Школы в осаде: в Бурятии подросток атаковал топором

В пятницу утром ученик 9 класса школы в Улан-Удэ напал с топором на учеников 7-го класса и при помощи «коктейля Молотова» поджег учебное помещение.

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«Пятеро пострадавших, это четверо детей и одна женщина 44 лет. Все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое — средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь — дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ», — сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Он добавил, что пострадавшие дети учатся в одном классе, всем им по 13 лет. По словам Самбиева, они получили резаные раны от топора. «У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности», — сообщил глава Минздрава Бурятии.

Позже сообщили не о пятерых, а о семерых пострадавших. Руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин заявил ТАСС, что пострадали шестеро детей и одна женщина.

Фоторепортаж: "Коктейль Молотова" и топор: последствия нападения на школу в Улан-Удэ __is_photorep_included11618072: 1

По данным источника РБК в полиции, в военный госпиталь с ранениями различной степени тяжести попали четыре человека: трое детей по 13 лет, а также преподаватель русского языка и литературы Ирина Раменская (41 год).

Виновника происшествия также доставили в республиканскую клиническую больницу. По этим данным, после нападения на учеников он «подросток поджег бутылку с зажигательной смесью и попытался совершить самоубийство».

СК по Республике Бурятии возбудил уголовное дело в отношении ученика, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). В сообщении правоохранителей говорится, что на данный момент подросток задержан, а на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и следов преступления.

Правительство Бурятии сначало сообщило, что в школу проникли трое молодых людей. Позже в главном управлении СК РФ уточнили, что нападавший был один. «На данный момент установлено, что напавший пришел в школу один. Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В заявлении пресс-службы республиканского правительства отмечается, что в учебных заведениях Бурятии усилены меры безопасности.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, узнав о нападении ученика на школу, принял решение вернуться из командировки в Монголии. На данный момент на месте ЧП уже находятся чиновники республики, среди которых зампредседателя правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский, министр здравоохранения Дамбиним Самбуев, а также министр образования Баир Жалсанов.

Инцидент произошел в военном городке Сосновый Бор, расположенном под Улан-Удэ. В местном МЧС сообщили, что к школе были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания в учебном помещении составила около 15 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут.

Из здания учебного заведения эвакуировали более 500 человек. При этом никто из них не пострадал от угарного газа и не получил ожоги.

Это не первое чрезвычайное происшествие с участием школьников на этой неделе. Так, 15 января двое 16-летних юношей с ножами напали на образовательное учреждение №127 в Мотовилихинском районе Перми. Они нанесли ранения учительнице и учащимся школы. По итогу пострадали не менее 15 человек, 12 из них госпитализировали.

В сентябре 2017 года в России обсуждали историю «ивантеевского стрелка» — школьника, который с пневматическим оружием и кухонным топориком напал на учительницу и учащихся подмосковной школы. В результате педагог получила черепно-мозговую травму, а перепугавшиеся дети начали выпрыгивать из окон. Трое из них получили различные травмы.

Самый крупный инцидент в российской школе произошел в феврале 2014 года. Тогда в московском районе Отрадное ученик 10 класса пришел в школу с отцовской малокалиберной винтовкой, которую он выкрал из домашнего сейфа, и на глазах у своих одноклассников расстрелял 30-летнего учителя географии и биологии Андрея Кириллова, а также захватил заложников. Один из полицейских, прибывших на место инцидента по вызову, также погиб от выстрела подростка. Второй полицейский пытался спасти коллегу из-под огня и был ранен в левую часть грудной клетки.