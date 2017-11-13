Дело Улюкаева: Сечин не пришел в суд

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и благодарит наших читателей. Завтра исполнится ровно год с момента задержания Улюкаева, а 15 ноября ровно в 10 утра мы начнем следить за новым заседанием по этому резонансному делу. До встречи!
На вопрос «Газеты.Ru», когда, про прогнозам адвокатов, закончится рассмотрение дела Улюкаева, Бурковская заявила, что все завершится не позже начала декабря. Напомним, в рамках процесса осталось допросить еще 15 свидетелей, плюс надо будет выслушать показания самого бывшего министра.
Что касается флэшки с перепиской Улюкаева, которая то ли пропала, то ли нет, то Квеидзе пояснила «Газете.Ru», что адвокатам сообщили о том, что устройство ранее вернули в прокуратуру. «Но нам не дали ознакомится с информацией, которая там была», — отметила она.
Если глава «Роснефти» прогуляет и следующее заседание, то, по закону, приставы могут привести Сечина в суд принудительно, сказала «Газете.Ru» адвокат Квеидзе. «Решение об этом принимает суд», — добавила она. «Решение о принудительной доставке Сечина суд может принять самостоятельно, либо оно может быть принято по ходатайству сторон», — сообщил «Газете.Ru» источник в суде. На вопрос, будут ли какие-то санкции в отношении Сечина за то, что в его компании препятствовали вручению повестки, адвокат Бурковская заявила «Газете.Ru», что эти меры не предусмотрены законом.
Адвокаты просят повторно вызвать в качестве свидетелей Сечина и Калиничено, и просят помочь вызвать еще ряд свидетелей. Суд согласился повторно вызвать главу «Роснефти» и капитана ФСБ. Посмотрим, явятся ли они послезавтра, 15 ноября, в 10.00, и если нет, то снизойдет ли, к примеру, Игорь Иванович до объяснений своего отсутствия.
Адвокат Гриднев спрашивает, может ли сторона защиты скопировать переписку Улюкаева, если она им сейчас потребуется. «Боюсь, что нет. После увольнения она хранится на сервере не более 30 дней», — ответил свидетель. Ранее в процессе адвокаты заявляли, что флэшка утеряна. На этом допрос Волченкова завершен, свидетель уходит, больше на сегодня свидетелей нет.
«Чтобы посмотреть на переписку Улюкаева, использовалась программа Outlook. Она просматривает файл, но не редактирует переписку. Изучалась переписка Улюкаева с начала его работы в министерстве до задержания», — рассказывает свидетель. Переписка была скопирована для следователей на флэшку, которую им и передали, сказал Волченков.
В зал вошел свидетель Сергей Волченков, ведущий советник информационных технологий Минэкономразвития. Волченков ответил, что занимается ремонтов серверов министерства. Он помнит, что СК РФ при нем проводил выемку служебной переписки ведомства.
В допрос свидетеля включился и сам подсудимый. «Ваше утверждение о том, что участие «Роснефти» повысит стоимость акций «Башнефти», опиралось на какие-то экономические расчеты?», — спросил Улюкаев. «Я сейчас не помню», — ответил бывший подчиненный Улюкаева. Это был последний вопрос к Безменову.
«Правильно ли я понимаю, что заявка на приватизацию была одна - от «Роснефти»?», — уточнила Бурковская. Свидетель эту информацию подтвердил. «Так каким же образом ее участие повысило конкурентность в сделке?», — спросила она. Свидетель с ответом затруднился: «Я не могу сделать вывод, это зависит от процессуальных вещей». Бурковская продолжила «То есть, можно сказать…», но ее прервал прокурор Непорожный: «Это вопрос или вы выступаете уже?». «Ваша честь, он перебил меня, это невежливо. Я расстроена», — возмутилась Бурковская. Суд сделал прокурору замечание.
