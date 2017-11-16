«Главное – жива»: как девочка восприняла авиакатастрофу

Жасмина Леонтьева, четырехлетняя девочка, выжившая в авиакатастрофе в Хабаровском крае, сейчас уже доставлена самолетом МЧС Ан-74 в Хабаровск. В полете ее сопровождали бабушка и губернатор края Вячеслав Шпорт. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал, что девочка хорошо перенесла перелет на Ан-74 из Нелькана в Хабаровск.

«Перелет прошел нормально, она вела себя нормально, спокойно. В один момент пришлось маску дыхательную одевать: начало нарушаться дыхание, потом восстановилось. Немножко поплакала, дали ей телефон, и она успокоилась.

Все остальное время вела спокойно», — заявил после приземления в столице края губернатор.

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Также глава Хабаровского края подчеркнул оперативные и компетентные действия врачей. «Два доктора не отходили от нее, следили каждую секунду. Я им благодарен. Есть у нас хорошие специалисты», — заявил Шпорт. Сразу же после приземления в Хабаровске девочку на машине «скорой помощи» отправили в больницу. Шпорт отметил, что в Хабаровске есть «все необходимое для лечения девочки». Перед эвакуацией в Хабаровск девочка находилась под присмотром врачей в больнице поселка Нелькан.

Сейчас жизнь Жасмины Леонтьевой находится вне опасности. По словам врачей, сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное, средней тяжести. У девочки зафиксирован сложный перелом лодыжки, ранее у медиков было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, но оно не подтвердилось. Полученные Жасминой в авиакатастрофе травмы, хотя и не угрожают жизни, потребуют длительного лечения и реабилитации, заявил главврач больницы в Нелькане. Все время с момента крушения самолета L-410 девочка находилась в сознании, но «не поняла, что произошло».

По словам губернатора, девочку во время катастрофы спасло то, что она была пристегнута ремнем безопасности. «Она просто была притянута ремнем капитально и думаю, что это стало решающим фактором. А дальше –

стечение обстоятельств: она маленькая, легкая, меньше кресла значительно, была прикрыта от обломков конструкцией кресла и не улетела никуда, потому что держалась на ремне.

Ну и другие обстоятельства, о которых мы не знаем. Главное, что она осталась жива», — добавил глава Хабаровского края.

Родившаяся в 2014 году Жасмина летела с воспитателем в гости к своей бабушке, живущей вместе с братом ребенка в поселке Нелькан в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Единственный способ попасть в населенный пункт, где проживает менее тысячи человек – прилететь по воздуху на самолете или вертолете. Мама Жасмины Леонтьевой в момент катастрофы и спасения дочери была в Хабаровске и о произошедшем узнала от своего сына.

В полете девочку сопровождал социальный педагог Ольга Лапонникова. Погибшая женщина работала социальным педагогом в средней школе Нелькана, ее знали многие местные жители. «Да у нас она работала, очень хороший специалист, женщина молодая — сорок пять лет всего, так жаль ее — не передать словами. Мы в шоке, не только мы, весь поселок, самолет разбился, люди погибли. Не верится, что это произошло», — рассказала делопроизводитель средней школы Надежда Кон.

Всего в авиакатастрофе погибли шесть человек, как члены экипажа, так и пассажиры. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, семья пострадавшего ребенка получит выплату в 400 тыс. рублей. О своей готовности выплатить компенсации сообщала и авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

Расследованием причин крушения занимается Дальневосточное следственное управление на транспорте и Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Черные ящики» с упавшего борта до сих пор не найдены.

В Хабаровском крае в четверг, 16 ноября, был объявлен траур.

Многоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 «Turbolet» разработан для местных воздушных линий конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice (Aircraft Industries). Он предназначается для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.

Самолет способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. L-410 производится с 1969 года, по состоянию на 15 ноября 2017 года в различных летных происшествиях было потеряно 107 авиамашин этой модели, в катастрофах погибло 412 человек.