально в браке с Миртой, он имел роман с активной сторонницей революционного движения Натальей Ревуэлтой Клевс — одной из первых красавиц Кубы и состоятельной девушкой. Она на тот момент также была связана узами брака, что не помешало любовной интриге с вождем революции.

Значительную часть своих средств она передала революционерам, кроме того, в результате отношений с Кастро на свет в 1953 году появилась девочка, которую назвали Алина Фернандес Ревуэлта.

Она скептически отнеслась к коммунистическому режиму на Кубе и стала последовательным критиком правительства Кастро. Одно время она работала фотомоделью, а позже — пресс-секретарем модельного агентства, но в 1993 году решила эмигрировать в США.

Там в течение более трех десятков лет она вела передачу на радио, которая называлась «Просто Алина». Это было неполитическое ток-шоу, куда журналистка приглашала различных художников, музыкантов и иных деятелей искусства. В 2008 году она дала интервью газете Foreign Policy, в котором сказала, что, несмотря на неприятие режима сторонников Кастро, имела долгое время доверительные отношения со своим дядей Раулем, который ныне возглавляет Кубу.

Темпераментный революционный лидер имел еще много интриг с женщинами. Так, в порту Гаваны он однажды познакомился с немкой Маритой Лоренц, которой по слухам, насильно сделали аборт, когда она забеременела от вождя. Имел он отношения и с мексиканкой Исабель Кустудио, которая была почти готова выйти за Фиделя замуж.

Незадолго до свадьбы ее похитили и пытали противники Кастро, и хотя девушку удалось освободить, это событие привело к тому, что она отказалась от свадьбы. Самой верной его сердечной подругой была Селия Санчес, которая стала одной из основательниц революционного Движения 26 июля, которое в итоге свергло режим диктатора Батисты.

Она с оружием в руках принимала участие в нападении на казарму Уверо, вела подготовку в провинции Орьенте высадки группы революционеров под руководством Кастро с яхты «Гранма», а затем организовала первое подкрепление, отправленное к партизанам в Сьерра-Маэстру. Эта эффектная кареглазая брюнетка, которая одинаково привлекательно выглядела как в изысканном платье, так и в военной форме, стала не только гражданской женой, но и верным другом Фиделя Кастро. Но детей у этой пары не было. Санчес умерла в 1980 году от рака легких.

Параллельно с Селией Кастро завел роман с Далией Сото дель Валье. С этой светловолосой красавицей, спортсменкой-ныряльщицей, команданте познакомился в Тринидаде в 1959 году. Фидель убедил возлюбленную переехать с ним в Гавану. Там для нее была выстроена отдельная резиденция, но жила там она одна, а глава страны лишь навещал ее.

Как рассказала позже прессе дочь Кастро Алина после своего переезда в США,

от Сото дель Валье у лидера революции родилось пятеро сыновей: Анхель, Антонио, Алехандро, Алексис и Алекс. Известно, что все они получили образование в Гаване, имеют личную охрану и скрывают свое происхождение даже от близких друзей.

Впрочем, официального подтверждения данной информации пока нет. Известно лишь, что на встрече с папой Римским Франциском Фиделя Кастро сопровождала именно Сото дель Валье. Она также появлялась с ним и на других публичных мероприятиях, но после кончины Санчес.

Также есть неподтвержденная информация и о еще одном сыне Кастро. В 2008 году телохранитель вождя Хуан Рейнальдо Санчес бежал в США через Мексику. В Соединенных Штатах он выпустил книгу «Тайная жизнь Фиделя Кастро».

Он утверждает, что во время подготовки брака с Миртой Диас-Баларт Кастро завел роман с некоей Марией Лаборде, от которой у революционера родился сын Хорхе Анхель. Бывший телохранитель утверждает, что с Лаборде Кастро провел всего три дня, а о сыне на протяжении жизни почти не вспоминал, хотя и знал о его существовании. Сейчас женщины уже нет в живых, и секрет их отношений она навсегда забрала с собой.