«Вы разделяли мнение о том, что было указано в абзацах, которые вычеркнул Улюкаев из доклада в правительство?», - спрашивает прокурор. «Да, я считал, что информация о том, что участие «Роснефти» создаст дополнительные конкурентные преимущества, была существенной», — сказал свидетель. Почему министр вычеркнул эти строки, Безменов не знает: «Вычеркнутые абзацы добавляли полноту в доклад в правительству. Абзацы располагались в заключительной части письма, и были важны».
Прокурор Непорожный спрашивает, известно ли свидетелю о публичных выступлениях (Улюкаева), в которых «Роснефть» называлась ненадлежащим покупателем для «Башнефти». «Да, в СМИ я в начале августа читал это», — ответил Безменов. «То есть уже был агентский договор, есть предложение, но министр делает такие заявления», — рассуждает Непорожный.
«Принимали ли вы участие в подготовке заключительного решения по приватизации «Башнефти»?, — поинтересовалась сторона защиты. Свидетель ответил положительно. «30 сентября 2016 года было проведено собрание, на котором и обсуждался вопрос приватизации. Тогда и было принято решение. Там присутствовал представитель «ВТБ-капитала». Он сказал, что есть обязывающее предложение на сумму, по-моему, 324 млрд рублей и сколько-то млн». На вопрос адвоката Дареджан Квеидзе, были ли какие либо планы по приватизации «Роснефтью» других компаний, Безменов ответил, что ему такая информация неизвестна.
Бурковская поинтересовалась, давал ли Улюкаев ему указания по подготовке решения о приватизации. Свидетель ответил отрицательно: «Никаких поручений о подготовке документов о наложении ограничений на участие «Роснефти» мне никто не давал».
Безменов добавил, что Улюкаев иногда правил подготовленные его ведомством документы: «это случалось». Бурковская спросила, помнит ли он, какие именно правки вносил экс-министр. «Были две правки. Он добавил, что ее («Роснефти» — «Газета.Ru») участие создаст дополнительные преимущества, а ограничения на ее участие требуют отдельного анализа. Общий вывод был о том, что «Роснефть» может участвовать, но на нее могут быть наложены некоторые ограничения правительством. По крайней мере, письмо заканчивалось так», — ответил свидетель.
«Росимуществом была принята следующая позиция. Они заявили, что «Роснефть» может принимать участие в приватизации компании, но ограничение может быть установлено отдельным актом правительства РФ», — рассказывает свидетель.
«Проводились ли рабочие совещания по вопросу приватизации «Башнефти» с участием Улюкаева?», — спросила Бурковская. Свидетель ответил утвердительно: «Не помню дату, но это было до моего отпуска, а ушел я в отпуск 12 июня 2016 года. Было рабочее совещание — протокол не составлялся. На совещании были приглашены ВТБ капитал, присутствовали сотрудники министерства. Обсуждалась участие иностранных компаний и госкомпаний. Было принято решение о нецелесообразности участия иностранных инвесторов. По госкомпаниям конкретного решения принято не было».
Безменова спрашивают, что он знает о приватизации «Башнефти». Тот вспоминает, что это началось после распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Рассказывает об отборе агентов.
В зал суда входит Иван Безменов, уроженец Севастополя, начальник отдела корпоративного управления Минэкономразвития.
Текслер также ответил, что сейчас положительно оценивает сделку по приобретению «Башнефти» «Роснефтью». «Они развивают этот актив», — сказал Текслер. Больше ни у кого вопросов к нему на возникло.
«Была ли у вас личная заинтересованность в сохранении поста в совете директоров «Башнефти», которая повлияла на это решение?», — спросила адвокат. Текслер ответил отрицательно. Он также подчеркнул, что Улюкаев никак не пытался повлиять на решение Минэнерго при подготовке указанных документов по сделке.
«Какие материалы вам были представлены для дачи заключения по участию компании «Роснефть» в приватизации акций «Башнефти»?», — интересуется прокурор. «В августе у нас было только письмо «Роснефти» и поручение правительства», — заявил первый заместитель министра энергетики. Анализ для подготовки ответа, по словам Текслера, не проводился. «Министерство энергетики не участвовало в принятии решения, это не в его компетенции», — сообщил свидетель.
