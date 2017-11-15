Мало детей — не патриот

Законопроект о патриотическом воспитании в РФ был внесен группой депутатов «Единой России» в Госдуму в среду, 15 ноября. Документ, в частности, содержит определение терминов «отечество» и «патриотизм». Так, первое, по версии авторов проекта, — это «нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества». «Отечество» же, как говорится в документе, — это «Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации».

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Патриотическое воспитание, согласно документу, подразделяется на несколько направлений. Это духовно-нравственное (направленное в итоге на достойное служение России), гражданско-патриотическое (которое, в том числе, направлено на появление и укрепление «гордости за сопричастность к выдающимся деяниям предков и их традициям») и военно-патриотическое, оно включает в себя увековечение памяти воинов и гордость за вооруженные силы РФ.

Кроме того, в законопроекте описываются цели и качества, которыми должен обладать «воспитанный патриот». Гражданин, в частности, должен положительно относиться к труду «как к важнейшей ценности жизни», иметь потребность трудиться на благо общества, государства. Комплекс воспитательных мер также должен

сформировать у граждан потребности в «духовно-нравственном развитии, в ведении здорового образа жизни, способности жить семейной жизнью и воспитывать большее количество детей, проявлять заботу о пожилых и близких людях, поддерживать благоприятный климат в трудовом коллективе».

Помогать в этом будущим патриотам должны не только органы власти различного уровня или некоммерческие организации, но и семьи, а также «традиционные для России религиозные конфессии».

Работа по патриотическому воспитанию, говорится в документе, предусматривает «настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения граждан», а также «их ценностных установок, ориентированных на интересы общества, семьи и государства». В качестве примеров, как может выражаться патриотическое воспитание, в законопроекте указаны:поддержка памятников Воинской славы, формирование национальной гордости у подрастающего поколения за достижения предыдущих поколений, а также повышение интереса граждан к военной истории России и памятным датам.

В документе также подчеркивается, что то, каким именно способом человека научат родину любить, не так важно, главное — результат.

В процессе необходимо учитывать «региональные и местные особенности», а также интересоваться мнением «общественных объединений граждан и религиозных организаций (объединений) традиционных конфессий».

Сами авторы законопроекта, который, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2018 года, говорят, что главной их целью было создать единый подход к патриотическому воспитанию. Для этого, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, определяются полномочия органов госвласти и вводится единый терминологический аппарат. Документ также предусматривает способы поощрения для разного рода организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, от грантов и прямой имущественной либо финансовой помощи до налоговых льгот.

Эксперты отнеслись к законодательной инициативе скептически. «На мой взгляд, законодательно определять понятие «патриотизм» не нужно, это делается в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Кто-то хочет отличиться, попасть в ту или иную струю, быть замеченным, не более того», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

По мнению Бызова, патриотизм — это понятие, в которое разные люди вкладывают разный смысл. «Бессмысленно делать его предметом какого-то юридического языка и делить людей на патриотов и не патриотов, поскольку, если патриотизм оказался в юридических документах, то к тебе отношение разное в зависимости от патриотизма или его отсутствия. Разделять людей по каким-то взглядами и идеологиям неправильно. Не хотел бы, чтобы тенденция раскола общества по взглядам людей была бы продолжена, тем более, что взгляды людей расплывчаты: под одним и тем же понятием могут принимать в разное время разные вещи», — пояснил он «Газете.Ru».

Эксперт добавил, что «70% так называемых патриотов зачастую составляют конформисты вообще без определенных взглядов.

И мы в своей истории это проходили: например, одно время было патриотично быть неверующим, а сейчас неверующим быть, напротив, непатриотично».

Что касается воспитания подрастающего поколения, то, по мнению эксперта, командой «сверху» патриотизм не привьешь. «В советские времена подросткам вдалбливали определенные догмы, говорили, что надо гордиться партией и государством. Прошло немного времени, и не стало ни коммунизма, ни партии. Молодежь очень чувствительна к любой фальши, и чем больше вы им будете вдалбливать, что надо быть патриотами, тем больше им будет хотеться быть непатриотами. Ничего, кроме обратного эффекта, подобное законодательство не даст», — резюмировал Бызов.