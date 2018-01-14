Губернатор Гавайев объявил отбой ядерной тревоги

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принес извинения жителям за ложное предупреждение о ракетной угрозе и заявил, что сейчас специалисты прилагают все усилия для улучшения системы оповещения, передает РИА «Новости».

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«Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — написал Айдж в своем твиттере.

Ранее он рассказал, что причиной ложного сообщения с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону Гавайев, стал человеческий фактор. Во время передачи дежурной смены сотрудник службы чрезвычайных ситуаций HI-EMA по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы, сообщает RT.

Сообщение о ракетной угрозе появилось в субботу. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что сообщение отправили по ошибке, передает ФАН.

В декабре прошлого года на Гавайях впервые со времен «холодной войны» тестировали систему оповещения о ядерном ударе.

К такому решению местные власти подтолкнула напряженная ситуация между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верны Мияги, ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но если это произойдет, то острова станут наиболее вероятной целью.

«Мы ближе к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США. Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что в КНДР проходят запуски ракет и ядерные испытания», — сказал Мияги.

Кроме того, сигнал планируется использовать для оповещения о приходе цунами или ураганов. Власти также начали проводить для местных жителей инструктажи. В случае ядерной атаки рекомендуется найти укрытие, «желательно, в бетонном сооружении», и выжидать там, имея запас воды и еды на 48 часов. При необходимости паек предполагается растянуть на две недели.

По оценкам американских экспертов, северокорейская ракета за 20 минут сможет долететь до Гавайских островов, находящихся под «ядерным зонтом» США. Властям потребуется около пяти минут, чтобы определить траекторию движения снаряда, после чего остается около 15 минут для оповещения населения об угрозе.

В июле сообщалось, что Гавайи готовятся представить план действий на случай, если КНДР выпустит межконтинентальную баллистическую ракету по островному штату. По данным местных властей, в рамках соответствующей информационной кампании службы проинформируют жителей острова о тех шагах, которые необходимо будет предпринять незамедлительно, поскольку северокорейская ракета может достигнуть территории штата в течение 20 минут.

«Мы не хотим вызвать ненужный стресс у публики. Однако мы обязаны готовиться к любым рискам. Мы не можем задерживать начало нашей информационной кампании, чтобы убедиться, что жители Гавайев будут знать, что делать, если такое событие произойдет», — указывал Мияги.

В то же время в управлении по туризму высказали опасения, что сообщения о плане подготовки к возможной атаке могут быть трактованы неверно. Как объяснила директор по связям с общественностью в управлении Шарлин Чан, это может привести к спаду туристического потока, что, в свою очередь, скажется на местных жителях, которым туризм во многом обеспечивает средства к существованию. Однако, как добавила Чан, вероятность такой ракетной атаки «в настоящее время очень мала».

Тогда же военные эксперты из Южной Кореи рассчитали, что если межконтинентальная ракета будет выпущена в окрестностях порта Вонсан в КНДР, она поразит не только цели на Гавайях, но и на Аляске, а также достигнет Сиэтла. Таким образом, как полагают южнокорейские специалисты, Пхеньян имеет возможность наносить удары по континентальной части США.

В апреле прошлого года командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что ракеты КНДР уже могут достигать Гавайских островов и представляют для них угрозу.