«Почему в августе 2016 года вы дали официальное попечение о приватизации компании, находящейся в федеральной собственности?», — спрашивает Бурковская. Текслер отвечает, что это было сделано в соответствии с поручением президента и правительства: «Дополнительно сообщаю, что синергетический эффект в виде привлечения 160 млрд требует более детального анализа».
В зал зашел первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Допрос начала сторона защиты, так как это ее свидетель. Бурковская спрашивает о том, что входит в его обязанности в министерстве энергетики, и о том, что он делал на посту председателя совета директоров «Башнефти». Адвокат интересуется, какую должность занимал Текслер летом 2016 года. Он сообщил, что ту же: «Отвечал за корпоративные вопросы, налоги в нефтегазовом секторе и другое. Денег за работу в «Башнефти» я не получал, госчиновникам это запрещено».
«На прошлом заседании суд отправил повестку о явке Сечина, опера Калиниченко, Текслера», — сказала судья. Сечин не явился, причина неизвестна, мы отправляли повестку и по почте и по электронной почте, добавила Семенова. «Служба судебных приставов также доставляла повестку в суд нарочным по месту работы Сечина в «Роснефть». Ее сотрудники отказались ее получать», — отметила судья. Не будет в суде сегодня и капитана ФСБ Калиниченко. Начальство отправило его в командировку.
Традиционно судья рассмотрела просьбы телеканалов разрешить им снимать процесс. Как всегда, в этом им было отказано, потому что в зале и так тесно. Особенно сегодня.
В зал вошли прокуроры — Павел Филипчук и Борис Непорожный. Через минуту зашла судья Лариса Семенова и открыла процесс.
Улюкаева спрашивают, закончил ли он читать Франца Кафку. «Я «Процесс» читал», — отвечает экс-министр. «Как тут с Кафкой закончишь?», — добавила Бурковская.
Пока журналисты готовятся к протокольной съемке подсудимого, адвокаты Виктория Бурковская и Тимофей Гриднев переговариваются с прокурором Павлом Филипчуком в коридоре у зала заседания. Улюкаев зашел в зал заседания. «Здравствуйте!», — сказал он собравшимся. «Я человек подневольный, когда приезжают за мной, тогда и прибываю», — объяснил он свое опоздание.
В отличие от предыдущих дней, журналистов сегодня столько, что они с трудом помещаются в коридоре суда. На первом этаже, на месте трансляции заседания, ни одного свободного места. Фотографы окружили здание Замоскворецкого суда плотным кольцом. Рядом стоят телевизионные фургоны.
Только не это! Пошла информация, что Сечина сегодня не будет, так как он за границей. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, командировка – уважительная причина для неявки. Но учитывая статус главы «Роснефти», этак он вообще может никогда до суда не доехать. Впрочем, Сечин еще может дать показания в режиме видеоконференции.
Также повестку на 13-е ноября отправили оперативному сотруднику ФСБ Александру Калиниченко, работавшему с Сечиным при подготовке следственного эксперимента, то есть передаче сумки с $2 млн Улюкаеву. И сегодня может прийти первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.
Напомним, решение вызвать Сечина в суд было принято на прошлом заседании, прислать ему повестку по месту работы попросили прокуроры, что, кажется, стало неожиданностью не только для адвокатов, но и для судьи. Если Сечин придет, то это будет первая встреча его и Улюкаева с момента задержания последнего, то есть почти ровно за год (14 ноября). Что называется, распрощались не при самых лучших обстоятельствах.
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодняшнее заседание может стать если не самым интересным за весь процесс, то точно одним из самых посещаемых. В Замоскворецком суде сегодня еще до открытия выстроилась огромная очередь из журналистов. Все ждут Игоря Сечина, главу «Роснефти», который должен сегодня прийти в суд в качестве свидетеля. Его хотят допросить как сторона обвинения, так и сторона защиты. Журналисты тоже с радостью бы задали несколько вопросов.