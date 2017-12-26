Бум на петарды: как калечит пиротехника

Салют, травмпункт

На Новый год в Москве откроют 112 пиротехнических площадок: с 36 из них фейерверки будут запускать профессионалы, а еще на 78 точек смогут прийти любители, не угрожая ничьему здоровью и безопасности. Однако, судя по статистике больниц и травмпунктов, поджигать салюты и взрывать петарды во всех смыслах по инструкции некоторые не могут или не хотят. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС России по Москве, только за с начала 2017 года от применения бытовых пиротехнических изделий пострадало 26 человек. Впрочем, как подчеркивают в ведомстве, число раненых любителей пиротехники с каждым годом снижается: в 2016 году этот показатель составлял 33 человека, а в 2015 — 41 человек.

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Последнее происшествие, связанное с неосторожным обращением с пиротехникой, случилось буквально десять дней назад. На юго-западе Москвы в результате взрыва петарды пострадал дворник. Мужчина поднял петарду около мусорного бака, которая, как он потом объяснил, из-за неосторожного с ней обращения взорвалась, задела роговицу дворника, рассекла верхнее веко и кисть. Несколькими днями ранее 10-летний житель Оренбургской области в результате взрыва петарды попал в больницу с термическими ожогами 1−2 степени трех пальцев правой кисти руки. В текущем месяце 9-летний житель башкирского села Аксино от взрыва петарды получил тяжелую травму обоих глаз. По предварительным данным, вечером 6 декабря он вместе с родителями запускал петарды рядом с домом, и одну из них разорвало прямо в руках мальчика.

Еще один ребенок пострадал месяцем ранее — 13 ноября у 12-летнего мальчика из Самары в руках взорвалась петарда. Он купил петарду на одном из городских рынков, а позже вместе с другом решил ее поджечь, но не выпустил ее вовремя из рук. Поскольку пиротехнику запрещено продавать лицам младше 16 лет, отдельно разбираться предстоит с владельцем торговой точки, продавшим ребенку петарду.

В середине июня 2017 года на платформе «Гражданская» Рижского направления Московской железной дороги произошел непроизвольный врыв петарды, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Юношу госпитализировали с термическим ожогом лица и глаз. 16 января 2017 года в Екатеринбурге в результате взрыва петарды поранился 11-летний мальчик, который нашел снаряд в снегу и решил поджечь его. Он получил ранение левой кисти.

Неосторожное обращение с пиротехникой привело к трагическим последствиям в поселке Врангель Приморского края. 6 марта в одном из домов загорелась квартира на первом этаже. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили тело 16-летней девушки со следами термического воздействия. По предварительным данным следствия, пострадавшая со своей несовершеннолетней подругой взорвала петарду в квартире. Когда помещение загорелось, одна девушка выпрыгнула в окно, а вторая этого сделать не успела.

Детям не игрушки

Несчастные случаи происходят даже там, где, казалось бы, нет права на ошибку — на профессионально организованных мероприятиях. Так, в мае 2016 года в Дзержинске Нижегородской области во время праздничных гуляний был организован большой городской салют. Однако из-за неправильной конструкции оборудования снаряды изменили свою траекторию и попали в людей на площади. В результате погибла 65-летняя пенсионерка, 17 человек было ранено. Организатор салюта был осужден на три года условно, а также его обязали выплатить 2 млн рублей всем потерпевшим.

Чаще всего травмы от пиротехники получают именно несовершеннолетние. «Для них это скорее не способ самовыражения, а отвлекающее шумное действо, которое вызывает прилив адреналина. Фейерверки — привычное для Нового года развлечение. Дети постоянно видят подобную продукцию в торговых центрах, палатках, наблюдают, как их родители ее покупают. Поэтому это скорее не подростковый интерес, а культура ближайшего окружения», — рассказала «Газете.Ru» психолог Арина Липкина.

Родители должны не только пресекать подобное баловство с петардами, но и сами не подавать отрицательный пример, уверена специалист: «Ведь многие родители закупаются фейерверками, выпивают и начинают всю эту вакханалию.

Им можно лишь посоветовать со всей сноровкой подходить к процессу, быть трезвыми, не использовать нелегальных петард и запускать их только в специально разрешенных местах». Липкина убеждена, что взрослым нужно акцентировать внимание детей на других развлечениях — катании с горки или на лыжах. «Родители сами должны заранее продумать досуг ребенка. Важно говорить о том, что петарды и другая пиротехника не поле для экспериментов. Если ребенку нравится, он может в рамках курсов или мастер-классов прикоснуться к этому делу», — считает психолог.

Эксперт добавила, что в школах можно проводить уроки по технике безопасности в рамках уроков ОБЖ и физики: «На них рассказывать об устройстве петард, о последствиях от неграмотного взрыва, об ответственности перед собой и другими людьми». Кстати, как минимум в московских школах подобные занятия проводятся — за последние пять лет прошли девять тыс. соответствующих уроков, ведется разъяснительная работа и с дошкольниками, сообщили в столичном главке МЧС.

