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Дело Улюкаева: Сечин не пришел в суд

Сечин не пришел в суд по делу экс-министра Улюкаева. Онлайн

В Москве прошло очередное заседание делу бывшего главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн. 13 ноября в суд был вызван 13-й свидетель — глава «Роснефти» Игорь Сечин, однако он не явился без объяснения причин, а его подчиненные отказывались брать повестку для начальника. Не смог прийти и капитан ФСБ Александр Калиниченко, правда, в отличие от Сечина, по уважительной причине. Оба свидетеля были вызваны на следующее заседание. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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12:04

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и благодарит наших читателей. Завтра исполнится ровно год с момента задержания Улюкаева, а 15 ноября ровно в 10 утра мы начнем следить за новым заседанием по этому резонансному делу. До встречи!

11:59

На вопрос «Газеты.Ru», когда, про прогнозам адвокатов, закончится рассмотрение дела Улюкаева, Бурковская заявила, что все завершится не позже начала декабря. Напомним, в рамках процесса осталось допросить еще 15 свидетелей, плюс надо будет выслушать показания самого бывшего министра.

11:57

Что касается флэшки с перепиской Улюкаева, которая то ли пропала, то ли нет, то Квеидзе пояснила «Газете.Ru», что адвокатам сообщили о том, что устройство ранее вернули в прокуратуру. «Но нам не дали ознакомится с информацией, которая там была», — отметила она.

11:54

Если глава «Роснефти» прогуляет и следующее заседание, то, по закону, приставы могут привести Сечина в суд принудительно, сказала «Газете.Ru» адвокат Квеидзе. «Решение об этом принимает суд», — добавила она. «Решение о принудительной доставке Сечина суд может принять самостоятельно, либо оно может быть принято по ходатайству сторон», — сообщил «Газете.Ru» источник в суде. На вопрос, будут ли какие-то санкции в отношении Сечина за то, что в его компании препятствовали вручению повестки, адвокат Бурковская заявила «Газете.Ru», что эти меры не предусмотрены законом.

11:50

Адвокаты просят повторно вызвать в качестве свидетелей Сечина и Калиничено, и просят помочь вызвать еще ряд свидетелей. Суд согласился повторно вызвать главу «Роснефти» и капитана ФСБ. Посмотрим, явятся ли они послезавтра, 15 ноября, в 10.00, и если нет, то снизойдет ли, к примеру, Игорь Иванович до объяснений своего отсутствия.

11:46

Адвокат Гриднев спрашивает, может ли сторона защиты скопировать переписку Улюкаева, если она им сейчас потребуется. «Боюсь, что нет. После увольнения она хранится на сервере не более 30 дней», — ответил свидетель. Ранее в процессе адвокаты заявляли, что флэшка утеряна. На этом допрос Волченкова завершен, свидетель уходит, больше на сегодня свидетелей нет.

11:43

«Чтобы посмотреть на переписку Улюкаева, использовалась программа Outlook. Она просматривает файл, но не редактирует переписку. Изучалась переписка Улюкаева с начала его работы в министерстве до задержания», — рассказывает свидетель. Переписка была скопирована для следователей на флэшку, которую им и передали, сказал Волченков.

11:40

В зал вошел свидетель Сергей Волченков, ведущий советник информационных технологий Минэкономразвития. Волченков ответил, что занимается ремонтов серверов министерства. Он помнит, что СК РФ при нем проводил выемку служебной переписки ведомства.

11:38

В допрос свидетеля включился и сам подсудимый. «Ваше утверждение о том, что участие «Роснефти» повысит стоимость акций «Башнефти», опиралось на какие-то экономические расчеты?», — спросил Улюкаев. «Я сейчас не помню», — ответил бывший подчиненный Улюкаева. Это был последний вопрос к Безменову.

11:35

«Правильно ли я понимаю, что заявка на приватизацию была одна - от «Роснефти»?», — уточнила Бурковская. Свидетель эту информацию подтвердил. «Так каким же образом ее участие повысило конкурентность в сделке?», — спросила она. Свидетель с ответом затруднился: «Я не могу сделать вывод, это зависит от процессуальных вещей». Бурковская продолжила «То есть, можно сказать…», но ее прервал прокурор Непорожный: «Это вопрос или вы выступаете уже?». «Ваша честь, он перебил меня, это невежливо. Я расстроена», — возмутилась Бурковская. Суд сделал прокурору замечание.

