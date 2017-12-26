Кино, вино и домино: четыре марафона для новогодних каникул

Фильм, фильм, фильм

Когда за окном метель и холод, а рядом лежит такой уютный плед и холодильник заполнен вкусностями, оптимальным ответом на вопрос «Как провести день, а то и несколько» становится просмотр фильмов и сериалов. Мы решили вспомнить киноленты, которые явно не оставят вас равнодушными и скрасят выходные.

Реклама

Старый добрый «Один дома»

Абсолютное большинство читателей согласятся: новогодние праздники без просмотра первой части этого фильма или одного из сиквелов — не совсем праздники. Многие еще с 90-х года завели традицию пересматривать эту картину. Поумиляться на юного Маколея Калкина, от души посмеяться, а также окунуться в атмосферу детства, проказ и новогодней суеты — этих причин достаточно, чтобы знать, что просмотр «Одного дома» не станет пустой тратой времени.

Хроника Великой войны за Кольцо

Самая прибыльная серия фильмов в истории кино, которая в свое время смогла взять все «Оскары», на которые была номинирована, никогда не потеряет своей актуальности. Кинотрилогия «Властелин колец» соберет около экрана всю семью и не позволит оторваться ни на секунду.

Советуем воспользоваться тем, что утром можно встать попозже, и ознакомиться с режиссерской версией. Она, конечно, существенно длиннее, но зато там есть множество не попавших в итоговый вариант красивых эпизодов или шуток в духе: «Что ж, все в Мордор! Кстати, нам налево или направо?».

Freepik.com

Да пребудет с тобой сила после непрерывных застолий

Эпопея «Звездных войн», которая включает в себя целых семь «старых» фильмов и один только что вышедший в прокат, пользуется среди россиян не меньшей популярностью, чем приключения Бильбо, Фродо и компании. Каждая из частей поможет во всех смыслах перенестись прочь от забот и суеты в другую галактику, а заодно и передаст часть той силы, которая — нет, не вечно хочет зла, но почти наверняка поможет пережить первые рабочие дни после праздников.

«Елки», «Мамы» и мужчины, которые всегда найдут, о чем поговорить

С момента выхода первых «Елок» в 2010 году этот фильм для многих россиян стал одним из таких же непременных атрибутов праздника, как тазик «оливье» или обращение президента. После просмотра хотя бы одного фильма от новогоднего настроения уж точно никуда не спрячешься.

Способом напомнить себе и всей семье о том, что нужно друг друга ценить, может стать другой фильм-альманах — «Мамы». Его можно посмотреть всей семьей, порадоваться, что вы есть друг у друга, и осознать, что за долгие каникулы бок о бок вы друг другу совсем не надоели.

А если семьи пока нет, зато есть компания друзей, то можно посмотреть одну из частей фильма «О чем говорят мужчины». Актеры «Квартета И» и насмешат до слез, и насущные проблемы обсудят, и ощущение праздника подарят — гарантируем!

Гости из будущего года

Хороший способ развеяться на праздниках — отправиться в гости, тем более, что за прошедший год наверняка времени на это не хватало. Традиция ходить друг к другу домой стала не так популярна, как раньше — и напрасно. Вооружившись тортиком и чаем (а, может, и не только чаем), можно пойти к друзьям и родственникам, прихватив с собой, например, настольные игры. Время пролетит незаметно, а положительных эмоций и воспоминаний после себя оставит с запасом до 1 января 2019 года.

Из популярных настольных игр стоит обратить внимание на Alias, Уно, Активити. Можно также просто вспомнить классическую «мафию» или «крокодила», которые уже много лет являются бессменным атрибутом веселых дружеских посиделок.

Freepik.com

Если игры кажутся слишком попсовой идеей, то на время каникул можно организовать клуб по интересам.

Вы давали себе обещание больше читать в новом году, а курантики тикают? Условьтесь с друзьями прочитать одно произведение за праздники и рассказывать о книге на заседании импровизированного литературного салона.

Устали за эти 365 дней от бизнес-ланчей? Соберитесь и налепите все вместе пельменей под анекдоты и байки. Наконец-то собрались с подругами? Устройте маникюрный салон на дому, измените цвет волос легко смывающимися красками, сделайте веселую фотосессию. В общем, вариантов масса — главное, найти точки соприкосновения.

Разбежавшись, съехали с горы

Как бы ни было холодно на улице, просидеть все каникулы в четырех стенах — идея не лучшая. Именно поэтому стоит все-таки собраться с духом, оторвать от сердца намерение отоспаться за год, а пятую точку — от дивана, и отправиться на свежий воздух.