Нелегалы кочуют в область

Впрочем, даже соблюдение всех инструкций не может гарантировать безопасность, если пиротехника контрафактная или хранилась с нарушениями. Президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев считает, что в Москве нелегальную, просроченную, контрабандную пиротехнику найти практически невозможно. «Первым шагом был запрет на торговлю пиротехникой в подвалах, переходах и метро. Потом эту продукцию убрали с рынков. В этом году легальным пиротехникам очень помогли сносы ларьков у метро, ведь они были излюбленными местами контрабандистов, которые завозили продукцию, арендовали подобные ларьки на две недели-месяц и торговали, зная, что их никто не поймает. Органы госвласти предупреждали минимум за три дня о проведении проверки, включении в реестр плановых проверок. Контрабандисты все понимали и пользовались этой возможностью», — рассказал он «Газете.Ru».

Жихарев добавил, что все нелегальные продавцы переехали из столицы в Московскую область, в другие города и области Центрального федерального округа: «В Москве все-таки покупательский спрос и способность несколько выше. Народ в столице уже не доверяет лоточникам. Большее доверие взывают магазины стационарные, долгие годы реализующие пиротехническую продукцию».

Он отметил, что «стационарные магазины пиротехники, которые остались в столице, — это серьезный бизнес. Зарабатывают они всего две недели в году, а существуют целый год. Магазину нужно за эти две недели заработать столько денег, чтобы платить зарплату, аренду и налоги на протяжении целого года. Поэтому, поверьте, тот стационарный магазин, который не прячется, а постоянно существует, он ничего не сделает противозаконного, потому что любое нарушение ставит бизнес под угрозу».

Специалист отметил, что полиция не имеет права привлечь к ответственности нелегала: это больше работа сотрудников Госпожнадзора. Полицейские имеют право лишь участвовать в подобных рейдах, если их организовывает МЧС России. «Самостоятельно применять административные меры полицейские не могут. Если же участковый выявляет какую-либо точку, где, по его мнению, торгуют с нарушениями, он может направить информацию в уполномоченный орган — МЧС России. Они должны выйти на место, посмотреть и проверить», — сообщил эксперт.

У пожарных есть очень жесткие санкции, добавил эксперт: «Например, административное приостановление деятельности. В предновогодний период это равносильно ликвидации юрлица».

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский сообщил «Газете.Ru», что если нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования пиротехнических изделий привело к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека, то возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 218 УК РФ. Наказание — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. «Также возможно применение ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Если же деяние не содержит признаков состава преступления, то возможно привлечение у административной ответственности – ст. 20.8 и 14.2 КоАП РФ», — отметил юрист.

Адвокат АК «Гражданские компенсации» Ирина Фаст сообщила «Газете.Ru», что пострадавший от использования пиротехники может рассчитывать на все виды компенсаций, предусмотренные для возмещения вреда жизни и здоровью. «Все зависит от последствий. Если это просто сильный испуг, то теоретически можно требовать компенсацию морального вреда. Если вред причинен здоровью, то, в зависимости от тяжести последствий, можно ожидать возмещения утраченного заработка, расходов на лечение и реабилитацию. Если произошел фатальный случай и кто-то погиб, то родственники имеют право на все компенсации, связанные с потерей кормильца», — рассказала она. Фаст отметила, что ответственность за причинение вреда будет возложена на того человека, который использовал пиротехнические средства, а если несчастье произошло по причине брака самого изделия, то на его производителя или продавца.

Праздник по расписанию

В России, в отличие от некоторых зарубежных стран, пиротехника продается с единственным ограничением (помимо соответствия сертификату) — лицам старше 16 лет. А вот в Китае — лидере по производству фейерверков и петард, да и, в общем, стране, где это часть национальной культуры — стали вводить ограничения на взрывающиеся изделия.

Китайцы настолько массово отмечают свой Новый год (Чуньцзе), что уровень загрязнения воздуха соединениями серы, углерода и другими вредящими химическими веществами увеличивается до критических отметок.

Поэтому правительство несколько лет назад начало резко ограничивать продажу пиротехники: всего она запрещена в 282 городах, включая Шанхай и Чжэнчжоу. Продавцы или производители фейерверков с 1 января 2016 года наказываются штрафом до 500 юаней (4,4 тыс. рублей).

В Германии продажа фейерверков стартует в канун Нового года, 31 декабря. Однако запускать салюты в этой стране можно лишь в крайне ограниченный период: до утра 1 января. Такие же сроки установили и власти Финляндии. У исландцев на развлечение отводится побольше времени — с 28 по 31 декабря и 6 января. Норвежцам власти разрешают устраивать пиротехническое шоу только с с 18:00 до 02:00 в канун Нового года, а продажа строго с 27 декабря по 31 декабря.

В США вопрос применения фейерверков зависит от штата и округа. Американцы зачастую пересекают границы штатов и закупаются фейерверки, запрещенные в их родных юрисдикциях. В двух штатах — Делавэр и Массачусетс — запрещена продажа и использование любых фейерверков, включая бенгальские огни. В штате Миссури действуют сезонные продажи: с 20 по 10 июля и с 20 декабря по 2 января.