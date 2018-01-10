Насильник Шурыгиной вышел из тюрьмы

Утром 10 января житель Ульяновска Сергей Семенов, которого в декабре 2016 года приговорили к тюремному заключению за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ульяновской области. Там добавили, что молодой человек был освобожден условно-досрочно. Информацию об освобождении на своей странице «ВКонтакте» подтвердила сестра юноши Екатерина Семенова.

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Сведения о том, что заключенный может досрочно выйти на свободу, появилась накануне. Модератор сообщества о Сергее Семенове во «ВКонтакте» Ильи Анищенко 9 января сообщил, что осужденный должен был выйти по 80-й статье УК (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания), а не по УДО. Однако позже сестра Семенова в соцсетях заявила о том, что администрация колонии, где ее брат отбывал наказание, поддержала ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По мнению председателя коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго,

досрочному освобождению Семенова могло способствовать то, что сама история вызвала широкий резонанс. «Многие были недовольны приговором из-за претензий к противоречивой доказательственной базе по этому делу», — сообщил юрист.

После освобождения Семенов заявил, что его цель — восстановиться на учебе, возможно, поступить в новый вуз, найти работу. Адвокат Корчаго говорит, что обязать сделать то же самое его может и суд. «Список таких обязанностей конкретно не ограничен. В ч. 5 ст. 73 УК РФ перечислены такие обязанности, как запрет на смену постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, а также не посещение определенных места. Человека также могут обязать пройти курс лечения, трудиться либо продолжить обучение. Однако это могут быть и другие обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать исправлению осужденного», — отметил адвокат.

Об истории несовершеннолетней Дианы Шурыгиной из Ульяновска страна узнала в январе 2017 года, когда вышел первый выпуск ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Там девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования. Программа вызвала широкий резонанс, и пользователи в сети разделились на два лагеря: тех, кто поддерживал Шурыгину, и тех, кто выступал за освобождение Семенова. Высокие рейтинги привели к тому, что на Первом канале вышло еще четыре выпуска передачи, посвященных скандальному происшествию.

Само же происшествие случилось 1 апреля 2016 года, когда Сергей и несовершеннолетняя Диана отмечали день рождения общего друга в загородном коттедже в Ульяновске: там они познакомились и занялись сексом.

Молодой человек заявил, что секс с девушкой у него был по обоюдному согласию, а Шурыгина по окончании праздника обвинила Семенова в изнасиловании.

При этом друзья и родственники Семенова заявляли, что Шурыгина ведет разгульный образ жизни, пропускает учебные занятия. «Семья живет в общежитии, имеет малый достаток. Мать родила Диану в 15 лет. Отца почему-то не посадили», — заявляли они.

Родители девушки подали заявление в полицию. Следствие продлилось больше восьми месяцев. 5 декабря 2016 года Ленинский районный суд Ульяновска признал Сергея Семенова виновным в изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). Молодому человеку, которому на тот момент был 21 год, назначили восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Спустя полтора месяца, 25 января 2017 года, суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий.

В интервью Yotube-каналу телеведущего Андрея Малахова, данном летом 2017 года, Семенов рассказал, что стал умнее, осторожнее и начал ценить близких. «Не жалею, что вся эта история случилась. Того, чего я понял, я бы не понял за всю жизнь», — заявил он. Молодой человек добавил, что у него нет «никакой злости, ненависти» к Шурыгиной.

За то время, пока Семенов отбывал наказание за преступление, Диана Шурыгина успела переехать с семьей в Москву, сняться в реалити-шоу Малахова и других проектах Первого канала. В реалити-шоу девушка посещает светские мероприятия, одевается в модных бутиках, отмечает свое совершеннолетие и даже попадает в психдиспансер. 5 октября она вышла замуж за 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. Познакомились они на съемках ток-шоу о Диане, до того, как молодой человек сделал ей предложение, пара встречалась три месяца. На данный момент Диана Шурыгина проживает со своим мужем в Москве.