«Не верится, что это произошло»

В Хабаровском крае произошла авиакатастрофа — пассажирский самолет L-410, летевший по маршруту Хабаровск-Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. В СМИ появились фотографии с места крушения самолета «Хабаровских авиалиний».

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Очевидцы рассказали, что авария произошла при заходе самолета на посадку в Нелькане. По их словам, самолет начал заваливаться на бок. Как позже уточнили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, крушение произошло во время второго захода на посадку.

Следственный комитет рассматривает три возможные версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае, сообщается на сайте ДВСУ на транспорте СК России. «В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности», — отметили в СК.

На борту самолета находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. Авиакатастрофа унесла жизни пилотов Чумакова и Зуева, а также местных жителей Дениса Амосова, Светланы Похомовой, Ольги и Анны Лапониковых. При этом при крушении выжила 4-летняя девочка.

«Пожалуй, впервые при падении с высоты 600 метров в авиакатастрофе выживает человек.

Это уникальный случай. К тому же девочка в состоянии средней тяжести, она отделалась лишь сотрясением мозга и поломанной ногой», — отметили в службе транспортного надзора Хабаровского края. По словам источника «Интерфакса», ребенок будет в ближайшее время транспортирован в детскую больницу Хабаровска, угрозы жизни девочки нет.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал, что пережившая авиакатастрофу девочка летела к бабушке в сопровождении учительницы. Мама девочки находится в Хабаровске, летом она родила второго ребенка.

«Девочка находилась с человеком, который ее сопровождал, — учительница сопровождала по просьбе мамы. Мама отправила ее к бабушке, ее сопровождала просто посторонняя женщина», — сказал Шпорт. «Ей сегодня оказывают все методы поддержки и медицинской помощи, которые, на наш взгляд, действенные, современные. У нас есть телемедицина, мы ведем связь там. По заявлению наших врачей, специалистов, ее жизни ничего не угрожает. Мы приняли решение забрать к нам в краевой центр», — добавил глава региона.

В полете девочку сопровождал социальный педагог Ольга Лапонникова. Как отмечает издание kp.ru, ссылаясь на слова подруги погибшей, Татьяны Фоновой, женщина сопровождала девочку по доверенности. По словам собеседницы издания, такая практика достаточно распространена в селе Нелькан. Единственный способ попасть в населенный пункт, где проживает менее тысячи человек, — совершить авиаперелет.

Погибшая работала социальным педагогом в средней школе Нелькана, ее знали многие местные жители. «Да у нас она работала, очень хороший специалист, женщина молодая — сорок пять лет всего, так жаль ее — не передать словами. Мы в шоке, не только мы, весь поселок, самолет разбился, люди погибли. Не верится, что это произошло», — рассказала делопроизводитель средней школы Надежда Кон.

При этом местные жители считают, что девочка выжила именно благодаря Ольге. «Я слышала со слов нельканцев о том, что когда они прибежали на место катастрофы, увидели, что Оля накрыла собой эту девочку. Я уверена, что Оля закрыла ребенка собой, иначе бы девочка получила серьезнейшие травмы, — это сто процентов. Она просто такой удивительный человек», — рассказала журналистам Татьяна Фонова.

Семьи погибших в результате крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае получат по 1 млн рублей, семья пострадавшей девочки — 450 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления информационной политики и общественных связей губернатора и правительства региона Светлану Литвинову. Она также заявила, что губернатор Хабаровского края отправится к месту ЧП.

По решению главы региона, 16 ноября в регионе будет объявлен день траура.