11:30

«Вы разделяли мнение о том, что было указано в абзацах, которые вычеркнул Улюкаев из доклада в правительство?», - спрашивает прокурор. «Да, я считал, что информация о том, что участие «Роснефти» создаст дополнительные конкурентные преимущества, была существенной», — сказал свидетель. Почему министр вычеркнул эти строки, Безменов не знает: «Вычеркнутые абзацы добавляли полноту в доклад в правительству. Абзацы располагались в заключительной части письма, и были важны».

11:24

Прокурор Непорожный спрашивает, известно ли свидетелю о публичных выступлениях (Улюкаева), в которых «Роснефть» называлась ненадлежащим покупателем для «Башнефти». «Да, в СМИ я в начале августа читал это», — ответил Безменов. «То есть уже был агентский договор, есть предложение, но министр делает такие заявления», — рассуждает Непорожный.

11:21

«Принимали ли вы участие в подготовке заключительного решения по приватизации «Башнефти»?, — поинтересовалась сторона защиты. Свидетель ответил положительно. «30 сентября 2016 года было проведено собрание, на котором и обсуждался вопрос приватизации. Тогда и было принято решение. Там присутствовал представитель «ВТБ-капитала». Он сказал, что есть обязывающее предложение на сумму, по-моему, 324 млрд рублей и сколько-то млн». На вопрос адвоката Дареджан Квеидзе, были ли какие либо планы по приватизации «Роснефтью» других компаний, Безменов ответил, что ему такая информация неизвестна.

11:15

Бурковская поинтересовалась, давал ли Улюкаев ему указания по подготовке решения о приватизации. Свидетель ответил отрицательно: «Никаких поручений о подготовке документов о наложении ограничений на участие «Роснефти» мне никто не давал».

11:13

Безменов добавил, что Улюкаев иногда правил подготовленные его ведомством документы: «это случалось». Бурковская спросила, помнит ли он, какие именно правки вносил экс-министр. «Были две правки. Он добавил, что ее («Роснефти» — «Газета.Ru») участие создаст дополнительные преимущества, а ограничения на ее участие требуют отдельного анализа. Общий вывод был о том, что «Роснефть» может участвовать, но на нее могут быть наложены некоторые ограничения правительством. По крайней мере, письмо заканчивалось так», — ответил свидетель.

11:11

«Росимуществом была принята следующая позиция. Они заявили, что «Роснефть» может принимать участие в приватизации компании, но ограничение может быть установлено отдельным актом правительства РФ», — рассказывает свидетель.

11:08

«Проводились ли рабочие совещания по вопросу приватизации «Башнефти» с участием Улюкаева?», — спросила Бурковская. Свидетель ответил утвердительно: «Не помню дату, но это было до моего отпуска, а ушел я в отпуск 12 июня 2016 года. Было рабочее совещание — протокол не составлялся. На совещании были приглашены ВТБ капитал, присутствовали сотрудники министерства. Обсуждалась участие иностранных компаний и госкомпаний. Было принято решение о нецелесообразности участия иностранных инвесторов. По госкомпаниям конкретного решения принято не было».

11:05

Безменова спрашивают, что он знает о приватизации «Башнефти». Тот вспоминает, что это началось после распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Рассказывает об отборе агентов.

11:01

В зал суда входит Иван Безменов, уроженец Севастополя, начальник отдела корпоративного управления Минэкономразвития.

10:59

Текслер также ответил, что сейчас положительно оценивает сделку по приобретению «Башнефти» «Роснефтью». «Они развивают этот актив», — сказал Текслер. Больше ни у кого вопросов к нему на возникло.

Первый замминистра энергетики России Алексей Текслер во время заседания по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы, 13 ноября 2017 года

10:54

«Была ли у вас личная заинтересованность в сохранении поста в совете директоров «Башнефти», которая повлияла на это решение?», — спросила адвокат. Текслер ответил отрицательно. Он также подчеркнул, что Улюкаев никак не пытался повлиять на решение Минэнерго при подготовке указанных документов по сделке.

10:53

«Какие материалы вам были представлены для дачи заключения по участию компании «Роснефть» в приватизации акций «Башнефти»?», — интересуется прокурор. «В августе у нас было только письмо «Роснефти» и поручение правительства», — заявил первый заместитель министра энергетики. Анализ для подготовки ответа, по словам Текслера, не проводился. «Министерство энергетики не участвовало в принятии решения, это не в его компетенции», — сообщил свидетель.