С наступлением холодов практически во всех парках столицы открылись катки, как с искусственным покрытием, так и с натуральным, платные и бесплатные. Огромные ледовые площадки были и остаются идеальным местом для веселого и спортивного времяпрепровождения всей семьей или в компании друзей. Самые известные вы и так знаете, в том числе и из составленного «Газетой.Ru» гида, а тут мы посоветуем самые оригинальные.

Так, бесплатные катки открыты, как в старину, прямо на глади московских прудов: Чистых, Патриарших и Екатерининского, причем на первых двух точках он работает круглосуточно. Минус — на большинстве из них нет проката коньков.

Бесплатный каток должен быть залит и на «Речном вокзале», бонус: величественный вид на само здание вокзала. Не требуется покупать билет и на каток, организованный в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию метро «Ленинский проспект».

Артем Сизов/«Газета.Ru» Ледяная горка на площади Революции, декабрь 2017

Весело и беззаботно провести время можно также на многочисленных горках для тюбинга, которые открываются в Москве каждую зиму. Самые большие горки открыты в парке Победы, в «Музеоне», на ВДНХ, в «Сокольниках» (она работает даже в оттепель), в парке «Царицыно», а также на площади Революции (выгодно отличается от остальных бесплатной выдачей «ватрушек»).

Зови друзей в музей

В новогодние праздники самое время заняться саморазвитием, совершив забег по музеям и культурным центрам Москвы. С 2 по 7 января можно будет попасть на самые интересные выставки 77-ми городских музеев совершенно бесплатно. Помимо традиционных лидеров среди посетителей вроде Музея космонавтики или Третьяковской галереи на Крымском валу (там, кстати, все еще идет выставка «Некто 1917» — для тех, кто не успел до нее дойти в столетнюю годовщину революции), есть и менее известные, но от этого не менее занимательные выставочные пространства.

Так, с детьми настоятельно советуем отправиться в «Галерею на Солянке» или в филиал Государственного литературного музея — Дом Остроухова в Трубниках.

В первом учреждении должна была состояться выставка культового японского аниматора Хаяо Миядзаки, но, к сожалению, из-за его занятости она перенеслась на год. Вместо нее открылась экспозиция, посвященная любимому мультсериалу многих поколений — «Ну, погоди!». А во втором музее проходит выставка «Кошкин дом», разумеется, про котов в литературе. Интересно будет не только детям, но и родителям — все-таки иллюстрации Гюстава Доре к «Коту в сапогах» не каждый день увидишь.

Если попытка спланировать поход по музеям самостоятельно вызывает отчаянный приступ зевоты, а окультуриться все же хочется, то к вашим услугам три зимних пешеходных маршрута, подготовленных подведомственной департаменту культуры компанией «Мосгортур». Общее время в пути не превышает получаса и включает культурные учреждения, где можно погреться, поэтому горожане не успеют замерзнуть даже в суровые морозы, если таковые нагрянут в столицу.

Артем Сизов/«Газета.Ru» Новогодние украшения на Никитском бульваре, декабрь 2017

Первый маршрут называется «Новый год на Пречистенке». Он включает в себя выставку в Музее Москвы, посвященную истории украшения столицы к Новому году, коронациям, революционным праздникам, масштабным международным соревнованиям и «Мультимедиа-арт-музей» на Остоженке (в комплекте: легендарное кресло-шар Ээро Аарнио, ожерелье «Астероидные долины» Бьорна Векстрёма, украшавшее шею принцессы Леи). Далее москвичам предлагают заглянуть в ГМИИ им. Пушкина и в ММСИ на Гоголевском бульваре. В музее современного искусства можно ознакомиться с первой в России персональной выставкой «Ленин и кока-кола» Александра Косолапова, русско-американского художника. Последней в маршрутном листе станет выставка «Никарагуа глазами художника» в Галерее Ильи Глазунова на соседней с Пречистенкой Волхонке.

Второй маршрут предлагает отправиться на выставку «Необъятный Рязанов». Далее, если останутся силы, стоит пойти на «Рождество в Музее моды» на Ильинке, где демонстрируют новогодние и рождественские традиции в одежде и аксессуарах.

Завершить прогулку предлагают в Старом Английском Дворе на Варварке: если подгадать с расписанием, то можно также попасть на концерт классической музыки в парадном зале XVII века.

Третий маршрут начинается в сквере у Дома Гоголя, где каждый день с 11 до 18 часов устраивают народные игры, конкурсы и колядки. Следующий пункт назначения — выставка «Где мой дом?», посвященная 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Впервые с 1992-го — года основания — в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке собраны ее рукописи, библиотека и уцелевшие вещи. В конце пути гости посетят выставку Никиты Макарова «Finis Terrae: на краю зачарованного мира» в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре.