Москва выпадет в осадок

В пятницу, 17 ноября, из-за отхода фронтального раздела погода в столичном регионе улучшится — насколько такие термины вообще уместны в один из самых мрачных месяцев года. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», осадки ожидаются минимальные, и пройдут они только ночью.

Учитывая, что температура в это время будет колебаться в пределах -3…+2°С, возможен как снег, так и дождь. Днем немного потеплеет, но столбики термометров все равно покажут не выше 0…+4°С. Ветер ожидается западный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон высокий, 750 мм рт. ст.

Суббота в Москве ожидается пасмурной и сырой, с температурными показателями, соответствующими началу ноября — нам-то, конечно, что начало, что конец, одинаково зябко. Но любимый согревающий напиток хотя бы во Всемирный день борьбы с диабетом советуем выпить без сахара.

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Ночью и днем 18 ноября пройдут осадки, преимущественно, в виде дождя (главное, чтобы не ледяного).

В темное время суток обещают не выше -1…+3°С, днем около 0…+4°С. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с, давление постепенно вернется в норму и составит 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 ноября, осадки продолжатся, а температурный режим почти не изменится: и ночью, и днем ожидается 0…+3°С. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон лишь немного не дотягивает до нормы: 744 мм рт. ст. Слушаемся главу Гидрометцентра Романа Вильфанда, советующего для избавления от «погодной депрессии» играть с детьми и встречаться с друзьями. Детей можно, кстати, заманить на ВДНХ, где в 57-м павильоне в 15.30 и 17.30 пройдут бесплатные показы от «Союзмульфильма», а друзей — в один из московских музеев, где, как и каждое третье воскресенье месяца, будет бесплатный вход.

Начало новой недели не запомнится какими-либо существенными изменениями в погоде. В понедельник, 20 ноября, синоптики обещают облачность, осадки, скорее всего, в виде дождя и снега, температура в течение суток окажется в пределах 0…+3°С. Сменится только направление ветра (на северо-западное), но скорость — 3-8 м/с — сохранится. Давление уползет до 739 мм рт. ст., что, по сравнению со всеми остальными факторами, просто меньшая из бед.

Во вторник, 21 ноября, небольшой, но активный циклон, закрутившийся на фронтальной волне, отметится в Москве новыми порциями осадков. Снег и мокрый снег будут идти в столице всю ночь и первую половину дня, так что, надеемся, что все работающие автомобилисты помнят, где у них припрятан проездной на общественный транспорт (в крайнем случае — саперная лопатка). Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем немногим теплее: -1…+2°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, давление по-прежнему ниже нормы: 740 мм рт. ст.

В ночь на среду, 22 ноября,

в столицу придут затяжные и сильные снегопады: по предварительным расчетам, за сутки может выпасть до 20 мм осадков.

Вряд ли на вашей парковке у дома стоит снегоход, так что и в этот день логичнее предпочесть общественный транспорт, лыжи, ездовых собак, снегоступы — что там еще может быть, только не автомобиль, пусть даже и на зимней резине. Температура воздуха ночью -3…0°С, днем около 0°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Давление заметно низкое, 730 мм рт. ст, есть шанс, что выход из берлоги в этот день потребует больше моральных усилий, чем обычно.

23 ноября, в четверг, снегопад сначала утихнет до степени «умеренный» (ночью), а потом и до уровня «небольшой» (днем). Вместе с интенсивностью осадков начнет понижаться и температурный фон: в течение суток ожидается -4…0°С. На фоне образовавшихся сугробов открытие зимнего сезона в парках может пройти не так позорно, как в прошлом году, когда наблюдалась откровенная оттепель. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферный фон выправится до 740 мм рт. ст., которые, конечно, все равно несколько не дотягивают до эталона.

В последний рабочий день на фоне интенсивного роста атмосферного давления (сразу до 750 мм рт. ст.) облачный покров поредеет, а осадки прекратятся.

В сочетании с северо-западным ветром (4-9 м/с) это приведет к заметному остыванию воздушных масс.

Термометры покажут не выше -9…-4°С в течение суток. Мужчины, у которых сейчас месяц «бородабрь» (недавно появившаяся традиция не бриться в течение ноября, созданная изначально в благотворительных целях), можете быть счастливы, борода в такой денек очень кстати! Ветер в пятницу, 24 ноября, северо-западный, 2-7 м/с.