10:52

«Почему в августе 2016 года вы дали официальное попечение о приватизации компании, находящейся в федеральной собственности?», — спрашивает Бурковская. Текслер отвечает, что это было сделано в соответствии с поручением президента и правительства: «Дополнительно сообщаю, что синергетический эффект в виде привлечения 160 млрд требует более детального анализа».

10:50

В зал зашел первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Допрос начала сторона защиты, так как это ее свидетель. Бурковская спрашивает о том, что входит в его обязанности в министерстве энергетики, и о том, что он делал на посту председателя совета директоров «Башнефти». Адвокат интересуется, какую должность занимал Текслер летом 2016 года. Он сообщил, что ту же: «Отвечал за корпоративные вопросы, налоги в нефтегазовом секторе и другое. Денег за работу в «Башнефти» я не получал, госчиновникам это запрещено».

10:42

«На прошлом заседании суд отправил повестку о явке Сечина, опера Калиниченко, Текслера», — сказала судья. Сечин не явился, причина неизвестна, мы отправляли повестку и по почте и по электронной почте, добавила Семенова. «Служба судебных приставов также доставляла повестку в суд нарочным по месту работы Сечина в «Роснефть». Ее сотрудники отказались ее получать», — отметила судья. Не будет в суде сегодня и капитана ФСБ Калиниченко. Начальство отправило его в командировку.

10:36

Традиционно судья рассмотрела просьбы телеканалов разрешить им снимать процесс. Как всегда, в этом им было отказано, потому что в зале и так тесно. Особенно сегодня.

10:31

В зал вошли прокуроры — Павел Филипчук и Борис Непорожный. Через минуту зашла судья Лариса Семенова и открыла процесс.

10:28

Улюкаева спрашивают, закончил ли он читать Франца Кафку. «Я «Процесс» читал», — отвечает экс-министр. «Как тут с Кафкой закончишь?», — добавила Бурковская.

10:20

Пока журналисты готовятся к протокольной съемке подсудимого, адвокаты Виктория Бурковская и Тимофей Гриднев переговариваются с прокурором Павлом Филипчуком в коридоре у зала заседания. Улюкаев зашел в зал заседания. «Здравствуйте!», — сказал он собравшимся. «Я человек подневольный, когда приезжают за мной, тогда и прибываю», — объяснил он свое опоздание.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время заседания Замоскворецкого суда в Москве, 13 ноября 2017 года

10:13

В отличие от предыдущих дней, журналистов сегодня столько, что они с трудом помещаются в коридоре суда. На первом этаже, на месте трансляции заседания, ни одного свободного места. Фотографы окружили здание Замоскворецкого суда плотным кольцом. Рядом стоят телевизионные фургоны.

10:04

Только не это! Пошла информация, что Сечина сегодня не будет, так как он за границей. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, командировка – уважительная причина для неявки. Но учитывая статус главы «Роснефти», этак он вообще может никогда до суда не доехать. Впрочем, Сечин еще может дать показания в режиме видеоконференции.

10:03

Также повестку на 13-е ноября отправили оперативному сотруднику ФСБ Александру Калиниченко, работавшему с Сечиным при подготовке следственного эксперимента, то есть передаче сумки с $2 млн Улюкаеву. И сегодня может прийти первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

10:01

Напомним, решение вызвать Сечина в суд было принято на прошлом заседании, прислать ему повестку по месту работы попросили прокуроры, что, кажется, стало неожиданностью не только для адвокатов, но и для судьи. Если Сечин придет, то это будет первая встреча его и Улюкаева с момента задержания последнего, то есть почти ровно за год (14 ноября). Что называется, распрощались не при самых лучших обстоятельствах.

10:00

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодняшнее заседание может стать если не самым интересным за весь процесс, то точно одним из самых посещаемых. В Замоскворецком суде сегодня еще до открытия выстроилась огромная очередь из журналистов. Все ждут Игоря Сечина, главу «Роснефти», который должен сегодня прийти в суд в качестве свидетеля. Его хотят допросить как сторона обвинения, так и сторона защиты. Журналисты тоже с радостью бы задали несколько вопросов.