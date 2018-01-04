Российских журналистов выгнали из Латвии

Официальный представитель МИД России назвала немыслимыми для демократического общества действия Латвии по высылке российских журналистов. Заявление она опубликована на своей странице в фейсбуке.

Реклама

«Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», — заявила Захарова.

По ее мнению, Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения. «Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ», — отметила Захарова.

«Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии. Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов», — подчеркнула представитель российского МИД.

Накануне власти Латвии депортировали из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, обвинив ее перед этим в угрозе национальной безопасности.

«На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии», — пояснила ситуацию ТАСС пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне.

«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила сама журналистка. По словам Ольги Курлаевой, после депортации ее мужа сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что к ней претензий не имеют, и разрешили остаться в стране.

Всего за несколько дней до этого в Латвии был задержан муж Ольги Курлаевой — журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев.

«Въехал я совершенно спокойно. Утром проснулся, пошел на улицу и увидел, как сотрудники полиции показывают людям мою фотографию. Издалека было плохо видно, и я сначала не поверил, что это я. Оказалось, искали действительно меня. В торговом центре сотрудники полиции забрали у меня паспорт и сказали, что все объяснят в участке.

Затем меня отвезли в миграционную службу, где мне было предложено, что за их счет они отвезут меня на границу, там из автобуса выбросят, а дальше делай что хочешь.

За свой счет я купил билет на самолет — сейчас меня под конвоем везут депортировать», — рассказал Курлаев о своем задержании телеканалу «360».

В этот же день Курлаев был депортирован. Журналист рассказал, что запрет на пребывание в Латвии по времени совпадает с выходом фильма «Враг у ворот», спродюсированного им. «На мой взгляд, в нем ничего такого не было. Был обзор ситуации, что прибалтийские страны боятся России. Немецкие коллеги сказали, что я первый, кого так поймали и выдворяют как террориста», — сказал Анатолий Курлаев.

Стоит отметить, что это уже не первый случай притеснения российской журналистики на территории Латвии. В марте 2016 года министерство иностранных дел Латвии направило рекомендацию о лишении домена .lv портала sputniknews.lv, так как руководитель агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС.

По словам представителя ведомства Мартиньша Дрегериса, Sputnik — это «контролируемый российским государством информационный канал с ясными, предусмотренными в уставе внешнеполитическими задачами, часть обширного инструментария правительства России, используемого для дезинформации и пропаганды».

«Информационное агентство, контролируемое другим государством, не имеет права заниматься медиадеятельностью в Латвии», — добавил он.