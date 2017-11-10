В Никулинском суде Москвы 10 ноября рассматривался иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко. Адвокаты бывшего полковника МВД заявили, что родственники обвиняемого в коррупции не знают, откуда в столичной квартире Захарченко появились наличные на сумму более 9 млрд руб.

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«Моя доверительница Ирина Разгонова (сестра Дмитрия Захарченко. — «Газета.Ru») не знает, откуда там появились деньги и золотой слиток», — передает слова юриста РИА «Новости».

По словам защиты, в квартире на Ломоносовском проспекте, где были обнаружены денежные средства, находилась кладовка, доступ к которой никто якобы не имел. «Там была комната, закрытая на замок, из этой комнаты был вход в кладовку, где лежали деньги, она тоже была закрыта на ключ. Доступа в это помещение у них (у Ирины Разгоновой и других ответчиков по иску Генпрокуратуры — «Газета.Ru») не было», — утверждает защита.

Что касается четырех московских квартир, находящихся в собственности у матери обвиняемого, защита утверждает, что источник денег на них — оставленное наследство. «Матерью Захарченко было получено наследство в начале 1990-х годов, эквивалентное $1 млн. Также она работала на приусадебном участке, продавала плоды труда на рынке, и это приносило ей доход», — заявила защита, не уточнив при этом, кто именно оставил в наследство такую сумму.

В суде не сомневаются только в одном — сам Захарченко не мог заработать столько денег, чтобы приобрести почти 30 объектов недвижимости в Москве и еще разложить по ним миллионы наличных.

Генеральная прокуратура России утверждает, что официальный доход обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко за 15 лет госслужбы составил 12 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

«В ходе надзорной деятельности Генеральной прокуратурой было установлено, что совокупный доход Захарченко за период государственной службы с 2001 по 2016 год составил 12 млн руб.», — заявил прокурор.

Прокурор при этом отметил, что легальный доход полковника не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц и которые, как считает Генпрокуратура, приобретались на средства Захарченко, полученные из незаконных источников.

Ведомство намерено добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников полковника и иных лиц, а также денежных средствах в рублях и иностранной валюты на сумму около 8 млрд руб. и золотого слитка.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года. Ему инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере.

Одна из взяток была получена в виде путевки на отдых на новогоднем курорте в Сочи на 800 тыс. руб. за счет главы компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева.

Захарченко также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

На прошлой неделе стало известно, что следователи нашли и арестовали все имущество Захарченко. В ходе обысков у бывшего сотрудника МВД и членов его семьи конфисковали более 374 млн руб., около $140 млн, более €2 млн, 13 квартир, 14 машино-мест и дорогостоящие иномарки — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid. Следователи также арестовали золотой слиток весом полкилограмма.

До ареста Захарченко работал в управлении МВД, занимающемся экономической безопасностью и противодействием коррупции, на должности врио начальника управления «Т». Это управление расследует правонарушения в топливно-энергетической сфере.

После служебной проверки Дмитрия Захарченко уволили из органов внутренних дел. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.