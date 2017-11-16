Жасмина летит в больницу

Самолет МЧС России Ан-74 вылетел из Нелькана в Хабаровск, на борту находятся выжившая в авиакатастрофе L-410 трехлетняя Жасмина Леонтьева и губернатор края Вячеслав Шпорт. Ранее утром чиновник прибыл в поселок Нелькан, где рухнул самолет.

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«Сейчас самая главная задача – спасти девочку, которая осталась жива. Дальше мы будем вести расследование и принимать меры. Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах», — заявил губернатор.

На обратном пути борт МЧС забрал единственную выжившую пассажирку – Жасмину Леонтьеву.

Врачи сообщают, что девочка получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В связи с этим медики решили не отправлять ребенка вертолетом, вылетевшим ранее, а доставить в больницу на самолете вместе с губернатором сегодня.

По прилету в Хабаровск ребенка отправят на госпитализацию в Детскую краевую больницу имени А.К. Пиотровича. Жасмин получила несколько переломов и сотрясение мозга, но находится в сознании.

Перед эвакуацией девочка находилась в больнице поселка Нелькан, ожидая вылета в Хабаровск. По словам врачей она находится в сознании.

Девочка 2014 года рождения летела с воспитателем к своей бабушке, живущей вместе с братом ребенка в поселке Нелькан.

Мать Жасмины Леонтьевой находится в Хабаровске и о произошедшей катастрофе узнала от своего сына.

Также стало известно, что полеты самолетов марки L-410 не приостановлены в Хабаровском крае, поскольку основания для временного прекращения эксплуатации отсутствуют, сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт, прибывший утром четверга в поселок Нелькан на место авиакатастрофы.

Вместе со Шпортом на самолете МЧС Ан-74 в Нелькан прилетели члены государственной комиссии, сотрудники ГУ МЧС по Хабаровскому краю, два специалиста по связи, три психолога, готовых оказывать помощь родственникам.

Кроме того, на место катастрофы прибыли родные и близкие погибших пассажиров – Ольги Лапонниковой и Дениса Амосова.

В ближайшее время всем семьям пострадавших и погибших в авиакатастрофе будут произведены выплаты, добавил губернатор, а все необходимые для этого документы уже были подписаны. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, семья пострадавшего ребенка — 400 тыс. рублей.

Компенсации также готова выплатить и авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

В Хабаровском крае в четверг, 16 ноября, был объявлен траур по погибшим в авиационной катастрофе у поселка Нелькан, расположенного в Аяно-Майском районе.

В среду, 15 ноября, самолет ФГУП «Хабаровские авиалинии», выполнявший рейс из Хабаровска в село Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Всего в парке «Хабаровских авиалиний числилось четыре L-410.

В 13:30 по местному времени (06:30 мск) спасателям поступило сообщение о крушении самолета в результате жесткой посадки, не долетевшего двух километров до аэродрома.

При падении самолет не развалился и не загорелся. «Черные ящики» с упавшего борта до сих пор не найдены.

В авиакатастрофе погибли шесть человек, как члены экипажа, так и пассажиры.

Губернатор края Вячеслав Шпорт рассказал журналистам, что самолет должен был совершить промежуточную посадку в Николаевске-на-Амуре, но в связи с плохой погодой сделать запланированное не получилось. В результате командир борта принял решение лететь сразу в Нелькан.

Также губернатор заявил, что экипаж, по показаниям очевидцев произошедшего, мог потерять управление непосредственно перед заходом на посадку. Следственный комитет, в свою очередь, рассматривает три версии случившегося: во-первых, неблагоприятные погодные условия, во-вторых – ошибка пилотирования, в-третьих – возможные технические неисправности.

При этом ТАСС со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что самолет был исправен, а экипаж состоял из опытных летчиков. Также представители «Хабаровских авиалиний» подтвердили квалификацию пилотов и техническое состояние L-410.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следователи изъяли образцы топлива, на котором летел самолет, техническую и полетную документацию в авиакомпании.

Комиссию по расследованию чрезвычайного происшествия сформировал Межгосударственный авиационный комитет. Группа специалистов МАК отправилась на место крушения самолета.

Проверку по факту катастрофы начала также Дальневосточная транспортная прокуратура.