От звонка до звонка: телефонным террористам дадут 10 лет

Особо тяжким преступлением предлагают сделать депутаты Мосгордумы заведомо ложное сообщение об акте терроризма, или, как его называют чаще, «телефонный терроризм». Об этом журналистам рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Реклама

«Звучало несколько предложений: это изменение квалификации в особо тяжкое преступление, изменение срока, размера штрафа, введение категории рецидива — повторяемости данного преступления, и введение процедуры ущерба, который наносится такими действиями. Вот четыре группы изменений, которые были предложены», — сказал Шапошников.

Сейчас человек, который позвонил и сообщил ложную информацию о теракте, подпадает под статью 207 УК РФ, предусматривающей штраф в размере до 200 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, несмотря на и так не слишком мягкое наказание, в конце лета и осенью нынешнего года ряд крупных городов России захлестнула самая настоящая война «телефонных терактов». Еще 6 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в России превысил 300 млн рублей. Это средства, которые государство на тот момент потратило на эвакуацию людей из различных объектов, без учета упущенной выгоды бизнеса от действий телефонных террористов.



По словам руководителя столичного департамента безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, точный ущерб от действия телефонных хулиганов в Москве определить проблематично. «Цифры очень сложно подсчитать.

Мы пытались подсчитать в течение месяца, это сотни миллионов рублей. Это не просто упущенная выгода, но и затраты, которые несут городские структуры, задействованные в эвакуации людей»,

— сказал Черников на заседании профильной комиссии в Мосгордуме 14 ноября. «Тема телефонного терроризма крайне актуальна. По состоянию на 9 ноября 2017 года на номер «102» поступили звонки об угрозе взрывов на 564 объектах, расположенных на территории города. Для обследования зданий и прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывных устройств проводилась эвакуация более 250 тыс. человек», — сказал Черников.

Черников добавил, что, помимо материального ущерба, есть еще и моральный ущерб от деятельности «телефонных злоумышленников». Это страх, который вызывают у людей подобные звонки. «Важно, чтобы люди не теряли бдительность, думая: «это же ложный вызов». Угроза терроризма может коснуться каждого. Настало время, когда нужно ужесточать меры наказания тем людям или организациям, которые пытаются ввергнуть нас в состояние тотального страха. Превентивные меры наказания должны воздействовать на умы потенциальных террористов. Изменение угроз требует от нас адекватных мер противодействия», — заключил глава департамента безопасности и противодействия коррупции.

О том, что характер телефонного терроризма изменился буквально за считанные месяцы, рассказал и заместитель начальника столичного главка полиции Александр Половинка. «Хотел бы особо остановиться на том, что

если мы до сентября текущего года по данному составу преступлений работали, в основном, с хулиганами-одиночками, порой даже с больными людьми, то с осени этот способ совершения преступления начал активно использоваться, как мы сейчас понимаем, организованными преступными группами.

Не исключено, что это экстремистские группировки. Телефонные атаки преследуют цель внести в повседневную жизнь россиян нервозность, дестабилизировать общую обстановку в стране. С учетом этого, на наш взгляд, абсолютно обоснованным является внесение в действующий Уголовный кодекс дополнительных квалифицирующих признаков, предусматривающих совершенно иной уровень ответственности за подобные деяния. Кроме того, с учетом серийности, видится целесообразным рассмотреть вопрос и об особой ответственности с более тяжкими последствиями для тех лиц, которые систематически совершают указанные преступления. К сожалению, сегодня никакие санкции за это не предусмотрены», — сказал он.

Высказался на тему ужесточения ответственности за «телефонный терроризм» и начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве Андрей Алпатов. «В течение нынешнего года наши подразделения уже выезжали на 620 «заминированных» объектов в Москве и Московской области. Общая численность пожарно-спасательных подразделений, которые были в этом задействованы, превысила 4 тыс. человек. Я полностью согласен с предложением о компенсации телефонными террористами материального ущерба, нанесенного ими государству и гражданам», — сказал он.

Если телефонный терроризм будет решено сделать особо тяжким преступлением, то, в соответствии с действующим в России УК, за него будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. А отбывать срок преступники, вероятнее всего, будут в колонии строгого режима. Правда, неясно, как к столь суровой мере ответственности привлечь тех «телефонных хулиганов», которые находятся за пределами досягаемости российского правосудия. Их трудную доступность для отечественных правоохранителей признал и руководитель главка столичной полиции Олег Баранов. «Количество поступивших в Москве (с сентября 2017 года) сообщений такого характера в текущем году выросло на 67,3% и составило 1066 звонков», — сказал он 14 ноября в Мосгордуме. По его словам,

пик «минирований» пришелся на период с 13 сентября по 1 октября текущего года. «Все звонки, имеющие массовый характер, совершены с использованием интернет-телефонии. Адреса позиционируются преимущественно на территории Турции, Украины, США и Японии»,

— сказал Баранов. Как отметил руководитель столичного главка полиции, все сообщения имеют схожий характер, то есть массово поступают от нескольких групп лиц.

Проект резолюции об ужесточении наказания за телефонный терроризм планируется разработать и принять в Мосгордуме до 25 ноября, направив далее эти положения в Госдуму. Также московское законодательное собрание готово принять к рассмотрению предложения, касающиеся ужесточения наказания родителям, чьи несовершеннолетние дети совершают подобные звонки.