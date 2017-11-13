При землетрясении погибли 339 человек

Число жертв землетрясения границе Ирана и Ирака достигло 339 человек, сообщает канал Press TV.

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Более 2500 человек пострадали. Основная часть пострадавших — жители Ирана.

По словам источника в иранском «Красном полумесяце», около 70 тыс. человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны. Медик также сообщил РИА «Новости», что число пострадавших может возрасти в ближайшее время.

В результате подземных толчков магнитудой 7,6, произошедших в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах, были разрушены многочисленные здания, в том числе и многоэтажные.

В пострадавшие районы были направлены машины скорой помощи и группы быстрого реагирования.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км под поверхностью земли. По информации европейского Бюро по контролю за землетрясениями (EMSC), подземные толчки также ощущались в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане и Кувейте.

Тем не менее, главный удар подземной стихии пришелся на западноиранские провинции Керманшах и Илам – там зафиксированы сильнейшие разрушения и многочисленные жертвы.

Также пострадали населенные пункты в Иракском Курдистане – так, власти города Халабджа распорядились закрыть здание городской больницы, получившее повреждения. Врачи оказывали помощь пострадавшим жителями 80-тысячной Халабджи во дворе больницы.

Президент Ирана Хасан Роухани приказал Министерству внутренних дел страны обеспечить пострадавших всем необходимым. Кроме того, было созвано экстренное заседание с кризисной группой – чтобы обсудить последствия ночного землетрясения и варианты решения проблемы.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади также мониторит ситуацию, призвав экстренные ведомства немедленно принять меры, чтобы сохранить жизни граждан Ирака.

Сильные подземные толчки вызывал обрушения горной породы – расположенная на севере Ирака на реке Тигр плотина Дарбандихан была сильно повреждена, передает телеканал Al Sumaria.

Из района плотины эвакуируют людей.

Газета Sabah сообщает, что «Красный полумесяц» Турции и управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) незамедлительно отправили в соседний Ирак воду, продукты, палатки и одеяла. Также на помощь пострадавшим отправились команды турецких спасателей.

Ближе к утру произошел повторный толчок – его магнитуда составила 4,6 баллов по шкале Рихтера. Второй удар произошел в пограничном с Ираком районе Ирана Касре-Ширин.

Свои соболезнования погибшим и раненым в землетрясении уже выразил в своем Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Трагические новости приходят сегодня из Ирана и Ирака. Канадцы выражают свои чистосердечные соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате [ночного] землетрясения в регионе», – написал Трюдо.

В ночь с 12 на 13 ноября по всей планете произошло три мощных землетрясения.

В акватории Тихого океана в 304 км к востоку от японского города Кесеннума, расположенного на острове Хонсю, зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы 13 ноября в 01:24 по московскому времени.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «разрушительное», но о жертвах в самой Японии не сообщается. Также в результате подземных толчков у берегов Коста-Рики магнитудой 6,6 погибли три человека. Согласно каналу Teletica, двое человек погибли в городе Жако, еще один смертельный случай зафиксирован в Коронадо.

Также известно, что все погибшие скончались из-за сердечных приступов вследствие испуга после землетрясения.

В отдельных районах Коста-Рики отмечаются случаи падения опор линий электропередач, в районе Кепоса было отключено электроснабжение населенного пункта.

Национальная система мониторинга цунами при национальном университете Коста-Рики сообщила, что возможность возникновения цунами после толчков «отсутствует».

8 ноября в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает национальная геологическая служба США (USGS). Эпицентр землетрясения располагался в 63 километрах к западу от города Ангорам.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 113 км.