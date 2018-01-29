Как Порошенко аукнулся отдых на Мальдивах

В частности, на давление пожаловался журналист Михаил Ткач, работавший над программой «Схемы», которая и рассказала о вояже Порошенко.

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«За эту неделю мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежками, предупреждали — «по тебе работают», была развернута кампания по дискредитации провластной армией роботов и ломов. Это была очень насыщенная неделя давления; неделя, когда машина пропаганды власти работала, не покладая рук. Неделя манипуляций и оскорблений», - написал Ткач он в Facebook.

Он также отметил, что редакция «Схем» до сих пор не получила ответ от президента Украины на официальный запрос о том, сколько Порошенко потратил на отпуск на Мальдивах, кто его оплачивал, и кто летал вместе с президентом.

После этого заявления украинские власти сделали вид, что всерьез озаботились тревогой, выраженной журналистом.

В частности, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган посоветовала Ткачу написать заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко.

«Обращаюсь к журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования «Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента»,- написала Сарган на своей странице в Facebook в пятницу.

Ситуацией вокруг журналистов программы «Схемы» заинтересовались не только их украинские коллеги.

Так, президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Том Кенти выступил с заявлением в защиту «Схем» и осудил попытки помешать их работе, «дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим образом».

«Группа журналистов-расследователей программы «Схемы» играет критически важную роль в выполнении нашей миссии — осуществлять журналистскую деятельность в поддержку демократии в Украине. Расследование «Схем», как подтверждали многочисленные эксперты, и о чем свидетельствуют (ранее полученные ими) международные награды, является тщательным, точным, взвешенным и достоверным, а также соответствует самым высоким профессиональным журналистским стандартам», - отмечается в заявлении Кента.

«Работа репортеров «Схем» способствует осуществлению стремлений, которые выражают украинцы по всему политическому спектру, по борьбе с коррупцией как предпосылки роста плюрализма и благосостояния. Их деятельность свидетельствует о преданности своей стране. В связи с этим «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» осуждает любые попытки помешать их усилиям, дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом», - добавил он.

Те, кто уже посмотрел недавний выпуск «Схем» на YouTube — а таких уже 642 тысячи — узнали, что Порошенко с 1 по 8 января провел Рождественский отпуск на Мальдивах.

Президент Украины улетел туда на частном лайнере вместе с семи пассажирами. Как отмечает «Украинская правда», все они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под подставными именами. По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск, по меньшей мере $0,5 млн.

Порошенко отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc. Он состоит только из частных вилл посреди Индийского океана. В «Схемах» отмечают, что на курорте Порошенко фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). Журналисты объясняют, что это типичная услуга для курорта такого уровня — обеспечение полной анонимности по просьбе гостя.

После разразившегося скандала пресс-служба президента Украины вынуждена была подтвердить, что Порошенко действительно совершил частную поездку на Мальдивы «с целью короткого отдыха».

«Эту поездку он уплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации, - заявили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе. — Решение о том, что информация об этих поездке будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности».

Наблюдатели отмечают, что кампания, которая была развязана в отношении репортеров, рассказавших о тайном отдыхе Порошенко, имеет своей целью не только срыв новых журналистских расследований. Демонстративный характер, с которым она осуществляется, скорее всего, преследует цель запугать тех, кто хотел бы предъявить украинскому обществу другие нелицеприятные для президента Украины стороны его деятельности.

Однако, пока это плохо получается.

Например, ранее на этой неделе немецкая телерадиовещательная компания Deutsche Welle сообщила о том, что Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом ни много ни мало нарушил закон ФРГ о противодействии отмыванию денег.

В расследовании DW отмечается, что «за нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения - до миллиона евро».

Впрочем, штрафами таких размеров президента Украины, потратившего $0,5 млн на Рождественский отдых, очевидно, напугать не удастся.