Короля «Черкизона» арестовали заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом «Интерфаксу» сообщила его адвокат Марина Русакова.

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«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — сказала Русакова.

Исмаилова обвиняют в организации двойного убийства в мае 2016 года. Тогда на Новорижском шоссе в Подмосковье были убиты владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилёв.

По словам адвоката бизнесмена, обвинения ему предъявляются на основании слов исполнителя преступления Мехмана Керимова.

«Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова», — заявила адвокат, подчеркивая, что других доказательств причастности Исмаилова к убийствам у следствия нет.

Русакова также подчеркнула, что Исмаилов не скрывается от правоохранительных органов, однако следствие не пыталось с ним связаться. Исмаилов даже не был вызван на заседание суда, на котором было принято решение о его аресте. «Исмаилов никогда не скрывался, но его никто никуда не вызывал, мы ничего не знали. Даже в суде присутствовал адвокат по назначению», — говорит адвокат.

На этом проблемы Исмаилова не заканчиваются. Накануне Арбитражный суд Москвы признал банкротом принадлежащую бизнесмену ООО «Прага-АСТ».

Кроме того, этим летом стало известно, что суд арестовал торговый центр в Лас-Вегасе, который принадлежит Исмаилову. Об этом писал «Коммерсантъ». Издание уточняло, что в американский суд обратился Банк Москвы (входит в группу ВТБ), который обвинил Исмаилова в мошенничестве: «перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости его родственников».

Кредиторы из банка узнали об активах Исмаилова в США «благодаря решению правосудия Республики Кипр». В феврале 2017 года юристы Банка Москвы обратились в суд Никосии с требованием обязать ряд банков Кипра раскрыть данные о движения по счетам принадлежащей Исмаилову компании Vesto Trading Limited. Эта компания и сам Исмаилов являлись поручителями по кредитам, предоставленным Банком Москвы ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V с сентября 2012 по февраль 2014 года.

Эти компании входили в группу АСТ Исмаилова, под контролем которой также находился Черкизовский рынок. Они получили три займа, общая сумма которых составила более $230 млн, постепенно займы обслуживать перестали.

По данным газеты, в настоящее время с учетом штрафов и пеней Исмаилов должен кредитору более 19 млрд руб.

В России Исмаилова признали банкротом в декабре 2015 года. Сумма задолженности Исмаилова перед Банком Москвы на тот момент составляла $213 млн.

Хотя Тельман Исмаилов старался избегать контактов с прессой, его можно смело назвать одним из самых известных российских бизнесменов. Его имя часто мелькало как в сообщениях о дикой рыночной торговле, так и в светской хронике. Заработанные на «Черкизоне» деньги Исмаилов тратил с размахом, устраивал вечеринки с мировыми звездами. Сообщалось даже о его романе с Моникой Беллуччи, который якобы привел к разводу итальянской дивы с Венсаном Касселем , и это после 17 лет брака.

В портфеле Исмаилова были такие знаковые объекты, как «Военторг» и ресторан «Прага» на Новом Арбате. В 2009 году Исмаилов впервые вошел в рейтинг Forbes — тогда его состояние оценили в $600 млн. В том же году он открыл в Анталье свой ресторан Mardan Palace, в который, как сообщалось, вложил около $1 млрд. Шикарное открытие отеля, среди гостей которого были такие звезды, как Шэрон Стоун и Моника Беллуччи, попало в таблоиды и вызвало шквал критики в адрес Исмаилова. Многим не понравилось, что бизнесмен с таким размахом тратит за границей деньги, заработанные в России.