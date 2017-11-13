«Финны запретили маме и дочке общаться по-русски»

Финские службы социальной опеки забрали 12-летнюю дочь у россиянки Елены Смолянчук, постоянно живущей в городке Рякюля в восточной Финляндии. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный правозащитник Йохан Бекман, который занимается защитой прав русскоязычных жителей страны.

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«Ситуация сложилась следующим образом: старшая дочь Елены ходила в школу, где подвергалась нападкам со стороны одноклассников из-за своего русского происхождения. К сожалению, в Финляндии это не редкость, здесь русскоязычные жители страны подвергаются дискриминации в школах. И тогда мама девочки пожаловалась на других детей учителям. А те обвинили саму женщину в неправильном воспитании детей и позвонили в службу опеки», — сказал Бекман. По его словам, инцидент произошел в конце сентября нынешнего года, однако широко известно о нем стало только недавно. Формальным поводом послужило то обстоятельство, что Смолянчук якобы «шлепнула футболкой» свою дочку.

«Социальные службы Финляндии имеют негласную установку, согласно которой в традициях русскоязычных семей якобы принято избивать детей. Поэтому они легко принимают решения о том, чтобы изъять ребенка из семьи»,

— отметил правозащитник.

Он добавил, что, по его информации, семья, у которой отобрали девочку, вполне благополучная. «Смолянчук живет со своим мужем-финном в нашей стране 15 лет, за это время у пары не было каких-то конфликтов, никто из тех, кто ее знает, не имеет сведений, что в этой семье есть проблемы с алкоголем или домашнем насилием. Более того, в этом браке родились двое детей: старшая, 12-ти лет, и младшая дочка, которой девять», — рассказал Бекман. По словам правозащитника, сейчас девочка содержится в приемной семье, и за это время родной матери дали возможность только один раз встретиться с дочерью. «При этом им запретили общаться по-русски. А когда дочь Смолянчук сказала ей, что хочет домой, то власти Финляндии приняли дополнительное решение вовсе прервать любое общение девочки и ее родных родителей», — сказал правозащитник. Бекман добавил, что сейчас создана группа помощи семье Смолянчук, в которую входят журналисты, дипломаты и юристы. Группа помощи пытается добиться того, чтобы ребенка все же вернули в родную семью. «Посольство РФ также проинформировано об этом и оказывает помощь семье в рамках своих полномочий», — отметил Бекман.

В дипломатической миссии России в Финляндии «Газете.Ru» подтвердили, что осведомлены о неприятностях, которые возникли у россиянки, однако подробно об этой ситуации рассказать не смогли. «Мы узнали об этом инциденте со стороны. После этого мы связались со Смолянчук, но официально она к нам обращаться не стала. Если она сделает это, то мы окажем ей консульскую и иную помощь, которую только сможем. Но пока мы просто не имеем права это делать, так как нет официального обращения», — сказали в посольстве.

Тем временем помощь россиянке пытается оказать и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. «Она в курсе сложившейся ситуации и уже направила письменные обращения в посольство РФ и различные местные органы власти. По нашей информации, пока никаких принципиальных изменений в этой ситуации нет, ребенка родным родителям пока не вернули», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Кузнецовой.

Ситуация осложняется особенностями финского законодательства в области ювенальной юстиции. «По финским законам решение об изъятии ребенка принимает не суд или еще какой-либо орган, а социальный работник единолично.

Этот человек руководствуется своим личным, подчас субъективным мнением, а обжаловать это решение нельзя, потому что отменить его никто, кроме социальной службы, не может», — рассказал «Газете.Ru» Бекман.

В последние несколько лет в Финляндии произошло несколько скандалов, связанных с изъятием русских детей из их родных семей. Так, в сентябре 2016 года у Виктории Медведевой отобрали трех детей-близняшек прямо из детского садика, в которой они ходили. Сама женщина не является гражданкой Финляндии, а работала там по контракту и жила по рабочей визе. Поводом для изъятия тройняшек стал звонок анонима, который заявил, что женщина якобы избивает своих детей.

В 2014 году у россиянки Александры Фоминой, живущей в городе Вантаа, изъяли девятилетнюю дочь.

