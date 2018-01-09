Аномальный снег: Сахара и Гавайи

В пустыне Сахара выпал снег. Об этом сообщает алжирская газета TSA. Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром в воскресенье, 7 января, и быстро покрыл песчаные дюны, но уже к вечеру начал таять. Эксперты отмечают, что причина нынешнего снегопада — погода в Западной Европе. Сочетание установившихся там морозов, влажности воздуха и направления движения воздушных масс и сделали возможным снегопад по другую сторону экватора.

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Снегопад случается в Сахаре уже вторую зиму подряд. Как и в декабре 2016 года, когда снег в африканской пустыне выпал в прошлый раз, снимки природного явления сделал фотограф-любитель Карим Бушетата. И в 2018, и в 2016 году снег продержался около суток. «Все были ошеломлены видом снега, выпавшим в пустыне, — это очень редкое явление», — писал Бушетата после снегопада в пустыне в 2016 году. Снег в Сахаре выпадает уже в пятый раз за последние почти 40 лет. Как отмечает Gizmodo, необычное для региона явление фиксировали в 2005 и в 2012 годах. А до этого снег шел в Сахаре еще в 1979 году в городе Айн-Сефра. Тогда на населенный пункт обрушился получасовой снежный шторм.

Впрочем, Сахара — не единственное на планете место, где снег выпадает тогда, когда его не ждут. В декабре 2016 года на Гавайях наблюдалось крайне необычное для тропиков явление — снегопад, в результате которого толщина снежного покрова достигла 90 см. Наиболее сильный снегопад был зафиксирован возле вершин вулканов Муана-Кеи и Муана-Лоу. Строго говоря, для солнечного американского штата снег не совсем экзотика, но обычно он ложится на вершины гор примерно на уровне 4000 метров, а в этот раз он выпал на равнинной местности, где живут люди.

Поскольку инфраструктура Гавайев не приспособлена к подобным погодным условиям, власти штата просили жителей не покидать свои жилища до окончания катаклизма.

В том же году, правда в январе, аномальное похолодание затронуло еще одну тропическую страну в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Вьетнам. В провинциях Лаокай, Лайчау, Хазянг и Лангшон высота снежного покрова достигла 10 см. В столице страны — Хошимине — был зарегистрирован температурный минимум за последние 40 лет. Температура воздуха составляла «всего» +5,4°С.

Погодная аномалия не обошлась без последствий. Снегопад нанес ущерб сельскому хозяйству региона — оказавшиеся под снегом многочисленные цветочные сады и овощные плантации холода не пережили. От необычного явления пострадали и автомобилисты — в дни снегопада в покрытых снегом провинциях наблюдались многокилометровые пробки. Правда, причиной этих пробок стал не только снегопад, но и аномально большое количество автомобилей на дорогах --

никогда не видевшие снега вьетнамцы со всей страны отправлялись в настоящее паломничество с целью лично убедиться, что сугробы существуют не только на картинках.

В те же дни снег выпал и в Таиланде — впервые за 80 лет. Надолго там снег не задержался — температура воздуха держалась на уровне +12..14°С. Но для теплолюбивых местных жителей и эта температура оказалось слишком холодной: от обморожения в те дни погибли около 20 человек. Жилье в стране, которая расположена в субэкваториальном поясе, не приспособлено к таким погодным условиям. По информации властей, многие из погибших страдали хроническими заболеваниями и не пережили резкого изменения погоды.

Впрочем, снег может стать неожиданностью не только в тропиках или в пустыне, но и привычных к этому явлению странах, особенно, если он выпадает посреди лета. Так, именно со снегопада и началось в Москве лето 2017 года. Мокрый снег прошел в ряде районов Москвы и Подмосковья. В районе Павелецкого вокзала выпал град. Санкт-Петербургу, кстати, этим летом тоже досталось — 22 июля в городе неожиданно появились сугробы, правда, не из-за снега, а града. Осадков было так много, что они успешно создавали видимость снежной зимы в самой середине лета.

Как будто в качестве компенсации за «снежное» лето, зима в этом году жителей обеих российских столиц снегом не радует. Однако, если верить обещаниям синоптиков, Москву накроет снегом уже в самое ближайшее время. Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе в столичном регионе ожидается морозная и снежная погода. По ее словам, в течение недели будет идти снег разной интенсивности. За сутки может выпадать 1-2 см осадков