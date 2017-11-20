«Тысячи зараженных крыс-каннибалов»

Сразу несколько британских газет «нашли» пропавший советский лайнер «Любовь Орлова» у берегов Калифорнии. Сначала об обнаружении «корабля-призрака» сообщил таблоид Mirror, после чего подобные материалы появились в The Sun и на страницах Daily Mail.

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«Сенсация» сопровождалась пикантными штрихами вроде «тысяч зараженных крыс-каннибалов, кишмя кишащих на судне». Также The Sun сообщает, что длина обнаруженного корабля составляет 295 футов, примерно 90 метров – это совпадает с длиной пропавшего ранее советского лайнера.

Однако «найденный» каркас не может принадлежать «Любови Орловой», поскольку сделан из железобетона, а советское судно практически полностью было построено из стальных конструкций.

При этом в своих статьях британские таблоиды ссылаются на документальный телефильм канала Science Channel, в котором подчеркивается, что обломки корабля принадлежат американскому танкеру, который в 1930-х годах использовала мафия.

На танкере гангстеры держали питейное заведение, дансинг-холл и казино, и его местонахождение не является большим секретом.

Океанский же лайнер «Любовь Орлова» был построен в 1976 году в Югославии по заказу СССР.

Судно находилось в составе Дальневосточного пароходства до 1999 года, совершая пассажирские рейсы на Сахалин, Камчатку, вдоль побережья Приморского края и в Японию, после чего он был продан иностранной компании.

В 2010 году судно было задержано в одном из канадских портов в связи с долговым разбирательством, после чего два года «Любовь Орлова» стояла на приколе в порту Канады. Российский экипаж остался без средств, им было оказана помощь правительством России по возвращению на родину.

В 2013 году лайнер на буксире отправился в Доминиканскую республику, чтобы быть разобранным на металл, но во время шторма трос между буксиром и лайнером оборвался, и «Любовь Орлова» унеслась в свободный дрейф по Атлантическому океану.

Еще в 2014 году британская желтая пресса сообщала о таинственном обнаружении направляющегося к берегам Туманного Альбиона «корабля-призрака» и «крысах, пожирающих друг друга» на его борту.

Однако эти сенсации опроверг научный журнал Смитсоновского института Smithsonian, назвав эти сообщения «неправдой». Также поиски сносимой течением к Великобритании и Ирландии «Любови Орловой» закончились безрезультатно, власти отметили, что лайнер вероятнее всего затонул где-то посреди Атлантики.

Американский телеканал Fox News сообщил, что лайнер может представлять солидную стоимость — до 1 миллиона евро. Такая высокая цена вызвана металлом, из которого сделан корпус судна и его надстройки.

В 2010 году лайнер, ходящий под флагом островов Кука, совершал круизные рейсы у северных берегов Канады. В составе экипажа числились 52 человека. После возвращения из очередного круиза в конце сентября лайнер был арестован по постановлению федерального суда в связи с коммерческим спором: торонтская фирма-фрахтователь «Круиз Норт Экспедишнз» потребовала уплаты $251,4 тысяч.

Тогда же посольство России в Канаде обратилось в МИД страны с просьбой о содействии в выяснении причин задержания в порту лайнера.

Судно с российско-украинским экипажем совершило три круиза вдоль арктического побережья Канады.

После этого, как сообщил судовладелец, экипаж судна потребовал выплаты зарплаты в размере $260 тысяч. По словам тогдашнего владельца судна Олега Ульяниченко, он предпринимал все усилия для того, чтобы получить кредит в банках для урегулирования вопроса с зарплатой. «Для меня вопрос об экипаже стоит на первом месте», — заявил он.

В то же время рассматривался вариант, при котором большая часть экипажа «Любови Орловой» – 42 человека — могла отправиться на Родину, а на борту осталась бы лишь небольшая группа для поддержания судна в рабочем состоянии.

«Продовольствия на борту хватит на две недели», — сообщил в 2010 году Олег Ульянченко, добавив, что дал разрешение капитану в случае необходимости использовать партию продовольствия, принадлежащую фирме-фрахтователю.

Для оказания помощи российским морякам из экипажа круизного лайнера «Любовь Орлова», задержанного канадскими властями, в порт Сент-Джонс срочно прибыл заведующий консульским отделом посольства России в Канаде Андрей Варламов.

В итоге все русские мореходы вернулись домой.