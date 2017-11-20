«Они хотели жить мирно, а не воевать»

Учащийся гимназии из Нового Уренгоя Николай Десятниченко назвал солдатов вермахта «невинными жертвами» войны. Такая формулировка прозвучала, когда российский школьник выступал с докладом перед парламентом в немецком Бундестаге по случаю Дня национального траура. Видеозапись скандального выступления была опубликована в YouTube.

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В своем докладе Десятниченко рассказывается о судьбе ефрейтора и солдата противовоздушной обороны Георга Йоханна Рау, который участвовал в Сталинградской битве. Домой Рау не вернулся — «умер от тяжелых условий в плену». Биографию немецкого солдата школьник изучил, собрав информацию из открытых источников. По словам Десятниченко, работая над докладом, он был тронут этой историей и даже посетил место захоронения солдат вермахта близ Копейска в Челябинской области.

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать.Они испытывали невероятные трудности во время войны, об этом мне рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты»,

— рассказал школьник, выступая в Бундестаге.

Это заявление всполошило российских интернет-пользователей — на докладчика из Нового Уренгоя обрушились с гневными комментариями, запись фрагмента выступления разлетелась по Сети. Ситуация уже привлекла внимание властей — комитет Совета Федерации по международным делам даже направил в правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запрос о проведении проверки учебной программы гимназии, от которой выступал в немецком Бундестаге Николай Десятниченко.

«Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — поручил на заседании комитета сенатор Владимир Джабаров замглаве ЯНАО Александру Мажарову. Зампред комитета по международным делам уточнил, что «разбираться» в данной ситуации нужно не с ребенком, а со взрослыми. «Там есть работа и для правоохранителей», — отметил Джабаров.

В ходе заседания комитета Совфеда

еще один сенатор — Олег Морозов — заявил, что необходимо выяснить, как организаторам поездки гимназистов удалось добиться выступления учащихся перед немецким парламентом.

«Как взрослые добились их выступления в Бундестаге? Вот важный вопрос», — подчеркнул Морозов.

Вскоре замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров сообщил, что он связался для обсуждения ситуации с руководством Нового Уренгоя. Он также попытался защитить гимназиста, заверив, что «ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль». «Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон», — утверждает Мажаров.

Руководитель пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова также прокомментировала ситуацию с выступлением Десятниченко в Бундестаге — по ее словам, виной скандала стали СМИ, которые сместили акцент речи школьника. «Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться», — сказала Носкова корреспонденту РИА Новости.

Позднее скандал вокруг доклада российского школьника в Бундестаге прокомментировал и сам глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он призвал не осуждать Десятниченко.

«Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии», — говорится в обращении главы Нового Уренгоя.

По его словам, Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. «Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — утверждает Костогриз. Он добавил, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма и любви к Родине. «Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны», — заключил глава города.