Волшебная погода: апрель в новогоднюю ночь

Синоптики сделали лучший подарок всем москвичам, намеренным встречать Новый год на свежем воздухе. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается по-апрельски теплой. «Температура в новогоднюю ночь ожидается в диапазоне от -2°C до +2°C градусов. Такая по-настоящему теплая погода с аномалией в 9 градусов, характерна для всего предновогоднего периода. Данный прогноз точный и уверенный, такой температурный фон больше соответствует первым числам апреля», — заявил Вильфанд.

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Он отметил, что при отрицательной температуре в Москве ожидается прекрасная снежная новогодняя ночь. «Если около 0°C или +2°C — мокрый снежок. И это беспокоит москвичей, но спрогнозировать точнее можно будет, наверное, только за двое суток. Покроется ли при этом земля снегом? Нет. А снег, который уже выпал, растает уже второй раз за декабрь. Позавчера была 14 см высота снежного покрова, вот через несколько дней он растает», — пояснил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра при этом отметил, что с большой вероятностью горожан все же ждет очень слабый мороз — от -4 до -1°С. Но даже этот «минус» нетипичен для середины зимы. С вероятностью в 25% температура в праздничную ночь может подняться до плюсовых значений.

В центре «Фобос» подтвердили, что погода на Новый год будет облачная и не по сезону теплая. Там отметили, что бой курантов москвичи будут встречать при температуре около нуля. «Небольшие осадки. Температура ночью -4...+1°C, днем -2...+3°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с», — описывается прогноз на 1 января на сайте «Фобоса».

Синоптики центра добавили, что аномально теплая погода сохранится в столице до 5 января 2018 года. В течение пяти дней температура будет на 6-8 градусов выше нормы, при этом ожидаются небольшие осадки.

В Гидрометцентре добавили, что в первую неделю 2018 года максимальная температура составит +4°С. «Вероятно, что тенденция теплой погоды сохранится, первая неделя января будет выше нормы», — сообщил сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Он отметил, что в ночь с 1 на 2 января ожидается от -4 до +1°С, а днем температура будет колебаться в пределах -1... +4°С.

Кстати, именно в эту ночь москвичи увидят яркую и большую луну. Такое явление называется суперлунием — оно происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. «Красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января — в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах», — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Необычное явление жители столицы будут наблюдать до утра 2 января при условии ясной и безоблачной погоды. Предыдущим суперлунием москвичи наслаждались 3 декабря 2017 года, а следующее можно будет наблюдать 31 января 2018 года.

Со 2 на 3 января ночная температура воздуха составит -3..+2°С, днем же потеплеет до +4°С. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшой южный ветер.

Еще 25 декабря директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предновогодний период будет удивительным для жителей всей России, так как температура воздуха на всей территории «будет очень высокой». В центре Европейской части России до 30 декабря включительно температура будет выше нормы на восемь-десять градусов.

Уходящий год в Гидрометцентре назвали самым теплым в истории России — как ни странно, и несмотря на холодное лето в Москве, он даже побил рекорд 2016 года.

Такой вывод сделал директор Гидрометцентра по итогам наблюдений за погодой на территории России за весь период.

Вильфанд заявил, что после подведения в декабре итогов прошедших 11 месяцев «температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений».

Глава Гидрометцентра отметил, что ситуацию мог изменить декабрь. Однако температура в этом месяце не оставила сомнений, что рекорд предыдущего года побит. «Оказалось, что декабрь прошлого года был существенно холоднее, чем 26 дней нынешнего декабря», — добавил Вильфанд. Тот факт, что Россия уже второй год подряд бьет температурные рекоды, директор Гидрометцентра объяснил глобальным потеплением.