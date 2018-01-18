Судья всегда прав: помощник шерифа пристрелил подростка

В Коламбусе, штат Огайо, помощник шерифа застрелил в зале суда 16-летнего подростка Джозефа Хейнса. Инцидент произошел в суде округа Франклин. В ходе судебного слушания по делу о незаконном ношении огнестрельного оружия Хейнсом в зале суда началась инициированная подсудимым и его родственниками драка — они напали на помощника шерифа.

Реклама

Упав на пол, мужчина «был вынужден применить табельное оружие» и один раз выстрелил в Хейнса, смертельно ранив подростка в брюшную полость. Хейнс был эвакуирован в ближайший госпиталь — Медицинский центр Гранта, где спустя полчаса скончался, сообщает NBC News.

Личность заместителя шерифа не раскрывается. Он также был доставлен в больницу с незначительными травмами, полученными в результате драки, заявил Главный помощник шерифа округа Франклин Рик Майнерд. «От лица шерифа Далласа Болдуина и нашего ведомства мы хотим выразить наши соболезнования семье Хейнсов и пожелать вовлеченному в произошедшее сотруднику скорейшего выздоровления», — заявил Майнерд на пресс-конференции.

Суд, в котором был застрелен Хейнс, занимается гражданскими исками, Мейнард описал его как «очень занятой суд, переполненное эмоциями место».

В связи с инцидентом Бюро криминальных расследований совместно со службой шерифов начало разбирательство. Помощник шерифа не понесет никакого дисциплинарного взыскания, поскольку действовал в рамках закона. Комиссар округа Франклин Джон О'Грейди заявил, что каждый раз при стрельбе с участием помощников шерифа в дело включается общественность.

Он также назвал произошедшее «ужасным инцидентом». Комиссар выразил поддержку семье раненого помощника шерифа, и отметил, что гибель Хейнса может повлечь за собой усиление мер безопасности в залах ювенальных судов по всему штату. «Мы всегда заботимся о безопасности и защите общественности, и обязательно посовещаемся об этом с судом — это даже не обсуждается», — заявил О'Грейди.

Американское издание Heavy опубликовало видеоинтервью с бабушкой убитого Хейнса, а также несколько фактов о подростке. По словам бабушки, когда Хейнса выводили из зала суда, между ним и судьей началась словесная перепалка, и сотрудники правоохранительных органов толкнули подростка, а когда он попытался оказать сопротивление — застрелили его. «Ничто не мешало мне наблюдать за этим, я находилась буквально в нескольких шагах от него [Джозефа Хейнса], они его пристрелили», — заявила родственница погибшего коореспонденту издания.

По сообщениям местных СМИ, Хейнс был вызван в суд в связи с инцидентом в ноябре 2017 года, когда он наставил пистолет на двух человек, угрожая их убить. Пистолет принадлежит матери Хейнса, сообщают местные правоохранители. Джозеф Хейнс ранее был взят на учет как «трудный подросток» и находился на испытательном сроке. Кроме того, он был обязан носить электронный браслет, отслеживающий его местоположение.

В 2016 году Хейнс был задержан за попытку придушить свою мать в ходе домашней ссоры, но обвинения были сняты по просьбе матери.

В кругу своих друзей Хейнс был известен как Lil Joey Fuzz. На своей странице в фейсбуке Джозеф Хейнс заявил, что находится в браке с некоей Дейзи Сентерс, назвав ее «любовью всей его жизни» спустя три месяца после встречи. После гибели Хейнса его «жена» написала в соцсети: «Покойся с миром, мой муж».

Отметим, что еще один случай непредумышленного убийства полицейским подростка произошел в США совсем недавно. В конце июня 2017 года в Лос-Анджелесе полицейские случайно застрелили 17-летнего подростка, отбиваясь от бойцового пса. Ночью полицеский наряд прибыл в дом, где проходила шумная вечеринка, на сотрудников полиции набросился питбуль, укусивший одного из полицейских за ногу.

Хозяин пса попытался оттащить его от полицейских. Правоохранители открыли огонь, пытаясь убить собаку, но одна из пуль отрикошетила от асфальта и попала юноше в грудь, он скончался. Укушенный питбулем полицейский также был ранен отрикошетившей пулей. В собаку попали трижды, а после усыпили.