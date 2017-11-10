«Как будто это не подросток, а бандероль»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что история с задержанием его 11-летнего сына Николоза в международном аэропорту города Борисполь Киевской области завершилась благополучно.

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«Наконец-то отдали через представителя авиакомпании, как будто это не подросток, а какая-нибудь бандероль. Но пока я там стоял, услышал кучу других историй беспредела и нарушения закона от нескольких других пассажиров, так что если бы беззаконие касалось только меня, я бы не так публично отвечал», — написал политик на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что по стечению обстоятельств вернулся в украинскую столицу раньше намеченного срока.

«Случайно раньше вернулся в Киев и с опозданием, но все же успел в аэропорт, а если бы я не поехал, его бы, наверное, в камере хранения держали!», — указал Саакашвили.

Ранее он сообщил, что его сын был задержан беспричинно.

«Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны.

Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит», — ранее рассказал политик.

Представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян также прокомментировал ситуацию.

«Действительно, 10 ноября около 18.30 (19.30 мск) в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00 (21.00 мск), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом», — сообщил он.

По его словам, ребенка передали грузинскому политику сразу после его приезда в аэропорт. Тремя днями ранее сам Михаил Саакашвили получил документ, позволяющий ему легально находиться на территории Украины.

«Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально», — сообщил Саакашвили.

Он добавил, что намерен через суд добиться права на восстановление гражданства.

«Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», — указал политик.

Саакашвили подал первое заявление с просьбой о предоставлении политического убежища на Украине 11 сентября. Так и не дождавшись ответа, 27 октября политик направил в миграционную службу повторный запрос.

Вскоре генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что государственная миграционная служба Украины отказала экс-губернатору Одесской области в статусе беженца.

«У меня есть новость. Сейчас государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. Теперь он апатрид (лицо без гражданства — «Газета.Ru»). Без каких-либо обстоятельств, которые делали бы невозможным его депортацию», — сказал Луценко.

В апреле Саакашвили сообщил на своей странице в фейсбуке, что его брата Давида Украина лишила вида на жительство.

«Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили, и он обязан покинуть Украину. Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути», — указал политик.

Позднее – в начале осени – Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве полицейские задержали Давида.

«Сегодня на рассвете восемь представителей МВД [главы министерства Арсена] Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении», — заявил Саакашвили.

По его словам, Давид Саакашвили — юрист, он имеет документ о проживании на Украине. Саакашвили предположил, что таким образом пытаются повлиять на него, чтобы он «передумал возвращаться».

«Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их самоволия», — указал он.

Впрочем, вскоре Давид Саакашвили покинул здание миграционной службы в Киеве и поехал домой.