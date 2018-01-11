Убийство Карлова: в Турции задержали организатора

Полиция Турции взяла под арест человека, выступившего ключевым организатором убийства посла России в Турции Андрея Карлова, сообщила в четверг, 11 января, газета Daily Sabah. По данным турецкой прессы,

подозреваемый с инициалами В.К.А. уже находился в тюрьме в связи с причастностью к организации фетхуллахистов (ФЕТО), признанной в Турции террористической. Однако его вскоре освободили. Теперь же В.К.А. вменяется еще и ключевая роль в организации покушения на посла России.

Кроме того, следствием было установлено, что арестованный использовал приложение для мобильных устройств ByLock, шифрующее переписку. Точно такое же приложение, пишет газета, использовали участники военного путча в ходе попытки госпереворота летом 2016 года.

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28 декабря турецкое издание Yeni Safak сообщило, что Силы безопасности Турции задержали организатора фотовыставки, на которой был убит российский посол. Мустафа Тимур Озкан был обвинен в причастности к подготовке резонансного убийства. Суд удовлетворил запрос прокуратуры, арестовав Озкана.

Почти за две недели до этого, 19 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в Москве убитому год назад в Турции послу России Андрею Карлову.

Глава российского МИД обратился к вдове убитого посла, его сыну и всем собравшимся. «Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов. Незадолго до смерти мы были в Турции — Андрей принимал президента России и получил очень высокую оценку за свой беззаветный труд, высочайший профессионализм, умение поставить служение Родине выше всего остального», — заявил Сергей Лавров.

При этом, по словам главы МИД РФ, российский посол всегда оставался отзывчивым и добрым человеком, давшим путевку в жизнь многим другим дипломатам.

Лавров подчеркнул, что Карлов погиб, выполняя свой служебный долг, и его имя не будет забыто. По словам министра, именем посла уже названы улицы в Москве и Анкаре.

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова произошло в Центре современного искусства в Анкаре вечером 19 декабря 2016 года. Он выступал с речью на открытии выставки, когда 22-летний полицейский выстрелил в него из пистолета. Стрельба продолжалась еще некоторое время после того, как Карлову несколько (по разным данным, от пяти до восьми) раз выстрелили в спину. К зданию Центра современного искусства были стянуты наряды полиции и спецназ, ликвидировавшие нападавшего.

Cледственный комитет России квалифицировал нападение на посла как акт международного терроризма.

В середине июня 2017 года генпрокуратура Анкары установила пятерых подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. По версии прокуратуры, один из подозреваемых, возможно, приказал сотруднику полиции Мевлюту Алтынташу совершить убийство Карлова.

Также в ходе следствия прокуратура установила, что в конце ноября 2016 года Алтынташ ездил в пятизвездочный отель в Анкаре и, вероятно, получил приказ убить посла во время встречи в отеле. Изучив регистрационный журнал, прокуроры идентифицировали пятерых подозреваемых, которые находились в то время в отеле и могли как-то взаимодействовать с Алтынташем.

Также убийца Карлова за несколько дней до поездки в отель побывал в торговом центре, где провел два онлайн-разговора в приложении FaceTime. Следствие полагает, что человек, с которым он общался в приложении, впоследствии и встретился с ним в отеле.

Генеральный прокурор Анкары заявил, что убийство российского посла Андрея Карлова было заказано сторонником организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (организация ФЕТО).

Он сообщил, что исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, контактировал с участниками ФЕТО, от одного из которых получил указания во время визита на Кипр.

21 декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Алтынташ, стрелявший в российского посла Андрея Карлова, был связан со сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).

Турецкие СМИ ранее сообщили, что в ходе обыска в номере Алтынташа были найдены книги о террористической группировке «Аль-Каида» и ФЕТО. Также сообщается, что среди вещей Алтынташа были обнаружены записи, касающиеся планируемого убийства.