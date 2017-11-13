Дело Улюкаева: Сечин не пришел в суд

В зал зашел первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Допрос начала сторона защиты, так как это ее свидетель. Бурковская спрашивает о том, что входит в его обязанности в министерстве энергетики, и о том, что он делал на посту председателя совета директоров «Башнефти». Адвокат интересуется, какую должность занимал Текслер летом 2016 года. Он сообщил, что ту же: «Отвечал за корпоративные вопросы, налоги в нефтегазовом секторе и другое. Денег за работу в «Башнефти» я не получал, госчиновникам это запрещено».