«Незадолго до этого мы поссорились с дочерью. Она капризничала, и я ей сказала, что не куплю ей на день рождения ни собачку, ни велосипед, Тогда она нажаловалась нашей общей знакомой, которая гуляла с собакой на улице, а та, в свою очередь, обратилась в социальные службы.

В итоге мою дочь увели из школы после занятий, а мне позвонили уже из службы социальной опеки», — вспоминает Фомина. В тот момент она была в разводе со своим мужем-финном, однако пара поддерживала хорошие отношения. «Мой бывший супруг сразу же подключился к этой ситуации и постарался сделать все, чтобы ребенка либо вернули мне, либо отдали ему. Однако все его усилия не увенчались успехом», — добавила россиянка.

Согласно финскому законодательству, после того, как социальные службы забирают детей, их отправляют начала в государственный приют, а потом передают в приемную семью или в частные детские дома. Приемным родителям платят ежемесячное пособие в тысячу евро, которое не облагается налогом. Вернуть ребенка потом крайне сложно, для этого надо судиться со службой опеки. Однако некоторым российским гражданам удавалось выиграть подобные процессы. «Я дважды судилась, процесс продолжался несколько лет. В итоге мне вернули старшего сына Лукаса, которого забрали после сообщений о том, что я якобы его избиваю», — рассказывала россиянка Альбина СМИ. По ее словам, после этого за ней был установлен особый контроль со стороны социальной службы до того момента, пока сын не достигнет совершеннолетия. «Как я потом узнала, детей у меня отобрали из-за кляузы новой жены моего бывшего мужа. Она относилась ко мне негативно, и, видимо, решила так насолить мне. Позвонила в социальную опеку и заявила, что знает о факте избиений», — добавила Альбина.

По официальным данным финского Национального института по здоровью и социальному обеспечению (National institute for health and welfare), правительственной организации, которая ведет статистику случаев изъятия детей, в 2016 году «предоставлено убежище от домашнего насилия вне их семьи» 1826 детям и подросткам в возрасте до 18 лет. Это несколько больше предыдущего, 2015 года. Тогда соцслужбы изъяли 1466 детей и подростков. При этом в 2016 году у родных родителей отобрали 658 детей в возрасте до трех лет, а еще 388 — в возрасте от четырех до шести лет.

Согласно данным ведомства, в 2016 году было зафиксировано 910 случаев насилия в отношении детей и подростков, а годом ранее произошло 791 подобный случай. Нужно отметить, что именно о физическом насилии речь шла относительно нечасто: всего 165 эпизодов (в 2015 году их насчитали 158). Все остальные инциденты связаны с прочими видами насилия: психологическим, экономическим и даже «религиозным или культурным». Национальный институт по здоровью и социальному обеспечению не указывает в статистических выкладках национальность изъятых детей, так что все эти данные относятся ко всем несовершеннолетним, изъятым на территории Финляндии в 2015-2016 годах.

«Я проживаю в Финляндии 10 лет, и у меня нет знакомых, которые бы пострадали от действий органов финской опеки. Но это не означает, что подобной проблемы не существует», — рассуждает владелец сайта yourFinland.ru, видеоблогер Дмитрий Семенов. По его словам, статистика на 2012 год (более свежих данных у него нет) говорит о том, что

каждая десятая семья в Финляндии так или иначе столкнулась с какими-либо действиями со стороны органов опеки и иных социальных служб в отношении своих детей.

«Кроме того, статистика показывает, что с 1991 года идет непрерывный рост числа изъятых детей из семей. Причем это касается и финских, и русских родителей. А между тем, Финляндия позиционирует себя как лучшая страна для детства и материнства. Поэтому, по идее, статистика должна идти на спад, а она растет», — рассуждает он. По словам Семенова, изъятие ребенка предполагается как исключительная мера. «Основная задача государства — сформировать молодое поколение, которое может воспитывать ребенка самостоятельно, а не отнимать детей направо и налево. И сложившаяся ситуация приводит к тому, что многие мои друзья, которые перебрались из России в Финляндию, сознательно не получают местное гражданство, которое дает немало преимуществ. Он опасаются, что тогда они лишатся даже консульской помощи российского посольства в стране», — заключил блогер.